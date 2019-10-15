Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выбор подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция автозаправочного комплекса на КС-10 «Ярковская» для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут».

    Выбор подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция автозаправочного комплекса на КС-10 «Ярковская» для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.10.2019 15:0015.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910360Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция автозаправочного комплекса на КС-10 «Ярковская» для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут».МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910360

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выбор подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция автозаправочного комплекса на КС-10 «Ярковская» для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 17:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма ТКП (к заполнению)

    Извещение

    Форма Заявки (к заполнению)

    Техническое задание

    Проект договора

    Паспорт предприятия (к заполнению)

    Ведомость объемов работ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 2471

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    y.musatov@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мусатов Ярослав Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству прочих гражданских сооружений, не включенных в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция автозаправочного комплекса на КС-10 «Ярковская» для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2019 15:00 GMT +315.10.2019 15:0015.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910360Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция автозаправочного комплекса на КС-10 «Ярковская» для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут».Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.10.2019 15:3015.10.2019 15:3015.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910360Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция автозаправочного комплекса на КС-10 «Ярковская» для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут».Москва

    Подведение итогов не позднее

    22.10.2019 16:0022.10.2019 16:0022.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910360Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция автозаправочного комплекса на КС-10 «Ярковская» для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут».Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    22.10.201922.10.2019 16:0022.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910360Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция автозаправочного комплекса на КС-10 «Ярковская» для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут».Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция автозаправочного комплекса на КС-10 «Ярковская» для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    42.9

    Сооружения и строительные работы по строительству прочих гражданских сооружений

    Классификатор ОКВЭД2

    42.99

    Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Форма ТКП (к заполнению)

    02.10.2019

    Форма Заявки (к заполнению)

    02.10.2019

    Техническое задание

    02.10.2019

    Проект договора

    02.10.2019

    Паспорт предприятия (к заполнению)

    02.10.2019

    Ведомость объемов работ

    02.10.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выбор подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция автозаправочного комплекса на КС-10 «Ярковская» для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут»."

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП237221
    Установки для торкретирования массы согласно ТЗ
    Установки для торкретирования массы согласно ТЗ
    593808
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124303
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    574207
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148224
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции BARTEC
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции...
    580951
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148086
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов, систем манифольдов, используемых для управления приводами регулирующей, отсекающей и запорной арматуры BIFOLD
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов,...
    580472
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124299
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    574173
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237220
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    593799
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    417 591
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237219
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    593798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить