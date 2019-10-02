Лот 1

1.1. По настоящему договору Заказчик обязуется передать Исполнителю для дальнейшей разборки и подготовки к утилизации списанную технику предприятия, черный и цветной лом металлов от телекоммуникационного, промышленного, медицинского, химического, военного оборудования и автотранспортных средств, потерявших свои потребительские свойства, не соприкасавшиеся с биологическими жидкостями, способными переносить инфекцию, а так же оргтехнику, блоки, системы, устройства, платы и иные материальные средства различных классов опасности для окружающей природной среды, в виде отходов, в дальнейшем «Оборудование» (Приложение №2 Перечень оборудования на утилизацию), содержащие драгоценные металлы, а также оплатить услуги Исполнителя. 1.2. Исполнитель обязуется принять Оборудование от Заказчика и провести дальнейшую переработку и подготовку к аффинажу с последующей сдачей аффинированных металлов в Государственный фонд драгметаллов и драгоценных камней Российской Федерации. 1.3. Исполнитель обязуется предоставить «Полный пакет документов» в состав которого входит:  Договор;  Счет на оплату;  Счет-фактура;  Акт приёма-передачи оборудования;  Акт об утилизации (акт оказанных услуг);  Паспорт-расчет по выявленным Драгоценным металлам. 1.4. Исполнитель по письменному требованию Заказчика обязуется предоставить копии разрешительных документов, заверенные Исполнителем, в состав которых входит:  Свидетельство ОГРН;  Свидетельство о постановке в налоговом органе;  Лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности.;  Лицензия на осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов  Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам и нормативам 1.5. Свидетельство о постановке на специальный учёт 1.6. На каждую последующую партию передаваемого Оборудования составляется приложение к договору с указанием перечня передаваемого Оборудования, которое является его неотъемлемой частью. 1.7. Процесс утилизации описан в Приложении №1. 1.8. В случае потребности у Заказчика Исполнитель предоставляет Заказчику Акты технического состояния списываемого оборудования, подлежащего утилизации, действуя на основании Устава п. 2.4. и международного сертификата ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) «ЕвроСтандартРегистр», в рамках данного договора.