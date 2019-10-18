Выполнение работ по ремонту участка водовода Ду100 от ж.д. № 52 до ж.д. № 62 по ул. Мира объекта инв. №300000764 «Водоснабжение сел «Веселое» и «Черешня»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31908364577 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по ремонту участка водовода Ду100 от ж.д. № 52 до ж.д. № 62 по ул. Мира объекта инв. №300000764 «Водоснабжение сел «Веселое» и «Черешня» Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на понижение Способ реализации Дата публикации

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