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Номер извещения
31908364578
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту водовода 2Ду100 по ул. Чебрикова, 48 объекта инв. № 300000757 «Водовод от резервуара «Верхняя Батарейка» по Завокзальному району до психдиспансера (кольцо)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 18:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
354065, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, ул. Гагарина, дом 73
Почтовый адрес
354065, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, ул. Гагарина, дом 73
Контактный телефон
+7 8622 54-88-50
Факс
+7 8622 54-88-50
Адрес электронной почты
torgi@svdk.su
Ф.И.О. контактного лица
Иванова Оксана Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Сочи
Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха
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Выполнение работ по ремонту водовода 2Ду100 по ул. Чебрикова, 48 объекта инв. № 300000757 «Водовод от резервуара «Верхняя Батарейка» по Завокзальному району до психдиспансера (кольцо)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.10.2019 09:00 GMT +318.10.2019 09:0018.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908364578Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту водовода 2Ду100 по ул. Чебрикова, 48 объекта инв. № 300000757 «Водовод от резервуара «Верхняя Батарейка» по Завокзальному району до психдиспансера (кольцо) Сочи
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.10.2019 23:5923.10.2019 23:5923.10.2019 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908364578Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по ремонту водовода 2Ду100 по ул. Чебрикова, 48 объекта инв. № 300000757 «Водовод от резервуара «Верхняя Батарейка» по Завокзальному району до психдиспансера (кольцо) Сочи
Дата и время проведения
25.10.2019 10:0025.10.2019 10:0025.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31908364578Дата и время проведения Выполнение работ по ремонту водовода 2Ду100 по ул. Чебрикова, 48 объекта инв. № 300000757 «Водовод от резервуара «Верхняя Батарейка» по Завокзальному району до психдиспансера (кольцо) Сочи
Подведение итогов не позднее
30.10.2019 23:5930.10.2019 23:5930.10.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908364578Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту водовода 2Ду100 по ул. Чебрикова, 48 объекта инв. № 300000757 «Водовод от резервуара «Верхняя Батарейка» по Завокзальному району до психдиспансера (кольцо) Сочи
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.10.201930.10.2019 23:5930.10.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908364578Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту водовода 2Ду100 по ул. Чебрикова, 48 объекта инв. № 300000757 «Водовод от резервуара «Верхняя Батарейка» по Завокзальному району до психдиспансера (кольцо) Сочи
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту водовода 2Ду100 по ул. Чебрикова, 48 объекта инв. № 300000757 «Водовод от резервуара «Верхняя Батарейка» по Завокзальному району до психдиспансера (кольцо)
Начальная цена
570 372,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МУП Г. СОЧИ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры МУП Г. СОЧИ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
354065, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, ул. Гагарина, дом 73
43.22.11.110
43.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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