www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31908364339
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме Поставка расходных материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 17:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
Почтовый адрес
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
Контактный телефон
+7 499 404-35-47 доб. 1112
Факс
{}
Адрес электронной почты
materialsupport@atechnics.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хаустова Мария Игоревна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных материалов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.10.2019 11:00 GMT +318.10.2019 11:0018.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908364339Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материаловМосква
Дата и время вскрытия заявок
18.10.2019 11:0018.10.2019 11:0018.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908364339Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материаловМосква
Подведение итогов не позднее
22.10.2019 12:0022.10.2019 12:0022.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908364339Подведение итогов не позднее Поставка расходных материаловМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов
Начальная цена
350 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
119027, Россия, г. Москва, Заводское шоссе д. 19, стр.69Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
А-ТЕХНИКС
Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС
Адрес местонахождения
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
23.91
23.91
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.