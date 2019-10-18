Выполнение работ по ремонту водовода 2Ду500 от ВНС№2 до ВНС «Тимирязева» на отм.169 объекта инв. №300001109 «Водопровод от насосной станции до камеры Тимирязева-32»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31908364581 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по ремонту водовода 2Ду500 от ВНС№2 до ВНС «Тимирязева» на отм.169 объекта инв. №300001109 «Водопровод от насосной станции до камеры Тимирязева-32» Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на понижение Способ реализации Дата публикации

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