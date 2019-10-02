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Номер извещения
ГП910372
Уникальный номер закупки
10002
Наименование закупки
Оказание услуг утилизации.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 18:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
295001, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, Переулок Тихий, 6
Почтовый адрес
295001, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, Переулок Тихий, 6
Контактный телефон
+7 978 822-17-81
Факс
Адрес электронной почты
kseniya98.03@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ан Владимир Борисович
Место рассмотрения предложений
Симферополь
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1.1. По настоящему договору Заказчик обязуется передать Исполнителю для дальнейшей разборки и подготовки к утилизации списанную технику предприятия, черный и цветной лом металлов от телекоммуникационного, промышленного, медицинского, химического, военного оборудования и автотранспортных средств, потерявших свои потребительские свойства, не соприкасавшиеся с биологическими жидкостями, способными переносить инфекцию, а так же оргтехнику, блоки, системы, устройства, платы и иные материальные средства различных классов опасности для окружающей природной среды, в виде отходов, в дальнейшем «Оборудование» (Приложение №2 Перечень оборудования на утилизацию), содержащие драгоценные металлы, а также оплатить услуги Исполнителя. 1.2. Исполнитель обязуется принять Оборудование от Заказчика и провести дальнейшую переработку и подготовку к аффинажу с последующей сдачей аффинированных металлов в Государственный фонд драгметаллов и драгоценных камней Российской Федерации. 1.3. Исполнитель обязуется предоставить «Полный пакет документов» в состав которого входит: Договор; Счет на оплату; Счет-фактура; Акт приёма-передачи оборудования; Акт об утилизации (акт оказанных услуг); Паспорт-расчет по выявленным Драгоценным металлам. 1.4. Исполнитель по письменному требованию Заказчика обязуется предоставить копии разрешительных документов, заверенные Исполнителем, в состав которых входит: Свидетельство ОГРН; Свидетельство о постановке в налоговом органе; Лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности.; Лицензия на осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам и нормативам 1.5. Свидетельство о постановке на специальный учёт 1.6. На каждую последующую партию передаваемого Оборудования составляется приложение к договору с указанием перечня передаваемого Оборудования, которое является его неотъемлемой частью. 1.7. Процесс утилизации описан в Приложении №1. 1.8. В случае потребности у Заказчика Исполнитель предоставляет Заказчику Акты технического состояния списываемого оборудования, подлежащего утилизации, действуя на основании Устава п. 2.4. и международного сертификата ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) «ЕвроСтандартРегистр», в рамках данного договора.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.10.201903.10.2019 19:0003.10.2019 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910372Подведение итогов не позднее 1.1. По настоящему договору Заказчик обязуется передать Исполнителю для дальнейшей разборки и подготовки к утилизации списанную технику предприятия, черный и цветной лом металлов от телекоммуникационного, промышленного, медицинского, химического, военного оборудования и автотранспортных средств, потерявших свои потребительские свойства, не соприкасавшиеся с биологическими жидкостями, способными переносить инфекцию, а так же оргтехнику, блоки, системы, устройства, платы и иные материальные средства различных классов опасности для окружающей природной среды, в виде отходов, в дальнейшем «Оборудование» (Приложение №2 Перечень оборудования на утилизацию), содержащие драгоценные металлы, а также оплатить услуги Исполнителя. 1.2. Исполнитель обязуется принять Оборудование от Заказчика и провести дальнейшую переработку и подготовку к аффинажу с последующей сдачей аффинированных металлов в Государственный фонд драгметаллов и драгоценных камней Российской Федерации. 1.3. Исполнитель обязуется предоставить «Полный пакет документов» в состав которого входит: Договор; Счет на оплату; Счет-фактура; Акт приёма-передачи оборудования; Акт об утилизации (акт оказанных услуг); Паспорт-расчет по выявленным Драгоценным металлам. 1.4. Исполнитель по письменному требованию Заказчика обязуется предоставить копии разрешительных документов, заверенные Исполнителем, в состав которых входит: Свидетельство ОГРН; Свидетельство о постановке в налоговом органе; Лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности.; Лицензия на осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам и нормативам 1.5. Свидетельство о постановке на специальный учёт 1.6. На каждую последующую партию передаваемого Оборудования составляется приложение к договору с указанием перечня передаваемого Оборудования, которое является его неотъемлемой частью. 1.7. Процесс утилизации описан в Приложении №1. 1.8. В случае потребности у Заказчика Исполнитель предоставляет Заказчику Акты технического состояния списываемого оборудования, подлежащего утилизации, действуя на основании Устава п. 2.4. и международного сертификата ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) «ЕвроСтандартРегистр», в рамках данного договора. Симферополь
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1.1. По настоящему договору Заказчик обязуется передать Исполнителю для дальнейшей разборки и подготовки к утилизации списанную технику предприятия, черный и цветной лом металлов от телекоммуникационного, промышленного, медицинского, химического, военного оборудования и автотранспортных средств, потерявших свои потребительские свойства, не соприкасавшиеся с биологическими жидкостями, способными переносить инфекцию, а так же оргтехнику, блоки, системы, устройства, платы и иные материальные средства различных классов опасности для окружающей природной среды, в виде отходов, в дальнейшем «Оборудование» (Приложение №2 Перечень оборудования на утилизацию), содержащие драгоценные металлы, а также оплатить услуги Исполнителя. 1.2. Исполнитель обязуется принять Оборудование от Заказчика и провести дальнейшую переработку и подготовку к аффинажу с последующей сдачей аффинированных металлов в Государственный фонд драгметаллов и драгоценных камней Российской Федерации. 1.3. Исполнитель обязуется предоставить «Полный пакет документов» в состав которого входит: Договор; Счет на оплату; Счет-фактура; Акт приёма-передачи оборудования; Акт об утилизации (акт оказанных услуг); Паспорт-расчет по выявленным Драгоценным металлам. 1.4. Исполнитель по письменному требованию Заказчика обязуется предоставить копии разрешительных документов, заверенные Исполнителем, в состав которых входит: Свидетельство ОГРН; Свидетельство о постановке в налоговом органе; Лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности.; Лицензия на осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам и нормативам 1.5. Свидетельство о постановке на специальный учёт 1.6. На каждую последующую партию передаваемого Оборудования составляется приложение к договору с указанием перечня передаваемого Оборудования, которое является его неотъемлемой частью. 1.7. Процесс утилизации описан в Приложении №1. 1.8. В случае потребности у Заказчика Исполнитель предоставляет Заказчику Акты технического состояния списываемого оборудования, подлежащего утилизации, действуя на основании Устава п. 2.4. и международного сертификата ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) «ЕвроСтандартРегистр», в рамках данного договора.
Начальная цена
27 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
149
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
СимферопольРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРЫМСЕЛЬХОЗНАДЗОР
Все закупки и тендеры КРЫМСЕЛЬХОЗНАДЗОР
Адрес местонахождения
295001, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, Переулок Тихий, 6
38.21.29.000
Документация лота
Кол-во: 149
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