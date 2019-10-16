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    Главная / Торги / Открытый редукцион № ОР19-09-100 на приобретение программного обеспечения Varonis и услуг технической поддержки

    Открытый редукцион № ОР19-09-100 на приобретение программного обеспечения Varonis и услуг технической поддержки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.10.2019 12:0016.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910369Дата и время окончания срока приема заявок приобретение программного обеспечения Varonis и услуг технической поддержкиМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910369

    Уникальный номер закупки

    ОР19-09-100

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый редукцион № ОР19-09-100 на приобретение программного обеспечения Varonis и услуг технической поддержки

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Редукцион

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 18:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Юридический адрес

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Почтовый адрес

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Контактный телефон

    +7 499 271-91-03 доб. 59103

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Alexey.Monahov@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Монахов Алексей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение программного обеспечения Varonis и услуг технической поддержки

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 18:0031.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910369Подведение итогов не позднее приобретение программного обеспечения Varonis и услуг технической поддержкиМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение программного обеспечения Varonis и услуг технической поддержки

    Начальная цена

    2 720 950,00

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Адрес местонахождения

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Классификатор ОКПД2

    62

    Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПО Varonis"

    Кол-во: 0

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