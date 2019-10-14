Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Детали, изготовленные в соответствии с чертежно-конструкторской документацией

    Детали, изготовленные в соответствии с чертежно-конструкторской документацией

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.10.2019 12:0014.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910350Дата и время окончания срока приема заявок Детали, изготовленные в соответствии с чертежно-конструкторской документациейКолпиноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910350

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Детали, изготовленные в соответствии с чертежно-конструкторской документацией

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 16:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Приложение к извещению

    Договор поставки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72 доб. 3458

    Факс

    Адрес электронной почты

    Irina.Keldyusheva@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Кельдюшева Ирина Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Детали, изготовленные в соответствии с чертежно-конструкторской документацией

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.10.2019 12:00 GMT +314.10.2019 12:0014.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910350Дата и время окончания срока приема заявок Детали, изготовленные в соответствии с чертежно-конструкторской документациейКолпино

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910350Подведение итогов не позднее Детали, изготовленные в соответствии с чертежно-конструкторской документациейКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.10.201930.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910350Подведение итогов не позднее Детали, изготовленные в соответствии с чертежно-конструкторской документациейКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Детали, изготовленные в соответствии с чертежно-конструкторской документацией

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.92.27.114

    Экскаваторы карьерные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "38.7229-4014.102 - Проушина"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "3712.05.02.307-04 - Полухомут"

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "3660.14.00.013 - Втулка"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "3660.14.00.012 - Втулка"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "3550.01.02.124 - Окантовка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "3548.23.00.001 - Ступенька"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "3548.17.00.006 - Швеллер"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "3548.17.00.004 - Подкладка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "3548.17.00.003 - Подкладка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "3548.17.00.002 - Направляющая"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "3548.17.00.001 - Направляющая"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "3548.15.04.004-01 - Швеллер"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "3548.15.01.106 - Швеллер"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "3548.15.01.105 - Швеллер"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "3548.15.01.013 - Полоса"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "3548.13.00.003 - Уголок"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "3537.13.02.012 - Окантовка"

    Кол-во: 12

    "Позиция 18"

    "3536.53.03.007-01 - Окантовка"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "3536.24.00.001 - Прокладка"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "3536.17.00.001 - Швеллер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "3536.15.00.002 - Швеллер"

    Кол-во: 8

    "Позиция 22"

    "3536.15.00.001 - Швеллер"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "3536.11.00.001 - Труба"

    Кол-во: 8

    "Позиция 24"

    "3536.00.16.008-02 - Кожух"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "3536.00.07.004 - Прокладка"

    Кол-во: 5

    "Позиция 26"

    "3536.00.07.003 - Прокладка"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "3536.00.07.002 - Прокладка"

    Кол-во: 8

    "Позиция 28"

    "3534.18.04.208 - Прижим"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "3532.23.00.001 - Ступенька"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "3532.14.03.001-01 - Кронштейн"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "3532.13.01.519 - Окантовка"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "3519.66.03.205 - Скоба"

    Кол-во: 16

    "Позиция 33"

    "3519.23.00.002 - Труба"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "3519.14.00.011 - Кронштейн"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "3517.14.00.001 - Прокладка"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "0.09718 - Ручка 1"

    Кол-во: 8

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Попозиционная № ГП151294
    Запчасти для техники LIEBHERR, РВД, оборудования Hiab
    Запчасти для техники LIEBHERR, РВД, оборудования Hiab
    462042
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    12.04.2021 11:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить