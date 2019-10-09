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Номер извещения
ГП910351
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Доработка САУ "Магистраль21" (с учетом доставки и монтажа) для объекта "Газопровод-отвод "Макат - Северный Кавказ - Хошеутово - Вольное - Харабали" Харабалинского района Астраханской области"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 16:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17 доб. 2829
Факс
--
Адрес электронной почты
a.konstantinov@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Константинов Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Доработка САУ "Магистраль21" (с учетом доставки и монтажа) для объекта "Газопровод-отвод "Макат - Северный Кавказ - Хошеутово - Вольное - Харабали" Харабалинского района Астраханской области"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.10.2019 11:00 GMT +309.10.2019 11:0009.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910351Дата и время окончания срока приема заявок Доработка САУ "Магистраль21" (с учетом доставки и монтажа) для объекта "Газопровод-отвод "Макат - Северный Кавказ - Хошеутово - Вольное - Харабали" Харабалинского района Астраханской области"Москва
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 17:0018.10.2019 17:0018.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910351Подведение итогов не позднее Доработка САУ "Магистраль21" (с учетом доставки и монтажа) для объекта "Газопровод-отвод "Макат - Северный Кавказ - Хошеутово - Вольное - Харабали" Харабалинского района Астраханской области"Москва
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
18.10.201918.10.2019 17:0018.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910351Подведение итогов не позднее Доработка САУ "Магистраль21" (с учетом доставки и монтажа) для объекта "Газопровод-отвод "Макат - Северный Кавказ - Хошеутово - Вольное - Харабали" Харабалинского района Астраханской области"Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Доработка САУ "Магистраль21" (с учетом доставки и монтажа) для объекта "Газопровод-отвод "Макат - Северный Кавказ - Хошеутово - Вольное - Харабали" Харабалинского района Астраханской области"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
4
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Харабали, Астраханской областиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
27.9
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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