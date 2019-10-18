Выполнение работ по ремонту водовода 2Ду100 по ул. Чебрикова, 48 объекта инв. № 300000757 «Водовод от резервуара «Верхняя Батарейка» по Завокзальному району до психдиспансера (кольцо)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31908364578 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по ремонту водовода 2Ду100 по ул. Чебрикова, 48 объекта инв. № 300000757 «Водовод от резервуара «Верхняя Батарейка» по Завокзальному району до психдиспансера (кольцо) Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на понижение Способ реализации Дата публикации

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