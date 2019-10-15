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Номер извещения
ГП910360
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выбор подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция автозаправочного комплекса на КС-10 «Ярковская» для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 17:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17 доб. 2471
Факс
--
Адрес электронной почты
y.musatov@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мусатов Ярослав Игоревич
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству прочих гражданских сооружений, не включенных в другие группировки
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Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция автозаправочного комплекса на КС-10 «Ярковская» для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2019 15:00 GMT +315.10.2019 15:0015.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910360Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция автозаправочного комплекса на КС-10 «Ярковская» для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут».Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2019 15:3015.10.2019 15:3015.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910360Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция автозаправочного комплекса на КС-10 «Ярковская» для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут».Москва
Подведение итогов не позднее
22.10.2019 16:0022.10.2019 16:0022.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910360Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция автозаправочного комплекса на КС-10 «Ярковская» для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут».Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
22.10.201922.10.2019 16:0022.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910360Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция автозаправочного комплекса на КС-10 «Ярковская» для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут».Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция автозаправочного комплекса на КС-10 «Ярковская» для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
42.9
42.99
Документация лота
Кол-во: 1
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