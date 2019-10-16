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    Главная / Торги / Выполнение работ по модернизации системы электроснабжения объекта: г. Москва, ул. Трифоновская, 57А.

    Выполнение работ по модернизации системы электроснабжения объекта: г. Москва, ул. Трифоновская, 57А.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.10.2019 18:0016.10.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910371Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по модернизации системы электроснабжения объекта: г. Москва, ул. Трифоновская, 57А. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910371

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по модернизации системы электроснабжения объекта: г. Москва, ул. Трифоновская, 57А.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 18:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Техническое задание

    Форма КП

    Список документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "ГПМ Развлекательное телевидение"
    Все закупки и тендеры ООО "ГПМ РТВ"

    Юридический адрес

    129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А

    Почтовый адрес

    129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall

    Контактный телефон

    +7 495 783-30-00 доб. 6707

    Факс

    +7 495 783-30-01

    Адрес электронной почты

    aoleksenko@gpm-rtv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Олексенко Александр Витальевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по модернизации системы электроснабжения объекта: г. Москва, ул. Трифоновская, 57А.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.10.2019 18:00 GMT +316.10.2019 18:0016.10.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910371Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по модернизации системы электроснабжения объекта: г. Москва, ул. Трифоновская, 57А. Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    16.10.2019 18:0016.10.2019 18:0016.10.2019 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910371Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по модернизации системы электроснабжения объекта: г. Москва, ул. Трифоновская, 57А. Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.11.2019 18:0006.11.2019 18:0006.11.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910371Подведение итогов не позднее Выполнение работ по модернизации системы электроснабжения объекта: г. Москва, ул. Трифоновская, 57А. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.11.201906.11.2019 18:0006.11.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910371Подведение итогов не позднее Выполнение работ по модернизации системы электроснабжения объекта: г. Москва, ул. Трифоновская, 57А. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по модернизации системы электроснабжения объекта: г. Москва, ул. Трифоновская, 57А.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, ул. Трифоновская, 57АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    50/50
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью "ГПМ Развлекательное телевидение"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГПМ РТВ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГПМ РТВ"

    Адрес местонахождения

    129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А

    129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall

    Классификатор ОКПД2

    43.21.10

    Работы электромонтажные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно ТЗ"

    Кол-во: 0

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