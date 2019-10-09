Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Доработка САУ "Магистраль21" (с учетом доставки и монтажа) для объекта "Газопровод-отвод "Макат - Северный Кавказ - Хошеутово - Вольное - Харабали" Харабалинского района Астраханской области"

    Доработка САУ "Магистраль21" (с учетом доставки и монтажа) для объекта "Газопровод-отвод "Макат - Северный Кавказ - Хошеутово - Вольное - Харабали" Харабалинского района Астраханской области"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.10.2019 11:0009.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910351Дата и время окончания срока приема заявок Доработка САУ "Магистраль21" (с учетом доставки и монтажа) для объекта "Газопровод-отвод "Макат - Северный Кавказ - Хошеутово - Вольное - Харабали" Харабалинского района Астраханской области"МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910351

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Доработка САУ "Магистраль21" (с учетом доставки и монтажа) для объекта "Газопровод-отвод "Макат - Северный Кавказ - Хошеутово - Вольное - Харабали" Харабалинского района Астраханской области"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 16:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Акт

    Типовой договор СТНГ

    Форма ТКП

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 2829

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    a.konstantinov@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Константинов Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Доработка САУ "Магистраль21" (с учетом доставки и монтажа) для объекта "Газопровод-отвод "Макат - Северный Кавказ - Хошеутово - Вольное - Харабали" Харабалинского района Астраханской области"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.10.2019 11:00 GMT +309.10.2019 11:0009.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910351Дата и время окончания срока приема заявок Доработка САУ "Магистраль21" (с учетом доставки и монтажа) для объекта "Газопровод-отвод "Макат - Северный Кавказ - Хошеутово - Вольное - Харабали" Харабалинского района Астраханской области"Москва

    Подведение итогов не позднее

    18.10.2019 17:0018.10.2019 17:0018.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910351Подведение итогов не позднее Доработка САУ "Магистраль21" (с учетом доставки и монтажа) для объекта "Газопровод-отвод "Макат - Северный Кавказ - Хошеутово - Вольное - Харабали" Харабалинского района Астраханской области"Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    18.10.201918.10.2019 17:0018.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910351Подведение итогов не позднее Доработка САУ "Магистраль21" (с учетом доставки и монтажа) для объекта "Газопровод-отвод "Макат - Северный Кавказ - Хошеутово - Вольное - Харабали" Харабалинского района Астраханской области"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Доработка САУ "Магистраль21" (с учетом доставки и монтажа) для объекта "Газопровод-отвод "Макат - Северный Кавказ - Хошеутово - Вольное - Харабали" Харабалинского района Астраханской области"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    4

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Харабали, Астраханской областиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительно оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки товара и подписания отгрузочных документов (УПД или Торг-12)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    27.9

    Оборудование электрическое прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Типовой договор СТНГ

    02.10.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Доработка САУ "Магистраль-21" ГРС "Технологическая площадка" в составе: 1. Модуль управления линейным краном СЭ-07Е - 3 шт. 2. Корзина ШкК в сборе (с органайзером) - 1 шт.; 3. Элемент грозозащиты ГИР 2/30/3(LT) - 3 шт.; 4. Элемент грозозащиты ГИР 2/110/3(LT) - 3 шт.; 5. Элемент грозозащиты ГИР 485/12Р(LT) - 1 шт.; 6. Клеммы 3-проводные проходные ф.WAGO (синяя) 280-684 - 4 шт.; 7. Клеммы 3-проводные проходные ф.WAGO (красная) 280-653 - 4 шт.; 8. Выключатель автоматический NB1-63DC 1P C6A арт 182703 - 2 шт.; 9. Комплект кабеля ЗИ4.079.021 - 1 шт.; 10. Комплект кабеля ЗИ4.079.023 - 6 шт.; 11. Кабель КСПВГ 4х0,35 1м - 20 шт.; 12. Параметризация КП (К=1-5) - 1 шт.; 13. Разаработка КД - 1 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Доработка САУ "Магистраль-21" ГРС "Вольное" в составе: 1. 2-портовый асинхронный сервер RS-232/422/485 в Ethernet MOXA Nport IA 5250A - 1 шт.; 2. Элемент грозозащиты ГИР 2/30/3(LT) - 1 шт.; 3. Элемент грозозащиты ГИР 485/12Р(LT) - 2 шт.; 4. Клеммы 3-проводные проходные ф.WAGO (синяя) 280-684 - 5 шт.; 5. Клеммы 3-проводные проходные ф.WAGO (красная) 280-653 - 5 шт.; 6. Комплект кабеля ЗИ4.079.020 - 1 шт.; 8. Комплект кабеля ЗИ4.079.021 - 1 шт.; 9. Клемма однопроводная 769-176 - 4 шт.; 10. Кабель КСПВГ 4х0,35 1м - 5 шт.; 11. Параметризация КП (К=1-5) - 1 шт.; 12. Разаработка КД - 1 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Доработка САУ "Магистраль-21" ГРС "Хошеутово" в составе: 1. Модуль управления линейным краном СЭ-07Е - 3 шт. 2. Модуль вывода аналоговых сигналов (4-20 мА) ЭР-02Е - 2 шт.; 3. Элемент грозозащиты ГИР 2/30/3(LT) - 4 шт.; 4. Элемент грозозащиты ГИР 2/110/3(LT) - 3 шт.; 5. Элемент грозозащиты ГИР 485/12Р(LT) - 1 шт.; 6. Клеммы 3-проводные проходные ф.WAGO (синяя) 280-684 - 4 шт.; 7. Клеммы 3-проводные проходные ф.WAGO (красная) 280-653 - 4 шт.; 8. Выключатель автоматический NB1-63DC 1P C6A арт 182703 - 2 шт.; 9. Комплект кабеля ЗИ4.079.021 - 1 шт.; 10. Комплект кабеля ЗИ4.079.023 - 8 шт.; 11. Кабель КСПВГ 4х0,35 1м - 30 шт.; 12. Параметризация КП (К=1-5) - 1 шт.; 13. Разаработка КД - 1 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Доработка САУ "Магистраль-21" ГРС "Харабали" в составе: 1. Модуль вывода аналоговых сигналов (4-20 мА) ЭР-02Е - 2 шт.; 2. Элемент грозозащиты ГИР 2/30/3(LT) - 7 шт.; 3. Элемент грозозащиты ГИР 485/12Р(LT) - 2 шт.; 4. Клеммы 3-проводные проходные ф.WAGO (синяя) 280-684 - 4 шт.; 5. Клеммы 3-проводные проходные ф.WAGO (красная) 280-653 - 4 шт.; 6. Выключатель автоматический NB1-63DC 1P C6A арт 182703 - 2 шт.; 7. Комплект кабеля ЗИ4.079.021 - 1 шт.; 8. Комплект кабеля ЗИ4.079.023 - 8 шт.; 9. Кабель КСПВГ 4х0,35 1м - 30 шт.; 10. Параметризация КП (К=1-5) - 1 шт.; 11. Разаработка КД - 1 шт."

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП213816
    Запасные части производства "Сатурн - Газовые турбины"
    Запасные части производства "Сатурн - Газовые турбины"
    589460
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    ЗНДХ
    Запрос предложений № ГП225361
    Поставка трубок изолированных
    Поставка трубок изолированных
    591039
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГЭС-УРАЛ
    Попозиционная № ГП225276
    Закупка сварочного оборудования
    Закупка сварочного оборудования
    590671
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГЭС-УРАЛ
    Попозиционная № ГП225260
    Закупка установки индукционного нагрева IHG 120 (либо Argoheat 130) в комплекте с наружной катушкой для труб диаметром 1420 мм и соединительными кабелями
    Закупка установки индукционного нагрева IHG 120 (либо Argoheat 130) в комплекте с наружной...
    590565
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 14:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    БАНК ГПБ (АО)
    Квалификационный отбор № ГП135780
    Выбор поставщиков, обладающих достаточной квалификацией для выполнения работ по проектированию, монтажу и модернизации комплексных систем безопасности (СКУД, СОТ, СОТС, АПС, СОУЭ, АУГПТ), установленных на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный», расположенных в г. Санкт-Петербурге, Республике Коми, Мурманской области, Архангельской области
    Выбор поставщиков, обладающих достаточной квалификацией для выполнения работ по...
    565094
    Закупки корпоративных заказчиков
    Квалификационный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.09.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регионы 2:
    Санкт-Петербург город
    Все регионы
    Санкт-Петербург город, Москва
    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Попозиционная № ГП176251
    Тиристорные выпрямители для нужд ПАО "Ижсталь"
    Тиристорные выпрямители для нужд ПАО "Ижсталь"
    479706
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.05.2021 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Попозиционная № ГП102975
    Изоляционные материалы
    Изоляционные материалы
    444235
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    19.02.2021 10:08(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    АОСТНГ
    Попозиционная № ГП006499
    Продажа невостребованного имущества Калининградской области
    Продажа невостребованного имущества Калининградской области
    357311
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2021 09:00(GMT+03:00)
    155 400 944
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить