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    Главная / Торги / R_641_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку медицинских изделий

    R_641_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку медицинских изделий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.10.2019 09:0010.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908364209Дата и время окончания срока приема заявок ЛОТ №12 <Медицинские изделия_12>Нижний НовгородПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908364209

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    R_641_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку медицинских изделий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 16:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Юридический адрес

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    Почтовый адрес

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Контактный телефон

    +7 831 429-04-04 доб. 220

    Факс

    +7 831 429-07-03

    Адрес электронной почты

    ozp@gpnof.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Валенская Любовь Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    медицинские

    Список лотов

    Лот 1

    ЛОТ №1 <Медицинские изделия_1>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.201929.10.2019 09:0029.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908364209Подведение итогов не позднее ЛОТ №1 <Медицинские изделия_1>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №1 <Медицинские изделия_1>

    Начальная цена

    1 065 590,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пинцет мед. ОП стер. 25см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "Шпатель д/языка пластик. д/взрослых ОП стер. №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Пинцет хир. с атравматической нарезкой 200*2,0мм №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "Пинцет мед. Suyun ОП стер. 24см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "Пинцет мед. ОП стер. 20см №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 6"

    "Зеркало вагинальное по Куско ОП стер. с повор. фиксатором р.XS №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 7"

    "Пинцет мед. ОП стер. 15см №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 8"

    "Пинцет мед. ОП стер. 12,5см №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 9"

    "Инструмент гинекологич. ложка Фолькмана ОП стер. дл.212мм №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 10"

    "Зеркало вагинальное по Куско ОП стер. с винт. фиксатором р.S №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 11"

    "Скальпель хир. с пластик. ручкой ОП стер. из нерж. стали р.15 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 12"

    "Зеркало вагинальное по Куско ОП стер. с повор. фиксатором р.L №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 13"

    "Зеркало вагинальное по Куско ОП стер. с винт. фиксатором р.М №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 14"

    "Зеркало вагинальное по Куско ОП стер. с винт. фиксатором р.L №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 15"

    "Зеркало вагинальное по Куско ОП стер. с повор. фиксатором р.S №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 16"

    "Скальпель хир. с пластик. ручкой ОП стер. из нерж. стали р.24 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 17"

    "Скальпель хир. с пластик. ручкой ОП стер. из нерж. стали р.22 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 18"

    "Зеркало вагинальное по Куско ОП стер. с повор. фиксатором р.М №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 19"

    "Набор гинекологический ОП стер. Ева №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 20"

    "Лезвие д/скальпеля хир. ОП стер. из нержавеющей стали STEELUXE р.15 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 21"

    "Набор гинекологич. ОП стер. р.М №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 22"

    "Набор гинекологич. ОП стер. р.М №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 23"

    "Скальпель хир. с пластик. ручкой ОП стер. из нерж. стали р.15 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 24"

    "Скальпель хир. с пластик. ручкой ОП стер. из нерж. стали р.21 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 25"

    "Скальпель хир. с пластик. ручкой ОП стер. из нерж. стали р.22 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 26"

    "Скальпель хир. с пластик. ручкой ОП стер. из нерж. стали р.20 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 27"

    "Скальпель хир. с пластик. ручкой ОП стер. из нерж. стали р.12 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 28"

    "Скальпель хир. с пластик. ручкой ОП стер. из нерж. стали р.18 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 29"

    "Скальпель хир. с пластик. ручкой ОП стер. из нерж. стали р.11 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 30"

    "Зеркало вагинальное по Куско ОП стер. с повор. фиксатором р.L №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 31"

    "Зеркало вагинальное по Куско ОП стер. с повор. фиксатором р.S №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 32"

    "Зеркало вагинальное по Куско ОП стер. с повор. фиксатором р.М №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 33"

    "Лезвие д/скальпеля хир. ОП стер. из нержавеющей стали STEELUXE р.24 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 34"

    "Лезвие д/скальпеля хир. ОП стер. из нержавеющей стали STEELUXE р.23 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 35"

    "Лезвие д/скальпеля хир. ОП стер. из нержавеющей стали STEELUXE р.22 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 36"

    "Лезвие д/скальпеля хир. ОП стер. из нержавеющей стали STEELUXE р.11 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 37"

    "Лезвие д/скальпеля хир. ОП стер. из нержавеющей стали STEELUXE р.10 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 38"

    "Лезвие д/скальпеля хир. ОП стер. из высокоуглерод. стали р.20 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 39"

    "Пинцет мед. ОП стер. 19см №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 40"

    "Шпатель д/языка деревянный ОП стер. 18мм/150мм №1"

    Кол-во: 10000

    Лот 2

    ЛОТ №2 <Медицинские изделия_2>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.201929.10.2019 09:0029.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908364209Подведение итогов не позднее ЛОТ №2 <Медицинские изделия_2>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №2 <Медицинские изделия_2>

    Начальная цена

    3 388 345,52

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пробирка вакуумная 4мл с активатором свертывания кремнезем/гель ОП стер. 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "Пробирка вакуумная 2мл Na фторид/К2 ЭДТА ОП стер. 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 3"

    "Пробирка вакуумная 9мл с активатором свертывания ОП стер. стекло 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 4"

    "Пробирка вакуумная 4мл с активатором свертывания ОП стер. стекло 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 12

    "Позиция 5"

    "Пробирка вакуумная 6мл с активатором свертывания ОП стер. стекло 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "Пробирка вакуумная 8,5мл с активатором свертывания гель ОП стер. 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 12

    "Позиция 7"

    "Игла д/взятия крови ОП стер. 21G 1/2 0,8*38мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 8"

    "Пробирка вакуумная 5мл с К3 ЭДТА ОП стер. пластик. 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 9"

    "Пробирка вакуумная 3мл с К3 ЭДТА ОП стер. пластик 13мм*75мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 10"

    "Пробирка вакуумная 4мл с активатором свертывания ОП стер. пластик. 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 11"

    "Пробирка вакуумная 2мл с К3 ЭДТА ОП стер. стекло 13мм*75мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 12"

    "Пробирка вакуумная 9мл с активатором свертывания ОП стер. пластик. 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 13"

    "Пробирка вакуумная 4мл с К3 ЭДТА ОП стер. стекло 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 14"

    "Пробирка вакуумная 4мл с цитратом натрия 3,8% ОП стер. 13мм*100мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 15"

    "Пробирка вакуумная 5мл с цитратом натрия 3,8% ОП стер. 13мм/100мм №50"

    Кол-во: 50

    "Позиция 16"

    "Пробирка вакуумная 5мл с активатором свертывания гель ОП стер. пластик. 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 17"

    "Пробирка вакуумная 5мл с активатором свертывания ОП стер. пластик. 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 18"

    "Пробирка вакуумная 4мл с К3 ЭДТА ОП стер. пластик. 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 19"

    "Пробирка вакуумная 5мл с К3 ЭДТА ОП стер. стекло 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 20"

    "Пробирка вакуумная 5мл с цитратом натрия 3,8% ОП стер. 13мм/100мм №50"

    Кол-во: 100

    "Позиция 21"

    "Пробирка вакуумная 5мл с цитратом натрия 3,8% ОП стер. стекло 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 22"

    "Пробирка вакуумная 6мл с активатором свертывания ОП стер. стекло 13мм*100мм №100"

    Кол-во: 12

    "Позиция 23"

    "Переходник д/иглы многораз. №50"

    Кол-во: 50

    "Позиция 24"

    "Пробирка вакуумная 3мл с К2 ЭДТА ОП стер. стекло 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 25"

    "Пробирка вакуумная 4мл с К3 ЭДТА ОП стер. 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 26"

    "Пробирка вакуумная 4мл с К3 ЭДТА ОП стер. пластик. 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 27"

    "Пробирка вакуумная 4мл с К3 ЭДТА ОП стер. стекло 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 28"

    "Пробирка вакуумная 5мл с активатором свертывания ОП стер. 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 29"

    "Пробирка вакуумная 5мл с литий-гепарином ОП стер. пластик. 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 30"

    "Пробирка вакуумная 6мл с активатором свертывания ОП стер. пластик. 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 31"

    "Пробирка вакуумная с активатором сверт. пластик 13*100 6мл №100 2460012"

    Кол-во: 50

    "Позиция 32"

    "Пробирка вакуумная 5мл с активатором свертывания и гелем ОП стер. 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 33"

    "Пробирка вакуумная 9мл с активатором свертывания ОП стер. стекло 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 34"

    "Пробирка вакуумная 5мл с цитратом натрия 3,8% ОП стер. пластик. 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 35"

    "Пробирка вакуумная 6мл с активатором образования сгустка пластик. 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Пробирка вакуумная 4мл с активатором свертывания ОП стер. 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 37"

    "Пробирка вакуумная 4,5мл с цитратом натрия 3,8% ОП стер. 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 38"

    "Пробирка вакуумная 3мл с К3 ЭДТА ОП стер. стекло 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 39"

    "Пробирка вакуумная 5мл с К3 ЭДТА ОП стер. стекло 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 40"

    "Пробирка вакуумная 2мл с К3 ЭДТА ОП стер. стекло 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 41"

    "Пробирка вакуумная 5мл с цитратом натрия 3,8% ОП стер. стекло 13мм/100мм №50"

    Кол-во: 12

    "Позиция 42"

    "Игла д/взятия крови двусторонняя G21*0,80мм*38мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 43"

    "Пробирка вакуумная 9мл д/гематологии с лития гепарином 16мм*100мм №50"

    Кол-во: 50

    "Позиция 44"

    "Пробирка вакуумная 6мл д/гематологии с натрий-гепарином 13мм*100мм №50"

    Кол-во: 30

    "Позиция 45"

    "Полоски индикаторные Сайдекс Опа №15"

    Кол-во: 20

    Лот 3

    ЛОТ №3 <Медицинские изделия_3>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.201929.10.2019 09:0029.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908364209Подведение итогов не позднее ЛОТ №3 <Медицинские изделия_3>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №3 <Медицинские изделия_3>

    Начальная цена

    7 022 698,72

    Валюта

    RUB

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    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Диспенсер д/салфеток 150мм/200мм с салфетками №250"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "Дез. средство Диасептик-30 0,25л спрей №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Дез. средство Сайдезим 5л №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "Дез. средство Секусепт-Актив 1,5кг №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "Дез. средство Авансепт 0,5л спрей №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "Мыло жидкое Дезисофт 1л с дозатором с дезинфицирующим эффектом, кож.антисептик №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "Салфетка антисептическая спиртовая 70% этиловый спирт 110мм/125мм №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 8"

    "Дез. средство Диасофт Био 0,25л кожный антисептик №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 9"

    "Дез. средство Диаспрей 0,75л №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 10"

    "Дез. средство Диасофт Бэби 500мл №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 11"

    "Дез. средство Чистея плюс 100мл кожный антисептик №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 12"

    "Дез. средство БонЭкстра М 1л №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 13"

    "Дез. средство Диаспрей 0,75л с диспенсером №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 14"

    "Дез. средство Димакс-хлор 1кг табл. №370"

    Кол-во: 120

    "Позиция 15"

    "Дез. средство Диасептик-30 1л кожный антисептик №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 16"

    "Дез. средство Диасептик-30 1л диспенсопак №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 17"

    "Дез. средство Диасептик-40 гель №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 18"

    "Дез. средство Сайдекс Опа 3,78л №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 19"

    "Дез. средство Диасептик-30 ОПК 1л №1"

    Кол-во: 240

    "Позиция 20"

    "Дез. средство Трилокс 1л с моющим эффектом №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 21"

    "Салфетка антисептическая с йодовидоном 13,5см*18,5см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 22"

    "Дез. средство Оптимакс 1л №1"

    Кол-во: 600

    "Позиция 23"

    "Дез. средство Оптимакс интро 1л №1"

    Кол-во: 600

    "Позиция 24"

    "Салфетки дезинф. Дезибокс с перфорацией рулон №100"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 25"

    "Салфетка антисептическая спиртовая 70% этиловый спирт 135мм/185мм №1"

    Кол-во: 2400

    "Позиция 26"

    "Дез. средство Диасофт Био 1л №1"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 27"

    "Дез. средство Тотус 5л №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "Дез. средство Авансепт 5л №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Дез. средство Авансепт Актив 5л №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "Полоски индикаторные Дезиконт-Хим-СЕКУСЕПТ АКТИВ №100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 31"

    "Полоски индикаторные Дезиконт-Хим-Абактерил №100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "Полоски индикаторные Дезиконт-Трилокс №100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 33"

    "Полоски индикаторные Дезиконт-СХД №100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 34"

    "Полоски индикаторные Дезиконт-Лизафин №100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 35"

    "Дез. средство Делансаль 5л №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 36"

    "Дез. средство Диасофт Био 5л №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 37"

    "Дез. средство АДС-521 3л №1"

    Кол-во: 9

    "Позиция 38"

    "Дез. средство Авансепт Дент 1л №1"

    Кол-во: 9

    "Позиция 39"

    "Дез. средство Авансепт Клинер 1л №1"

    Кол-во: 9

    "Позиция 40"

    "Дез. средство Стерокс Окси 5л №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "Полоски индикаторные Дезиконт ДХИ д/опред. концентрации активного хлора №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 42"

    "Полоски индикаторные АМИКСАН №50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 43"

    "Дез. средство Деконекс Денталь ББ 1л №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 44"

    "Дез. средство Абактерил-Хлор 1кг гран. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 45"

    "Дез. средство Абактерил-Хлор таблетка 1,5г №300"

    Кол-во: 10

    "Позиция 46"

    "Дез. средство Лизоформин 3000 1л №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 47"

    "Дез. средство Димакс-хлор 1кг гранулы №370"

    Кол-во: 10

    "Позиция 48"

    "Дез. средство Амифлайн плюс 1л №1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 49"

    "Дез. средство Главхлор 1кг табл. №1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 50"

    "Дез. средство Дезискраб 1л кожный антисептик №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 51"

    "Полоски индикаторные Сайдекс Опа №15"

    Кол-во: 20

    "Позиция 52"

    "Дез. средство Клиндезин-специаль 1л №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 53"

    "Дез. средство Дезискраб 0,2л кожный антисептик спрей с диспенсером №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 54"

    "Дез. средство Клиндезин Экстра 5л №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 55"

    "Салфетка антисептическая с сангвиритрином 135мм/185мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 56"

    "Дез. средство Главсепт 1л кожный антисептик №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 57"

    "Дез. средство Лизафин 1л концентрат №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 58"

    "Дез. средство Чистея ЛЮКС 100мл кожный антисептик №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 59"

    "Дез. средство Аламинол 1л №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 60"

    "Дез. средство А-Дез 1л №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 61"

    "Полоски индикаторные Мегабак №50"

    Кол-во: 50

    "Позиция 62"

    "Дез. средство АБАКТЕРИЛ-СОФТ 1л жидкое мыло №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 63"

    "Дез. средство Чистея плюс ОП 1л кожный антисептик №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 64"

    "Дез. средство АБАКТЕРИЛ-СОФТ 0,5л жидкое мыло №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 65"

    "Дез. средство Абактерил-Гель 1л кожный антисептик №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 66"

    "Дез. средство Абактерил-актив 750мл кожный антисептик с триггером фл. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 67"

    "Дез. средство Абактерил-актив 200мл кожный антисептик с кнопочным распылителем фл. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 68"

    "Дез. средство Абактерил-актив 1л кожный антисептик с триггером фл. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 69"

    "Дез. средство Абактерил-актив 1л кожный антисептик №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 70"

    "Дез. средство Абактерил-актив 100мл кожный антисептик №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 71"

    "Дез. средство Абактерил-актив 0,5л кожный антисептик с триггером фл. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 72"

    "Дез. средство Чистея плюс 1л кожный антисептик красн. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 73"

    "Дез. средство Чистея плюс 1л кожный антисептик №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 74"

    "Дез. средство Чистея ЛЮКС 1л кожный антисептик №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 75"

    "Дез. средство Сайдезим Экстра 3,8л №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 76"

    "Дез. средство Макси-Дез 1л №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 77"

    "Дез. средство Клиндезин Экстра 1л с моющим эффектом концентрат №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 78"

    "Дез. средство Абактерил 1л с моющим эффектом №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 79"

    "Дез. средство Бианол 1л фл. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 80"

    "Дез. средство Ахдез 1л №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 81"

    "Дез. средство Диабак 1л №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 82"

    "Дез. средство Дезитабс таблетка 3,3г №320"

    Кол-во: 60

    "Позиция 83"

    "Дез. средство Трилокс 0,75л спрей №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 84"

    "Дез. средство Чистея 0,3мл мыло №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 85"

    "Дез. средство АМИКСАН 1л №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 86"

    "Дез. средство Мегабак 1л №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 87"

    "Дез. средство Диасептик-30 ДВС 1л №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 88"

    "Дез. средство Диасептик-30 гель №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 89"

    "Салфетки дезинф. Диасептик-30 С 8*8 №100"

    Кол-во: 90

    "Позиция 90"

    "Дез. средство Авансепт 0,75л спрей №1"

    Кол-во: 90

    "Позиция 91"

    "Дез. средство Тотус 1л №1"

    Кол-во: 99

    "Позиция 92"

    "Дез. средство Авансепт Актив 1л концентрат с дозатором №1"

    Кол-во: 99

    "Позиция 93"

    "Дез. средство Мистраль 1л концентрат с дозатором №1"

    Кол-во: 99

    "Позиция 94"

    "Дез. средство ЛАКТО 1л с дозатором №1"

    Кол-во: 99

    "Позиция 95"

    "Дез. средство Авансепт 1л с моющим эффектом с дозатором №1"

    Кол-во: 99

    "Позиция 96"

    "Дез. средство Диасептик-30 0,1л спрей №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 97"

    "Полоски индикаторные Оптимакс №50"

    Кол-во: 100

    "Позиция 98"

    "Полоски индикаторные Димакс-хлор №50"

    Кол-во: 100

    "Позиция 99"

    "Салфетки дезинф. Дэзикс 136*220мм сухие №40"

    Кол-во: 100

    "Позиция 100"

    "Салфетки дезинф. Диасептик-30 С №60"

    Кол-во: 100

    "Позиция 101"

    "Салфетка антисептическая спиртовая 70% этиловый спирт 60мм/100мм №400"

    Кол-во: 100

    "Позиция 102"

    "Салфетка антисептическая спиртовая 70% этиловый спирт 200мм/250мм №50"

    Кол-во: 100

    "Позиция 103"

    "Салфетка антисептическая спиртовая 70% этиловый спирт 200мм/250мм №20"

    Кол-во: 100

    Лот 4

    ЛОТ №4 <Медицинские изделия_4>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.201929.10.2019 09:0029.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908364209Подведение итогов не позднее ЛОТ №4 <Медицинские изделия_4>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №4 <Медицинские изделия_4>

    Начальная цена

    4 203 837,30

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тест-пакет д/испытания паровых стерилизаторов 134 С/3,5мин №6"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Пакет бумажный самоклеющ. с индикатором д/стерилизации крафт-бумага 75мм/150мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Пакет бумажный самоклеющ. с индикатором д/стерилизации крафт-бумага 300мм/390мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "Пакет бумажный самоклеющ. с индикатором д/стерилизации крафт-бумага 250мм/320мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "Пакет бумажный самоклеющ. с индикатором д/стерилизации крафт-бумага 230мм/280мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "Пакет бумажный самоклеющ. с индикатором д/стерилизации крафт-бумага 200мм/330мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "Пакет бумажный самоклеющ. с индикатором д/стерилизации крафт-бумага 150мм/280мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 8"

    "Пакет бумажный самоклеющ. с индикатором д/стерилизации крафт-бумага 150мм/250мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 9"

    "Пакет бумажный самоклеющ. с индикатором д/стерилизации крафт-бумага 115мм/245мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 10"

    "Пакет бумажный самоклеющ. с индикатором д/стерилизации крафт-бумага 115мм/245мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 11"

    "Пакет бумажный самоклеющ. с индикатором д/стерилизации крафт-бумага 115мм/200мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 12"

    "Пакет бумажный самоклеющ. с индикатором д/стерилизации крафт-бумага 100мм/250мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 13"

    "Пакет бумажный самоклеющ. с индикатором д/стерилизации крафт-бумага 100мм/200мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 14"

    "Пакет бумажный самоклеющ. с индикатором д/стерилизации крафт-бумага 100мм/200мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 15"

    "Пакет бумажный самоклеющ. д/паровой и воздушной стерилизации белый влагопрочный 75мм/150мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 16"

    "Пакет бумажный самоклеющ. д/паровой и воздушной стерилизации белый влагопрочный 300мм/450мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 17"

    "Пакет бумажный самоклеющ. д/паровой и воздушной стерилизации белый влагопрочный 300мм/390мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 18"

    "Пакет бумажный самоклеющ. д/паровой и воздушной стерилизации белый влагопрочный 250мм/320мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 19"

    "Пакет бумажный самоклеющ. д/паровой и воздушной стерилизации белый влагопрочный 150мм/280мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 20"

    "Пакет бумажный самоклеющ. д/паровой и воздушной стерилизации белый влагопрочный 150мм/250мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 21"

    "Пакет бумажный самоклеющ. д/паровой и воздушной стерилизации белый влагопрочный 115мм/245мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 22"

    "Пакет бумажный самоклеющ. д/паровой и воздушной стерилизации белый влагопрочный 115мм/200мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 23"

    "Пакет бумажный самоклеющ. д/паровой и воздушной стерилизации белый влагопрочный 100мм/250мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 24"

    "Пакет бумажный самоклеющ. д/паровой и воздушной стерилизации белый влагопрочный 100мм/200мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 25"

    "Материал оберт. неткан. д/паровой и газовой стерилизации бело-голубой 800мм/200м рулон №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 26"

    "Лента липкая с индикатором д/стерилизации д/воздушной стерилизации 19мм/50м №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 27"

    "Контейнер полимерный 11л д/предстерилиз. очистки, дезинфекции и стерилизации мед. инструментов 2,6кг белый №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 28"

    "Контейнер полимерный 10л д/предстерилиз. очистки, дезинфекции и стерилизации мед. инструментов 2кг голубой №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 29"

    "Контейнер полимерный 1л д/предстерилиз. очистки, дезинфекции и стерилизации мед. инструментов 0,35кг белый №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 30"

    "Контейнер КДС-5-КРОНТ д/дезинф., стерилизации мед. инстр. №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 31"

    "Контейнер КДС-3-КРОНТ д/дезинф., стерилизации мед. инстр. №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 32"

    "Индикатор химический ЭомиТЕСТ Азопирам-К 100мл №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 33"

    "Индикатор химический д/паровой стерилизации класс 5 110/135 №1000"

    Кол-во: 100

    "Позиция 34"

    "Индикатор химический д/паровой стерилизации класс 4 134/5 №1000"

    Кол-во: 100

    "Позиция 35"

    "Индикатор химический д/паровой стерилизации класс 4 134/5 №1000"

    Кол-во: 100

    "Позиция 36"

    "Индикатор химический д/паровой стерилизации класс 4 121/20 №1000"

    Кол-во: 100

    "Позиция 37"

    "Индикатор химический д/паровой стерилизации класс 4 132/20 №1000"

    Кол-во: 100

    "Позиция 38"

    "Индикатор химический д/паровой стерилизации класс 4 120/45 №1000"

    Кол-во: 100

    "Позиция 39"

    "Индикатор химический д/воздушной стерилизации класс 4 180/60 №1000"

    Кол-во: 100

    "Позиция 40"

    "Индикатор химический д/воздушной стерилизации класс 4 180/60 №1000"

    Кол-во: 100

    "Позиция 41"

    "Индикатор паровой стерилизации ОП химич. 132/20-02 №1000"

    Кол-во: 20

    "Позиция 42"

    "Индикатор паровой стерилизации ОП химич. 132/20-01-1 №1000"

    Кол-во: 20

    "Позиция 43"

    "Индикатор паровой стерилизации №1000"

    Кол-во: 20

    "Позиция 44"

    "Индикатор паровой стерилизации 134/5-02 №1000"

    Кол-во: 20

    "Позиция 45"

    "Индикатор паровой стерилизации 121/20-02 №1000"

    Кол-во: 20

    "Позиция 46"

    "Индикатор паровой стерилизации хим. ОП стер. №500"

    Кол-во: 20

    "Позиция 47"

    "Индикатор д/паровой и воздушной стерилизации №500"

    Кол-во: 20

    "Позиция 48"

    "Индикатор воздушной стерилизации ОП химич. 160/150, 180/60 №1000"

    Кол-во: 20

    "Позиция 49"

    "Индикатор биологический д/контроля паровой стерилизации ОП №6"

    Кол-во: 20

    "Позиция 50"

    "Индикатор биологический д/контроля воздушной стерилизации ОП №6"

    Кол-во: 20

    "Позиция 51"

    "Пакет бумажный самоклеющ. с индикатором д/стерилизации крафт-бумага 250мм/320мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 52"

    "Индикатор паровой стерилизации СанИс-1 с журналом №1000"

    Кол-во: 20

    Лот 5

    ЛОТ №5 <Медицинские изделия_5>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.201929.10.2019 09:0029.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908364209Подведение итогов не позднее ЛОТ №5 <Медицинские изделия_5>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №5 <Медицинские изделия_5>

    Начальная цена

    150 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лампа мед. бактерицидная TUV 30W G30 T8 №1"

    Кол-во: 100

    Лот 6

    ЛОТ №6 <Медицинские изделия_6>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.201929.10.2019 09:0029.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908364209Подведение итогов не позднее ЛОТ №6 <Медицинские изделия_6>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №6 <Медицинские изделия_6>

    Начальная цена

    539 880,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр бактериальновирусный 80мл объем дыхания 300-1200мл коннекторы 22мм/15мм с тепловлагообменником №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 2"

    "Насадка д/датчика д/аппарата УЗИ Эвисоник №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 3"

    "Мочеприемник 2л прикроватный Люкс со спускным краном длина трубки 90см №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 4"

    "Мочеприемник 100мл детский ОП стер. №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 5"

    "Кружка Эсмарха 1,5л ОП стер. №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 6"

    "Укладка-контейнер полимер. №1"

    Кол-во: 20

    Лот 7

    ЛОТ №7 <Медицинские изделия_7>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.201929.10.2019 09:0029.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908364209Подведение итогов не позднее ЛОТ №7 <Медицинские изделия_7>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №7 <Медицинские изделия_7>

    Начальная цена

    519 138,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Емкость-контейнер д/сбора острого инструментария класса Б 1,5л желтый №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Емкость-контейнер д/сбора колюще-режущих мед. отходов класса Б 1,5л цвет желтый №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Емкость-контейнер 0,25л д/колюще-режущих мед. отходов класса Б цвет желтый №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 4"

    "Емкость-контейнер д/сбора колюще-режущих мед. отходов класса Б 1л цвет желтый №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 5"

    "Емкость-контейнер д/сбора колюще-режущих мед. отходов класса Б 0,5л цвет желтый №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса Б желтый со стяжкой 50см/60см №50"

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса Б желтый 33см/30см №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 8"

    "Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса Б желтый 60см/100см №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 9"

    "Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса А белый со стяжкой 50см/60см №50"

    Кол-во: 100

    "Позиция 10"

    "Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса А белый 60см/100см №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 11"

    "Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса Б желтый с замком-застежкой 60см*100см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 12"

    "Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса А белый с замком-застежкой 60см*100см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 13"

    "Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса А белый с замком-застежкой 50см*60см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 14"

    "Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса В красный 50см*60см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 15"

    "Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса Б желтый со стяжкой 50см*60см №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 16"

    "Контейнер 1,4л д/сбора, хранения, транспортирования и утилизации колюще-режущих отходов с горизонтальным съёмником №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 17"

    "Емкость-контейнер д/сбора острого инструментария класса Б 0,25л желтый №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 18"

    "Емкость-контейнер д/колюще-режущих мед. отходов класса Б 0,25л №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 19"

    "Емкость-контейнер 1л д/сбора острого инструментария класса Б желтый №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 20"

    "Емкость-контейнер 1л д/сбора острого инструментария класс Б с крышкой-заглушкой №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 21"

    "Емкость-контейнер 1,4л д/сбора острого инструментария класс Б с горизонтальным съёмником №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 22"

    "Емкость-контейнер 0,5л д/сбора острого инструментария класс Б с крышкой-заглушкой №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 23"

    "Емкость-контейнер д/сбора острого инструментария класса Б 0,5л желтый №1"

    Кол-во: 500

    Лот 8

    ЛОТ №8 <Медицинские изделия_8>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.201929.10.2019 09:0029.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908364209Подведение итогов не позднее ЛОТ №8 <Медицинские изделия_8>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №8 <Медицинские изделия_8>

    Начальная цена

    3 770 360,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клеенка подкладная из нетканого материала ПП в рулоне пл.25 г/м2 80см*200м №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Фартук защитный ПВХ ОП нестер. 125*90см №10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Халат хир. ОП стер. ламинат пл.42г/м2 р.56-58 дл.140см №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 4"

    "Халат хир. ОП стер. спанбонд пл.42гр/м² р.54-56 дл.140см №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 5"

    "Халат хир. ОП стер. спанбонд пл.42гр/м² р.46-48 дл. 140см №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "Халат хир. ОП стер. ламинат пл.42г/м2 р.52-54 дл.140см №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 7"

    "Салфетка н/стер ОП из неткан. материала пл.25г/м2 70*80см перфорацией рулон №250"

    Кол-во: 100

    "Позиция 8"

    "Простыня хир. ОП стер. tutami adsorb пл.75г/м2 140см/200см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 9"

    "Простыня хир. ОП нестер. смс пл.42г/м2 140см/200см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 10"

    "Простыня хир. ОП нестер. смс пл.25г/м2 70см/140см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 11"

    "Простыня хир. ОП нестер. сммс пл.25г/м2 70см/200см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 12"

    "Простыня хир. ОП стер. смс пл.25гр/м² 70см/80см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 13"

    "Простыня хир. д/офтальм. операций ОП стер. спанбонд пл. 40гр/м² 70см/120см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 14"

    "Простыня хир. д/офтальм. операций ОП стер. спанбонд пл. 40гр/м² 120см/120 см с карманом №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 15"

    "Фартук защитный ПЭ 87*120см белый №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 16"

    "Простыня хир. ОП стер. спанбонд 42г/м² 200см*140см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 17"

    "Простыня операц. д/офтальмологии ОП стер. спанбонд пл.42гр/м² 100*100см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 18"

    "Простыня малая операц. нестер. ОП 70см*80см пл. 42 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 19"

    "Простыня хир. ОП нестер. голубая с перфорацией спанбонд в рулоне пл.25 80см*200см №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 20"

    "Простыня малая операц. 70см*80см, смс 25 нестер. ОП рулон №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 21"

    "Простыня КМ-ИМС ламинир. стер. 2,4*1,4 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 22"

    "Простыня хир. ОП стер. пл.25г/м2 140см*70см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 23"

    "Простыня в рулоне с перфор. ОП нестер. спанбонд пл.25г/м² 80см*140см 150 шт. №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 24"

    "Простыня хир. ОП стер. спанбонд пл.60гр/м² 240см/200см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 25"

    "Простыня хир. ГЕКСА ОП стер. спанбонд пл.60гр/м² 150см/90см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 26"

    "Простыня хир. ОП стер. спанбонд пл.42гр/м² 130см/240см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 27"

    "Простыня хир. ОП стер. спанбонд пл.25гр/м² 140см/200см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 28"

    "Простыня хир. ОП стер. сммс пл.42гр/м² 80см/140см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 29"

    "Комплект белья акушерско-гинекологич. стер. ОП №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 30"

    "Комплект белья акушерско-гинекологич. д/рожениц из нетканного материала ОП стер. №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 31"

    "Комплект белья акушерский ОП стер. №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 32"

    "Комплект белья акушерский ОП стер. №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 33"

    "Комплект белья акушерский из нетканого материала ОП стер. №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 34"

    "Комплект белья акушерский ОП стер. №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 35"

    "Шапочка-колпак высота 18см ОП стер. спанбонд пл.42гр/м² №25"

    Кол-во: 500

    "Позиция 36"

    "Шапочка-колпак высота 18см ОП нестер. спанбонд пл.42г/м² №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 37"

    "Шапочка-берет ОП стер. спанбонд пл.18гр/м² №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 38"

    "Шапочка-берет ОП нестер. спанбонд пл.15г/м² №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 39"

    "Халат хир. манжета ОП стер. спанбонд пл.25гр/м² р.48-50 дл.140см №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 40"

    "Халат хир. манжета ОП нестер. спанбонд пл.25г/м² р.52-54 дл.140см №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 41"

    "Халат хир. влагонепр. рукав на трикот. манж. нестер. спанбонд 42г/м² 140см,р.50-52 №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 42"

    "Маска мед.3-х слойная с фильтром, фиксатором на резинках нестер. №1"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 43"

    "Маска мед. стомат. №100"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 44"

    "Маска защитная ОП лицевая мед. трехслойная на резинках №100"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 45"

    "Маска защитная лицевая мед. трехслойная на завязках стер. №1"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 46"

    "Маска защитная ОП лицевая мед. трехслойная на завязках №100"

    Кол-во: 3000

    Лот 9

    ЛОТ №9 <Медицинские изделия_9>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.201929.10.2019 09:0029.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908364209Подведение итогов не позднее ЛОТ №9 <Медицинские изделия_9>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №9 <Медицинские изделия_9>

    Начальная цена

    366 228,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Термобумага в рул. д/мед. рег. приборов б/сетки намотка наружная 110мм*30м вт.12мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Термобумага 80*30мм б/сетки №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. б/сетки 210мм*30м вт.18мм внутр.намотка рулон №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. тип I 110мм*20м №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. для Hellige Cardiosmart МАС-1200 210мм*300мм*150л №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 6"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ 57мм*23м вт.12мм наруж.намотка рулон №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 7"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ для Hellige Cardiosmart МАС-1200 210мм*295мм*150л №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 8"

    "Бумага д/УЗ сканеров 110мм*20м №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 9"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. пл. 2,5м2 50мм*50м вт.18мм внутр.намотка рулон №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 10"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ 80мм*30м вт.12мм наруж.намотка рулон №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 11"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ 57мм*23м вт.12мм внутр.намотка рулон №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 12"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ д/Hellige MAC-1200 210мм*300мм*150л №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 13"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ намотка наружная 57*23*12 №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 14"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ 210мм*30м вт.18мм внутр.намотка рулон №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 15"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ HEART SCREEN 80мм*30м вт.12мм наруж.намотка №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 16"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ для Bioset 3500 110мм*30м вт.12мм линов нар. намотка №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 17"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ намотка внутренняя 57*23*12 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 18"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ 110мм*140мм*145л №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 19"

    "Бумага диагр. д/ЭКГ для Hellige Microsmart МАС-500 90мм*90мм*360л №1"

    Кол-во: 200

    Лот 10

    ЛОТ №10 <Медицинские изделия_10>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.201929.10.2019 09:0029.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908364209Подведение итогов не позднее ЛОТ №10 <Медицинские изделия_10>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №10 <Медицинские изделия_10>

    Начальная цена

    131 042,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Катетер урологич. типа Фолей 3-ход. силиконизир.латекс СН 26/30мл №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 2"

    "Катетер урологич. типа Фолей 3-ход. силиконизир.латекс СН 24/30мл №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 3"

    "Катетер урологич. типа Фолей 3-ход. силиконизир.латекс СН 22/30мл №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 4"

    "Катетер урологич. типа Фолей 3-ход. силиконизир.латекс СН 20/30мл №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 5"

    "Катетер урологич. типа Фолей 3-ход. силиконизир.латекс СН 26/30мл №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "Катетер урологич. типа Фолей 3-ход. силиконизир.латекс СН 24/30мл №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 7"

    "Катетер урологич. типа Фолей 3-ход. силиконизир.латекс СН 22/30мл №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 8"

    "Катетер урологич. типа Фолей 3-ход. силиконизир.латекс СН 20/30мл №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 9"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 22/30мл №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 10"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 20/30мл №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 11"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 18/30мл №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 12"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 16/30мл №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 13"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 14/30мл №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 14"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. СН 20/40см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 15"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. СН 18/40см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 16"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. СН 16/40см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 17"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. СН 14/40см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 18"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. СН 12/40см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 19"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. СН 10/40см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 20"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. СН 08/40см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 21"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. женский СН 18/18см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 22"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. женский СН 16/18см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 23"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. женский СН 14/18см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 24"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. женский СН 12/18см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 25"

    "Инструмент урогенитальный щетка Цервекс-браш ворсистая ОП стер. дл.180мм №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 26"

    "Зонд урогенитальный ОП стер. тип А универ. №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 27"

    "Зонд урогенитальный ОП стер. тип F комбинированный Эндоцервикальная щетка №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 28"

    "Зонд урогенитальный ОП стер. Тип D-1 Цитощетка №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 29"

    "Зонд урогенитальный тип Пайпель ОП стер. №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 30"

    "Зонд урогенитальный ложка Фолькмана ОП стер. №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 31"

    "Зонд урогенитальный цитощетка ОП стер. №1"

    Кол-во: 600

    Лот 11

    ЛОТ №11 <Медицинские изделия_11>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.201929.10.2019 09:0029.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908364209Подведение итогов не позднее ЛОТ №11 <Медицинские изделия_11>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №11 <Медицинские изделия_11>

    Начальная цена

    1 716 261,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Устройство д/вливания в малые вены тип Бабочка G25 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 2"

    "Устройство д/вливания в малые вены тип Бабочка G24 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 3"

    "Устройство д/вливания в малые вены тип Бабочка G23 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 4"

    "Игла спинальная срез тип Квинке G25 дл.88cм №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 5"

    "Игла спинальная срез тип Квинке G22 №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 6"

    "Катетер в/в периферич. ОП стер. с крыльями и доп. портом G24 №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 7"

    "Катетер в/в периферич. ОП стер. с крыльями и доп. портом G22 №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 8"

    "Катетер в/в ОП стер. с крыльями и доп. портом G26 0,62*19мм №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 9"

    "Катетер в/в ОП стер. с крыльями и доп. портом G20 диам.1,1мм дл.32мм №1"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 10"

    "Катетер в/в ОП стер. с крыльями и доп. портом G18 диам.1,3мм дл.45мм №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 11"

    "Катетер в/в стер. 24G №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 12"

    "Катетер в/в стер. 22G №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 13"

    "Катетер в/в стер. 20G №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 14"

    "Катетер в/в KD-FIX стер. 18G №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 15"

    "Катетер в/в KD-FIX стер. 16G №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 16"

    "Игла инъекц. ОП стер. G23*0,60мм*30мм №100"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 17"

    "Игла инъекц. ОП стер. G21*0,80мм*40мм №100"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 18"

    "Игла инъекц. ОП стер. G18*1,20мм*40мм №100"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 19"

    "Игла инъекц. ОП стер. 0,6*25мм 23G №100"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 20"

    "Игла инъекц. ОП стер. 0,6*25мм 23G №100"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 21"

    "Игла спинальная срез тип Квинке G20 №1"

    Кол-во: 500

    Лот 12

    ЛОТ №12 <Медицинские изделия_12>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    29.10.201929.10.2019 09:0029.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908364209Подведение итогов не позднее ЛОТ №12 <Медицинские изделия_12>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №12 <Медицинские изделия_12>

    Начальная цена

    130 135,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Устройство дренирующее д/дренирования плевральной полости ОП стер. №1"

    Кол-во: 25

    "Позиция 2"

    "Устройство дренирующее д/дренирования плевральной полости ОП стер. №1"

    Кол-во: 25

    "Позиция 3"

    "Зонд желудочный тип Левина ОП стер. СН 12/110см №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 4"

    "Зонд желудочный с мандреном с 4 дренаж. отверстиями СН 18/110см №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 5"

    "Зонд желудочный с мандреном с 4 дренаж. отверстиями СН 18/110см №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "Зонд желудочный с 2 дренаж. отверстиями ОП стер. СН 18/80см №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 7"

    "Зонд желудочный с 2 дренаж. отверстиями ОП стер. СН 18/80см №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 8"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 22/110см №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 9"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 20/110см №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 10"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 18/110см №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 11"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 16/110см №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 12"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 14/110см №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 13"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 26/110см №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 14"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 24/110см №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 15"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 22/110см №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 16"

    "Катетер аспирац. тип Вакон с вакуумн.контролем ОП стер. с РКП СН 18/50см №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 17"

    "Катетер аспирац. тип Вакон с вакуумн.контролем ОП стер. с РКП СН 16/50см №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 18"

    "Катетер аспирац. тип Вакон с вакуумн.контролем ОП стер. с РКП СН 14/50см №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 19"

    "Катетер аспирац. тип Вакон с вакуумн.контролем ОП стер. с РКП СН 12/50см №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 20"

    "Катетер аспирац. тип Вакон с вакуумн.контролем ОП стер. с РКП СН 10/50см №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 21"

    "Катетер аспирац. тип Вакон с вакуумн.контролем ОП стер. с РКП СН 08/50см №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 22"

    "Катетер аспирац. тип Вакон с вакуумн.контролем ОП стер. с РКП СН 06/50см №1"

    Кол-во: 300

    Лот 13

    ЛОТ №13 <Медицинские изделия_13>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.201929.10.2019 09:0029.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908364209Подведение итогов не позднее ЛОТ №13 <Медицинские изделия_13>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №13 <Медицинские изделия_13>

    Начальная цена

    164 517,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой и клапаном тип Мерфи ID 9.0 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой и клапаном тип Мерфи ID 8.5 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой и клапаном тип Мерфи ID 8.0 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой и клапаном тип Мерфи ID 7.5 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой и клапаном тип Мерфи ID 7.0 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой и клапаном тип Мерфи ID 6.5 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой и клапаном тип Мерфи ID 6.0 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 8"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 8.5 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 9"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 8.0 №1"

    Кол-во: 250

    "Позиция 10"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 7.5 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 11"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 7.0 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 12"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 6.5 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 13"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 6.0 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 14"

    "Трубка трахеостомическая с манжетой ОП стер. ID 8.5/99мм/6мл №1"

    Кол-во: 50

    Лот 14

    ЛОТ №14 <Медицинские изделия_14>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    29.10.201929.10.2019 09:0029.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908364209Подведение итогов не позднее ЛОТ №14 <Медицинские изделия_14>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №14 <Медицинские изделия_14>

    Начальная цена

    334 791,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мундштук картонный ОП д/спирометрии 30мм*65мм*1мм №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "Мундштук картонный ОП д/спирометрии 28мм*65мм*1мм №250"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Мундштук картонный ОП д/спирометрии 20мм*60мм*1мм №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "Мундштук картонный к аппарату д/исследования вентиляционных функций легких 27,5*30*75мм №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "Мешок патологоанатомич. на молнии, с ручками, ламинат 900*2200см ОП №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "Мешок патологоанатомич. на молнии, с ручками, ПВД 800*2100см ОП №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "Мешок патологоанатомич. б/ручек на молнии 800см/2100см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 8"

    "Кран инфузионный трехходовой KD-FLEX 360град. синий №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 9"

    "Система 1л д/энтерального питания гравитационная №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 10"

    "Мундштук картонный д/спирометрии ОП 30мм/33мм/65мм №1"

    Кол-во: 300

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    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    Тендерная гарантия
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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    • От 1,7%
    • До 3 лет
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    • Гибкий подход при рассмотрении
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