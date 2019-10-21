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Номер извещения
ГП910354
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка материала бетона, цементно-песчаной смеси для объекта строительства: Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» для нужд АО «Краснодаргазстрой»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 16:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350020, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ГАРАЖНАЯ, 75,
Почтовый адрес
350020, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ГАРАЖНАЯ, 75
Контактный телефон
+7 861 297-31-01 доб. 3194
Факс
--
Адрес электронной почты
oblivantseva_jj@gazstroy.com
Ф.И.О. контактного лица
Обливанцева Юлия Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Краснодар
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Поставка материала бетона, цементно-песчаной смеси для объекта строительства: Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» для нужд АО «Краснодаргазстрой»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.10.2019 16:00 GMT +321.10.2019 16:0021.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910354Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материала бетона, цементно-песчаной смеси для объекта строительства: Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» для нужд АО «Краснодаргазстрой»Краснодар
Подведение итогов не позднее
18.11.2019 16:0018.11.2019 16:0018.11.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910354Подведение итогов не позднее Поставка материала бетона, цементно-песчаной смеси для объекта строительства: Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» для нужд АО «Краснодаргазстрой»Краснодар
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.11.201918.11.2019 16:0018.11.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910354Подведение итогов не позднее Поставка материала бетона, цементно-песчаной смеси для объекта строительства: Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» для нужд АО «Краснодаргазстрой»Краснодар
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка материала бетона, цементно-песчаной смеси для объекта строительства: Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» для нужд АО «Краснодаргазстрой»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КРАСНОДАРГАЗСТРОЙ
Все закупки и тендеры АО КРАСНОДАРГАЗСТРОЙ
Адрес местонахождения
350020, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ГАРАЖНАЯ, 75,
350020, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ГАРАЖНАЯ, 75
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23.51.12.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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