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    Главная / Торги / Оказание услуг утилизации.

    Оказание услуг утилизации.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарьEurope/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910372Дата и время окончания срока приема заявок 1.1. По настоящему договору Заказчик обязуется передать Исполнителю для дальнейшей разборки и подготовки к утилизации списанную технику предприятия, черный и цветной лом металлов от телекоммуникационного, промышленного, медицинского, химического, военного оборудования и автотранспортных средств, потерявших свои потребительские свойства, не соприкасавшиеся с биологическими жидкостями, способными переносить инфекцию, а так же оргтехнику, блоки, системы, устройства, платы и иные материальные средства различных классов опасности для окружающей природной среды, в виде отходов, в дальнейшем «Оборудование» (Приложение №2 Перечень оборудования на утилизацию), содержащие драгоценные металлы, а также оплатить услуги Исполнителя. 1.2. Исполнитель обязуется принять Оборудование от Заказчика и провести дальнейшую переработку и подготовку к аффинажу с последующей сдачей аффинированных металлов в Государственный фонд драгметаллов и драгоценных камней Российской Федерации. 1.3. Исполнитель обязуется предоставить «Полный пакет документов» в состав которого входит:  Договор;  Счет на оплату;  Счет-фактура;  Акт приёма-передачи оборудования;  Акт об утилизации (акт оказанных услуг);  Паспорт-расчет по выявленным Драгоценным металлам. 1.4. Исполнитель по письменному требованию Заказчика обязуется предоставить копии разрешительных документов, заверенные Исполнителем, в состав которых входит:  Свидетельство ОГРН;  Свидетельство о постановке в налоговом органе;  Лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности.;  Лицензия на осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов  Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам и нормативам 1.5. Свидетельство о постановке на специальный учёт 1.6. На каждую последующую партию передаваемого Оборудования составляется приложение к договору с указанием перечня передаваемого Оборудования, которое является его неотъемлемой частью. 1.7. Процесс утилизации описан в Приложении №1. 1.8. В случае потребности у Заказчика Исполнитель предоставляет Заказчику Акты технического состояния списываемого оборудования, подлежащего утилизации, действуя на основании Устава п. 2.4. и международного сертификата ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) «ЕвроСтандартРегистр», в рамках данного договора. СимферопольПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910372

    Уникальный номер закупки

    10002

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг утилизации.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 18:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора на утилизацию

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    СЛУЖБА ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
    Все закупки и тендеры КРЫМСЕЛЬХОЗНАДЗОР

    Юридический адрес

    295001, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, Переулок Тихий, 6

    Почтовый адрес

    295001, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, Переулок Тихий, 6

    Контактный телефон

    +7 978 822-17-81

    Факс

    Адрес электронной почты

    kseniya98.03@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ан Владимир Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Симферополь

    Закупки и тендеры Крым Республика

    Ключевые слова:

    транспорт, лом, металл

    Список лотов

    Лот 1

    1.1. По настоящему договору Заказчик обязуется передать Исполнителю для дальнейшей разборки и подготовки к утилизации списанную технику предприятия, черный и цветной лом металлов от телекоммуникационного, промышленного, медицинского, химического, военного оборудования и автотранспортных средств, потерявших свои потребительские свойства, не соприкасавшиеся с биологическими жидкостями, способными переносить инфекцию, а так же оргтехнику, блоки, системы, устройства, платы и иные материальные средства различных классов опасности для окружающей природной среды, в виде отходов, в дальнейшем «Оборудование» (Приложение №2 Перечень оборудования на утилизацию), содержащие драгоценные металлы, а также оплатить услуги Исполнителя. 1.2. Исполнитель обязуется принять Оборудование от Заказчика и провести дальнейшую переработку и подготовку к аффинажу с последующей сдачей аффинированных металлов в Государственный фонд драгметаллов и драгоценных камней Российской Федерации. 1.3. Исполнитель обязуется предоставить «Полный пакет документов» в состав которого входит:  Договор;  Счет на оплату;  Счет-фактура;  Акт приёма-передачи оборудования;  Акт об утилизации (акт оказанных услуг);  Паспорт-расчет по выявленным Драгоценным металлам. 1.4. Исполнитель по письменному требованию Заказчика обязуется предоставить копии разрешительных документов, заверенные Исполнителем, в состав которых входит:  Свидетельство ОГРН;  Свидетельство о постановке в налоговом органе;  Лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности.;  Лицензия на осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов  Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам и нормативам 1.5. Свидетельство о постановке на специальный учёт 1.6. На каждую последующую партию передаваемого Оборудования составляется приложение к договору с указанием перечня передаваемого Оборудования, которое является его неотъемлемой частью. 1.7. Процесс утилизации описан в Приложении №1. 1.8. В случае потребности у Заказчика Исполнитель предоставляет Заказчику Акты технического состояния списываемого оборудования, подлежащего утилизации, действуя на основании Устава п. 2.4. и международного сертификата ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) «ЕвроСтандартРегистр», в рамках данного договора.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.10.201903.10.2019 19:0003.10.2019 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910372Подведение итогов не позднее 1.1. По настоящему договору Заказчик обязуется передать Исполнителю для дальнейшей разборки и подготовки к утилизации списанную технику предприятия, черный и цветной лом металлов от телекоммуникационного, промышленного, медицинского, химического, военного оборудования и автотранспортных средств, потерявших свои потребительские свойства, не соприкасавшиеся с биологическими жидкостями, способными переносить инфекцию, а так же оргтехнику, блоки, системы, устройства, платы и иные материальные средства различных классов опасности для окружающей природной среды, в виде отходов, в дальнейшем «Оборудование» (Приложение №2 Перечень оборудования на утилизацию), содержащие драгоценные металлы, а также оплатить услуги Исполнителя. 1.2. Исполнитель обязуется принять Оборудование от Заказчика и провести дальнейшую переработку и подготовку к аффинажу с последующей сдачей аффинированных металлов в Государственный фонд драгметаллов и драгоценных камней Российской Федерации. 1.3. Исполнитель обязуется предоставить «Полный пакет документов» в состав которого входит:  Договор;  Счет на оплату;  Счет-фактура;  Акт приёма-передачи оборудования;  Акт об утилизации (акт оказанных услуг);  Паспорт-расчет по выявленным Драгоценным металлам. 1.4. Исполнитель по письменному требованию Заказчика обязуется предоставить копии разрешительных документов, заверенные Исполнителем, в состав которых входит:  Свидетельство ОГРН;  Свидетельство о постановке в налоговом органе;  Лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности.;  Лицензия на осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов  Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам и нормативам 1.5. Свидетельство о постановке на специальный учёт 1.6. На каждую последующую партию передаваемого Оборудования составляется приложение к договору с указанием перечня передаваемого Оборудования, которое является его неотъемлемой частью. 1.7. Процесс утилизации описан в Приложении №1. 1.8. В случае потребности у Заказчика Исполнитель предоставляет Заказчику Акты технического состояния списываемого оборудования, подлежащего утилизации, действуя на основании Устава п. 2.4. и международного сертификата ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) «ЕвроСтандартРегистр», в рамках данного договора. Симферополь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    1.1. По настоящему договору Заказчик обязуется передать Исполнителю для дальнейшей разборки и подготовки к утилизации списанную технику предприятия, черный и цветной лом металлов от телекоммуникационного, промышленного, медицинского, химического, военного оборудования и автотранспортных средств, потерявших свои потребительские свойства, не соприкасавшиеся с биологическими жидкостями, способными переносить инфекцию, а так же оргтехнику, блоки, системы, устройства, платы и иные материальные средства различных классов опасности для окружающей природной среды, в виде отходов, в дальнейшем «Оборудование» (Приложение №2 Перечень оборудования на утилизацию), содержащие драгоценные металлы, а также оплатить услуги Исполнителя. 1.2. Исполнитель обязуется принять Оборудование от Заказчика и провести дальнейшую переработку и подготовку к аффинажу с последующей сдачей аффинированных металлов в Государственный фонд драгметаллов и драгоценных камней Российской Федерации. 1.3. Исполнитель обязуется предоставить «Полный пакет документов» в состав которого входит:  Договор;  Счет на оплату;  Счет-фактура;  Акт приёма-передачи оборудования;  Акт об утилизации (акт оказанных услуг);  Паспорт-расчет по выявленным Драгоценным металлам. 1.4. Исполнитель по письменному требованию Заказчика обязуется предоставить копии разрешительных документов, заверенные Исполнителем, в состав которых входит:  Свидетельство ОГРН;  Свидетельство о постановке в налоговом органе;  Лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности.;  Лицензия на осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов  Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам и нормативам 1.5. Свидетельство о постановке на специальный учёт 1.6. На каждую последующую партию передаваемого Оборудования составляется приложение к договору с указанием перечня передаваемого Оборудования, которое является его неотъемлемой частью. 1.7. Процесс утилизации описан в Приложении №1. 1.8. В случае потребности у Заказчика Исполнитель предоставляет Заказчику Акты технического состояния списываемого оборудования, подлежащего утилизации, действуя на основании Устава п. 2.4. и международного сертификата ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) «ЕвроСтандартРегистр», в рамках данного договора.

    Начальная цена

    27 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    149

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    СимферопольРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1 Оплата оказанных услуг производится Заказчиком на основании выставленных Исполнителем счетов. В цену договора включена плата за негативное воздействие на окружающую природную среду, в соответствии со ст. 23 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» № 89 ФЗ от 24.06.1998 г. и Федерального закона от 21.07.2014 N 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Сумма договора составляет _________________ (_____________________________________________) рублей. НДС не облагается либо в т. ч. НДС. 1 Расчет за оказанные услуги производится Заказчиком в полном объеме в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения счета и акта оказанных услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. В случае если Заказчиком является государственное или муниципальное учреждение, расчет за оказанные услуги производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком акта оказанных услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРЫМСЕЛЬХОЗНАДЗОР
    Все закупки и тендеры КРЫМСЕЛЬХОЗНАДЗОР

    Адрес местонахождения

    295001, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, Переулок Тихий, 6

    Классификатор ОКПД2

    38.21.29.000

    Услуги по утилизации неопасных отходов прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект договора на утилизацию

    02.10.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по утилизации неопасных отходов"

    Кол-во: 149

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