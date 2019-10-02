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    Главная / Торги / R_642_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку медицинских изделий

    R_642_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку медицинских изделий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.10.2019 09:0010.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908364417Дата и время окончания срока приема заявок ЛОТ №3 <Медицинские изделия_3>Нижний НовгородПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908364417

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    R_642_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку медицинских изделий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 17:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Юридический адрес

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    Почтовый адрес

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Контактный телефон

    +7 831 429-04-04 доб. 220

    Факс

    +7 831 429-07-03

    Адрес электронной почты

    ozp@gpnof.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Валенская Любовь Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    медицинские

    Список лотов

    Лот 1

    ЛОТ №1 <Медицинские изделия_1>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.201929.10.2019 09:0029.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908364417Подведение итогов не позднее ЛОТ №1 <Медицинские изделия_1>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №1 <Медицинские изделия_1>

    Начальная цена

    531 160,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Эндоигла Вереша д/пневмоперитонеума с пружинным тупым стилетом с LUER 18см №1 26120 XL"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Эндоигла Вереша д/пневмоперитонеума с пружинным тупым стилетом с LUER 15см №1 26120 JLL"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Электрод-ВЧ резекционный, режущий и ударный с острой кромкой, тип петля средний ОП, стер №12 WA22351C"

    Кол-во: 2

    Лот 2

    ЛОТ №2 <Медицинские изделия_2>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.201929.10.2019 09:0029.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908364417Подведение итогов не позднее ЛОТ №2 <Медицинские изделия_2>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №2 <Медицинские изделия_2>

    Начальная цена

    1 580 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Элеватор хир. по Quervain изогн. 200*6мм №1 RL-456-19"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Элеватор хир. периостальный по Langenbeck изогн. 200*10мм №1 RL-452-10"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Ранорасширитель реечный д/грудной полости с расходождением зеркал до 209мм 36*45мм №1 RF-832-00"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Пинцет атравматич. с атравматической нарезкой 240*2,4мм №1 PC-502-24"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Пинцет атравматич. с атравматической нарезкой 180*2,0мм №1 PC-502-18"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Пинцет атравматич. прямой 240*2,8мм №1 PC-501-24"

    Кол-во: 16

    "Позиция 7"

    "Ножницы хир. изогнутые тупоконечные с твердосплавной вставкой Metzenbaum 145мм №1 PB-725-14"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Ножницы хир. изогнутые тупоконечные с твердосплавной вставкой Mayo 230мм №1 PB-757-23"

    Кол-во: 15

    "Позиция 9"

    "Ножницы хир. изогнутые тупоконечные с твердосплавной вставкой Mayo 170мм №1 PB-709-17"

    Кол-во: 25

    "Позиция 10"

    "Ножницы хир. изогнутые тупоконечные Mayo 155мм №1 PB-051-15sc"

    Кол-во: 30

    "Позиция 11"

    "Иглодержатель хир. с твердосплавными пластинами 245мм №1 PH-586-24"

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "Иглодержатель хир. с твердосплавными пластинами 210мм №1 PH-574-21"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Иглодержатель De Bakey с твердосплавной вставкой тонкий 250мм №1 PH-578-26"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Иглодержатель De Bakey с твердосплавной вставкой 165мм №1 PH-574-16"

    Кол-во: 12

    "Позиция 15"

    "Зажим кровоостанавливающий Negus изогн. 190мм №1 PE-317-19"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Зажим кровоостанавливающий Negus изогн. 190мм №1 PE-315-19"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Зажим кровоостанавливающий 1/2 зубый, зубчатый, прямой 200мм №1 PE-054-20"

    Кол-во: 50

    "Позиция 18"

    "Зажим Duval атравматический прямой 230мм №1 RG-750-23"

    Кол-во: 10

    Лот 3

    ЛОТ №3 <Медицинские изделия_3>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.201929.10.2019 09:0029.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908364417Подведение итогов не позднее ЛОТ №3 <Медицинские изделия_3>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №3 <Медицинские изделия_3>

    Начальная цена

    562 167,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Наконечник к скалерам стоматологическим ультразвуковым Varios, NSK VA-HP №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Материал стомат. Флоу-Клинз Профи порошок д/полирования и препарирования зубов методом абразивной струи 250г №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Картридж д/наконечника стоматологического Ti-Max X 95L №1 С427015"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Картридж д/наконечника стоматологического Ti Max E25LJ №1 С346015"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Инструменты д/обработки корневых каналов Mtwo Тейпер М2 NiTi сиреневые дл. 25мм, конусность 020/06 №6 V04 1236 025 020"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Инструменты д/обработки корневых каналов Mtwo Тейпер М2 NiTi сиреневые дл. 25мм, конусность 010/04 №6 V04 1235 025 015"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Инструменты д/обработки корневых каналов Mtwo Тейпер М2 NiTi синие дл. 31мм, конусность 040/04 №6 V04 1234 031 040"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Инструменты д/обработки корневых каналов Mtwo Тейпер М2 NiTi зеленые дл. 31мм, конусность 035/04 №6 V04 1234 031 035"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Инструменты д/обработки корневых каналов Mtwo Тейпер М2 NiTi дл. 21мм, конусность 05 №6 V04 1235 025 015"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Инструменты д/обработки корневых каналов Mtwo Тейпер М2 NiTi белые дл. 25мм, конусность 025/06 №6 V04 1236 025 025"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Гель стомат. ВладМива 5мл д/травления твердых тканей зуба №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Бор стомат. алмазный турбинный №1 G850/023"

    Кол-во: 50

    "Позиция 13"

    "Бор стомат. алмазный турбинный №1 G850/016"

    Кол-во: 50

    "Позиция 14"

    "Бор стомат. алмазный красный дл. 19мм, д.1,6мм №1 F878/016"

    Кол-во: 50

    "Позиция 15"

    "Бор стомат. алмазный красный дл. 19мм, д.1,4мм №1 F878/014"

    Кол-во: 50

    "Позиция 16"

    "Бор стомат. алмазный зеленый дл. 19мм, д.1,6мм №1 G878/016"

    Кол-во: 50

    "Позиция 17"

    "Бор стомат. алмазный зеленый дл. 19мм, д.1,4мм №1 G878/014"

    Кол-во: 50

    Лот 4

    ЛОТ №4 <Медицинские изделия_4>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.201929.10.2019 09:0029.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908364417Подведение итогов не позднее ЛОТ №4 <Медицинские изделия_4>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №4 <Медицинские изделия_4>

    Начальная цена

    2 345 755,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор сывороток антилейкоцитарных HLA-АВ 72 гистотипирующих в микропробирках 100 опр. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Набор сывороток антилейкоцитарных HLA-B 27 гистотипирующих в микропробирках 100 опр. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Набор реагентов ORTHO BIOVUE по ABO/Rh/антителам IgG д/опред. групп крови кассета №100 707450"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Набор реагентов ORTHO BIOVUE 3мл д/опред. групп крови Анти-s Antisera №1 714104"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Набор реагентов ORTHO BIOVUE 3мл д/опред. групп крови Анти-S Antisera №1 714103"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Набор реагентов ORTHO BIOVUE 3мл д/опред. групп крови анти-Jka BioClone №1 721105"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Набор реагентов ORTHO BIOVUE 3мл д/опред. групп крови анти-Jk BioClone №1 721106"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Набор реагентов ORTHO BIOVUE 3мл д/опред. групп крови Анти-Fyb Antiser №1 715122"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Набор реагентов ORTHO BIOVUE 3мл д/опред. групп крови Анти-Fya Antisera №1 715121"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "Набор реагентов ORTHO BIOVUE 30мл д/опред. групп крови Анти-IgG Antisera №1 716123"

    Кол-во: 5

    Лот 5

    ЛОТ №5 <Медицинские изделия_5>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.201929.10.2019 09:0029.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908364417Подведение итогов не позднее ЛОТ №5 <Медицинские изделия_5>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №5 <Медицинские изделия_5>

    Начальная цена

    633 851,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Материал хир. шовный Викрол стер. нить 75см, р.4/0, метрич.1,5 игла реж. 19мм 3/8 №12"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "Материал хир. шовный Викрол стер. нить 75см, р.4/0, метрич.1,5 игла колющ. 19мм 1/2 №12"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Материал хир. шовный Викрол Плюс стер. нить 70см, р.2/0, метрич. 3 игла реж. 31мм 1/2 №24"

    Кол-во: 200

    "Позиция 4"

    "Материал хир. шовный Викрол Плюс стер. нить 70см, р.2/0, метрич. 3 игла колющ. 31мм 1/2 №24"

    Кол-во: 200

    "Позиция 5"

    "Материал хир. шовный Полигликолид стер. нить 90см, р.0, метрич.3,5 игла колющ. 48мм 1/2 №1"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 6"

    "Материал хир. шовный ПДС Плюс стер. нить 150см-петля, р.1, метрич.4 игла колющ. 48мм 1/2 №24 PDP9262T"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Материал хир. шовный ПГА стер. нить 90см, р.1, метрич.4 игла колющ. 45мм 1/2 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 8"

    "Материал хир. шовный МедПГА Mepfil-Lac стер. нить 90см, р.1, метрич.4 игла колющ. 40мм 1/2 №1"

    Кол-во: 600

    Лот 6

    ЛОТ №6 <Медицинские изделия_6>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.201929.10.2019 09:0029.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908364417Подведение итогов не позднее ЛОТ №6 <Медицинские изделия_6>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №6 <Медицинские изделия_6>

    Начальная цена

    29 424 465,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Диссектор точный д/аппарата LigaSure с нанопокрытием №1 LF2019"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "Инструмент электрохир. Force FX электрод-шарик дл.штока13мм д.5мм №10 E1564"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Инструмент электрохир. Force FX электрод-шарик дл.раб.части 5,6мм,д.5,6мм №1 E1002"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Инструмент электрохир. Force FX электрод-шарик дл.раб.части 1см,д.5мм №150 E1550"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Инструмент электрохир. Force FX электрод-шарик дл.раб.части 1см,д.3,22мм №1 E1000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Инструмент электрохир. Force FX электрод-шарик дл.раб.части 0,95см,д.9,5мм №1 E1005"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Инструмент электрохир. Force FX электрод-петля 20мм*12мм №10 E1561"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Инструмент электролигирующий д/аппарата LigaSure тупоконечный, с нанопокрытием д.5мм 37см №1 LF1837"

    Кол-во: 200

    "Позиция 9"

    "Инструмент электролигирующий д/аппарата LigaSure тип Maryland, с нанопокрытием д.5мм 37см №1 LF1937"

    Кол-во: 200

    "Позиция 10"

    "Инструмент электролигирующий д/аппарата LigaSure тип Maryland, с нанопокрытием д.5мм 23см №1 LF1923"

    Кол-во: 100

    Лот 7

    ЛОТ №7 <Медицинские изделия_7>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.201929.10.2019 09:0029.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908364417Подведение итогов не позднее ЛОТ №7 <Медицинские изделия_7>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №7 <Медицинские изделия_7>

    Начальная цена

    10 369 271,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Чистящее средство д/дистальных и проксимальных линз и волоконнооптических поверхностей эндоскопов 5г №1 27661"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Оптика Hopkins д/эндоскопич. инструментов прямого видения 6°, широкоугольная с угловым окуляром с замком LUER на соединении д/орошения №1 27293АА"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Проводник эндоскопический Dreamwire повыш. жесткости прямой d 035/0.89мм дл. 450см №1 М00556161"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Ножницы д/эндоскопии CLICKLINE по METZENBAUM, ротационные, разбор. с соед. д/монополярной коаг.с замком LUER р.5мм дл.36см дл.браншей 15мм №1 34321 MS"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Клапан д/троакара Karl Storz лепестковый силикон. 6мм №1 30120L1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Канюля троакара Karl Storz д/эндоскоп. инструментов с резьбой с силик. клапаном 6мм/10,5см №1 30120Т1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Троакар/клапан ОП Karl Storz д/конюль 6,0мм ОП стер. 6,0мм №5 021108-05"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Троакар/клапан ОП Karl Storz д/конюль 11мм ОП стер. 11мм №5 021109-05"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Троакар эндоскопич. Karl Storz 6*105мм №1 30120TQ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "Троакар Karl Storz пирамидальный №1 30120Q"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Инструмент эндохир. Энсил насадка д/диссекции и коагуляции G2 прямая 35см №6 NSLG2S35"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Инструмент д/эндоскопии тубус внешний металл. №1 333000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Инструмент д/эндоскопии RoBi по KELLY щипцы д/диссекции и захвата 5мм/36см №1 38651ML"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Инструмент д/эндоскопии Karl Storz шнур высокочастотный биполярный дл.300см №1 26176LE"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Инструмент д/эндоскопии CLICKLINE щипцы-вставка д/захвата и диссекции по MANHES рабочая часть 5мм/36см №1 33333ME"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "Инструмент д/эндоскопии CLICKLINE щипцы-вставка д/захвата и диссекции по MANHES рабочая часть 5мм/36см №1 33310 ME"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Инструмент д/эндоскопии CLICKLINE тубус внешний с разъемом д/промывания и замком Луер 5мм/36см №1 38600"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Инструмент д/эндоскопии CLICKLINE тубус внешний с разъемом д/промывания и замком Луер 10мм/43см №1 38600"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Инструмент д/эндоскопии CLICKLINE рукоятка поворотная,пластмасовая монополярная коагуляция №1 33151"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Инструмент д/эндоскопии CLICKLINE рукоятка поворотная, металлич. монополярная коагуляция №1 33133"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Инструмент д/эндоскопии CLICKLINE раб. вставка ножниц по METZENBAUM Click Line 5мм/36см №1 34310MS"

    Кол-во: 50

    Лот 8

    ЛОТ №8 <Медицинские изделия_8>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.201929.10.2019 09:0029.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908364417Подведение итогов не позднее ЛОТ №8 <Медицинские изделия_8>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №8 <Медицинские изделия_8>

    Начальная цена

    161 805,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рукоятка д/ларингоскопа фиброоптическая ксенон/подзаряжаемая d 28мм/3,5В №1 03.41140.521"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Рукоятка д/ларингоскопа аккумуляторная/батареечная d 28мм/2,5В №1 03.11000.721"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Клинок д/ларингоскопа тип Макинтош с волоконной оптикой р.4 №1 03.42013.641"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Клинок д/ларингоскопа тип Макинтош с волоконной оптикой р.3 №1 03.42013.631"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Клинок д/ларингоскопа с волоконной оптикой Тип Миллер р.4 №1 03.42023.641"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Клинок д/ларингоскопа с волоконной оптикой Тип Миллер р.3 №1 03.42023.631"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Клинок д/ларингоскопа прямой Тип Миллер р.4 №1 03.12020.642"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Клинок д/ларингоскопа прямой Тип Миллер р.3 №1 03.12020.632"

    Кол-во: 3

    Лот 9

    ЛОТ №9 <Медицинские изделия_9>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.201929.10.2019 09:0029.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908364417Подведение итогов не позднее ЛОТ №9 <Медицинские изделия_9>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №9 <Медицинские изделия_9>

    Начальная цена

    3 450 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кассета к инстр. хир.сшив.линейн. Endo GIA Tri-Staple 60мм 6 рядов скоб Tri-staple нож 12мм №1 EGIATRS60AMT"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "Кассета к инстр. хир.сшив.линейн. Endo GIA Tri-Staple 45мм 6 рядов скоб Tri-staple нож 12мм №1 EGIATRS45AMT"

    Кол-во: 100

    Лот 10

    ЛОТ №10 <Медицинские изделия_10>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.201929.10.2019 09:0029.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908364417Подведение итогов не позднее ЛОТ №10 <Медицинские изделия_10>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №10 <Медицинские изделия_10>

    Начальная цена

    343 246,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Индикатор паровой стерилизации СанИс-1 с журналом №1000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Материал упак. HALYARD SEQUENTIAL Н100 д/стерилизации 760мм/760мм лист №1 10730"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Материал упак. HALYARD SEQUENTIAL Н100 д/стерилизации 1210*1210мм лист №1 10748"

    Кол-во: 5

    Лот 11

    ЛОТ №11 <Медицинские изделия_11>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.201929.10.2019 09:0029.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908364417Подведение итогов не позднее ЛОТ №11 <Медицинские изделия_11>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №11 <Медицинские изделия_11>

    Начальная цена

    83 330,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Катетер д/интубации с двумя боковыми отверстиями ОП стер. СН 14/70см №1 C-CAE-14.0-70-FIC"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Катетер д/интубации с двумя боковыми отверстиями ОП стер. СН 14/100см №1 C-CAE-14.0-100-DLT-EF-ST"

    Кол-во: 10

    Лот 12

    ЛОТ №12 <Медицинские изделия_12>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.201929.10.2019 09:0029.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908364417Подведение итогов не позднее ЛОТ №12 <Медицинские изделия_12>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №12 <Медицинские изделия_12>

    Начальная цена

    8 200 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор реагентов FACS Count Reagent Kit д/мониторирования ВИЧ-инфицированных пациентов д/опред. Т-клеток 50 опр. №1 339010"

    Кол-во: 200

    Лот 13

    ЛОТ №13 <Медицинские изделия_13>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.201929.10.2019 09:0029.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908364417Подведение итогов не позднее ЛОТ №13 <Медицинские изделия_13>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №13 <Медицинские изделия_13>

    Начальная цена

    1 012 575,24

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рукоятка лапароскопическая облегченная №1 HPBlue"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Рукоятка лапароскопическая д/ручной активации д/ультразвукового скальпеля HARMONIC №1 HP054"

    Кол-во: 3

    Лот 14

    ЛОТ №14 <Медицинские изделия_14>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.201929.10.2019 09:0029.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908364417Подведение итогов не позднее ЛОТ №14 <Медицинские изделия_14>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №14 <Медицинские изделия_14>

    Начальная цена

    1 612 998,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага д/принтера д/анализатора Cobas b 123 ширина 111мм рулон №6 05082595001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Контейнер д/анализатора Cobas b 123 с 18 сегментами 200 тестов №1 05403308001"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Картридж Sensor Cartridge, BG/ISE д/анализатора Cobas b 123 №1 05170460001"

    Кол-во: 10

    Лот 15

    ЛОТ №15 <Медицинские изделия_15>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.201929.10.2019 09:0029.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908364417Подведение итогов не позднее ЛОТ №15 <Медицинские изделия_15>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №15 <Медицинские изделия_15>

    Начальная цена

    95 575,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Игла инжекторная д/колоноскопии ОП стер. дл. рабочей части 230см д.нар.2,3мм G22*0,71мм*4мм №10 GSN 23-23-230"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Стержень д/стомы №1 12814"

    Кол-во: 20

    Лот 16

    ЛОТ №16 <Медицинские изделия_16>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.201929.10.2019 09:0029.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908364417Подведение итогов не позднее ЛОТ №16 <Медицинские изделия_16>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №16 <Медицинские изделия_16>

    Начальная цена

    780 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ножницы хир. Harmonic Focus+ коагуляционные д/открытых операций с технологией адаптации к тканям №6 HAR9F"

    Кол-во: 3

    Лот 17

    ЛОТ №17 <Медицинские изделия_17>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.201929.10.2019 09:0029.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908364417Подведение итогов не позднее ЛОТ №17 <Медицинские изделия_17>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №17 <Медицинские изделия_17>

    Начальная цена

    470 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проводник внутрисосуд. периферич. ZipWire с нитиноловым сердечником д.0,035 дл.260см Angled №1 М00146154B1"

    Кол-во: 60

    Лот 18

    ЛОТ №18 <Медицинские изделия_18>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.201929.10.2019 09:0029.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908364417Подведение итогов не позднее ЛОТ №18 <Медицинские изделия_18>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №18 <Медицинские изделия_18>

    Начальная цена

    233 080,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Световод волоконнооптический д/эндохирургических инструментов с прямым штекером д.4,8мм дл.300см №1 495NE"

    Кол-во: 5

    Лот 19

    ЛОТ №19 <Медицинские изделия_19>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.201929.10.2019 09:0029.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908364417Подведение итогов не позднее ЛОТ №19 <Медицинские изделия_19>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №19 <Медицинские изделия_19>

    Начальная цена

    347 100,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Флакон 50мл инфузионный из бесцветного стекла 1-го гидролитического класса №1 04109"

    Кол-во: 15000

    Лот 20

    ЛОТ №20 <Субстанции не ЛС_1>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.201929.10.2019 09:0029.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908364417Подведение итогов не позднее ЛОТ №20 <Субстанции не ЛС_1>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №20 <Субстанции не ЛС_1>

    Начальная цена

    1 615 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кислота уксусная ледяная 2,5л №1"

    Кол-во: 100

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