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Номер извещения
31908364216
Уникальный номер закупки
169/23/2019_2
Наименование закупки
на поставку организационной техники №169/23/2019_2
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос лучших условий
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 17:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Дом 28, корпус 2, ЛитерД,помещение 49-Н, №1-35
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Дом 28, корпус 2, ЛитерД,помещение 49-Н, №1-35
Контактный телефон
+7 812 207-01-05 доб. 2341
Факс
--
Адрес электронной почты
chudaev.bp@gpte.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чудаев Борис Павлович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка организационной техники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2019 09:00 GMT +310.10.2019 09:0010.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908364216Дата и время окончания срока приема заявок Поставка организационной техникиСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
10.10.2019 09:0010.10.2019 09:0010.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908364216Дата и время вскрытия заявок Поставка организационной техникиСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908364216Подведение итогов не позднее Поставка организационной техникиСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка организационной техники
Начальная цена
1 089 603,28
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
15 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с условиями Документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с условиями ДокументацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КРАСНОДАР
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КРАСНОДАР
Адрес местонахождения
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Буденного, 117/2 оф 313
26.20
46.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 102
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