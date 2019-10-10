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Номер извещения
31908364295
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту помещения насосной станции и замена запорной арматуры объекта инв. № 100000412 «Насосная станция 1-го подъема №1, ул. Гагарина, 73В»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение СМСП
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 17:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
354065, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, ул. Гагарина, дом 73
Почтовый адрес
354065, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, ул. Гагарина, дом 73
Контактный телефон
+7 8622 54-88-50
Факс
+7 8622 54-88-50
Адрес электронной почты
torgi@svdk.su
Ф.И.О. контактного лица
Амосова Марина Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Сочи
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Выполнение работ по ремонту помещения насосной станции и замена запорной арматуры объекта инв. № 100000412 «Насосная станция 1-го подъема №1, ул. Гагарина, 73В»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.10.201922.10.2019 23:5922.10.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908364295Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту помещения насосной станции и замена запорной арматуры объекта инв. № 100000412 «Насосная станция 1-го подъема №1, ул. Гагарина, 73В»Сочи
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту помещения насосной станции и замена запорной арматуры объекта инв. № 100000412 «Насосная станция 1-го подъема №1, ул. Гагарина, 73В»
Начальная цена
537 751,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условиям документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условиям документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МУП Г. СОЧИ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры МУП Г. СОЧИ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
354065, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, ул. Гагарина, дом 73
43.39.19.190
43.39
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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