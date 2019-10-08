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    Главная / Торги / Оказание услуг по организации пропускного режима, и круглосуточной охране объекта Новопортовский НГКМ.

    Оказание услуг по организации пропускного режима, и круглосуточной охране объекта Новопортовский НГКМ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 11:0008.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910364Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации пропускного режима, и круглосуточной охране объекта Новопортовский НГКМ.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910364

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по организации пропускного режима, и круглосуточной охране объекта Новопортовский НГКМ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 18:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой»
    Все закупки и тендеры АО «МРТС»

    Юридический адрес

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Почтовый адрес

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Контактный телефон

    +7 499 754-20-21 доб. 142

    Факс

    +7 499 724-20-20

    Адрес электронной почты

    neretin_a@mrts.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Неретин Александр Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по организации пропускного режима, и круглосуточной охране объекта Новопортовский НГКМ.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.10.2019 11:00 GMT +308.10.2019 11:0008.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910364Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации пропускного режима, и круглосуточной охране объекта Новопортовский НГКМ.Москва

    Подведение итогов не позднее

    18.10.2019 11:0018.10.2019 11:0018.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910364Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации пропускного режима, и круглосуточной охране объекта Новопортовский НГКМ.Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    18.10.201918.10.2019 11:0018.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910364Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации пропускного режима, и круглосуточной охране объекта Новопортовский НГКМ.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по организации пропускного режима, и круглосуточной охране объекта Новопортовский НГКМ.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Неретин Александр Андреевич, тел.: 8(499)754-20-21 (доб.142) , e-mail: neretin_a@mrts.ru

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. ЯНАО, Ямальский берег Обской губы, в р-не п. Новый Порт 2. ЯНАО, Тазовский берег Обской губы, в р-не НадымРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Преимуществом будет являться оплата в течение 10 календарных дней после подписания акта выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «МРТС»
    Все закупки и тендеры АО «МРТС»

    Адрес местонахождения

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Классификатор ОКПД2

    80.10.12.000

    Услуги охраны

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стоимость охраны жилого городка за 1 месяц"

    Кол-во: 1

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