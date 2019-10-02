R_641_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку медицинских изделий

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908364209 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки R_641_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку медицинских изделий Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на понижение СМСП Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ

Все закупки и тендеры ГП НО НОФ Юридический адрес 603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А, Почтовый адрес 603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А Контактный телефон +7 831 429-04-04 доб. 220 Факс +7 831 429-07-03 Адрес электронной почты ozp@gpnof.ru Ф.И.О. контактного лица Валенская Любовь Владимировна Место рассмотрения предложений Нижний Новгород Закупки и тендеры Нижегородская область Ключевые слова: медицинские

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