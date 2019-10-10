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    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонту кровли, фасада, замена окон и дверных блоков объекта инв. №100000407 «Хлораторная, ул. Пластунская, 161 В»

    Выполнение работ по ремонту кровли, фасада, замена окон и дверных блоков объекта инв. №100000407 «Хлораторная, ул. Пластунская, 161 В»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.10.2019 08:0010.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908364279Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту кровли, фасада, замена окон и дверных блоков объекта инв. №100000407 «Хлораторная, ул. Пластунская, 161 В».СочиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908364279

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонту кровли, фасада, замена окон и дверных блоков объекта инв. №100000407 «Хлораторная, ул. Пластунская, 161 В»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 17:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СОЧИ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП Г. СОЧИ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    354065, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, ул. Гагарина, дом 73

    Почтовый адрес

    354065, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, ул. Гагарина, дом 73

    Контактный телефон

    +7 8622 54-88-50

    Факс

    +7 8622 54-88-50

    Адрес электронной почты

    torgi@svdk.su

    Ф.И.О. контактного лица

    Амосова Марина Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Сочи

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Закупки и тендеры Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту кровли, фасада, замена окон и дверных блоков объекта инв. №100000407 «Хлораторная, ул. Пластунская, 161 В».

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.10.201922.10.2019 23:5922.10.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908364279Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту кровли, фасада, замена окон и дверных блоков объекта инв. №100000407 «Хлораторная, ул. Пластунская, 161 В».Сочи

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту кровли, фасада, замена окон и дверных блоков объекта инв. №100000407 «Хлораторная, ул. Пластунская, 161 В».

    Начальная цена

    2 027 541,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условиям документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СОЧИ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП Г. СОЧИ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП Г. СОЧИ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    354065, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, ул. Гагарина, дом 73

    Классификатор ОКПД2

    43.39.19.190

    Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.39

    Производство прочих отделочных и завершающих работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих отделочных и завершающих работ"

    Кол-во: 1

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