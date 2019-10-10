Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: В течение 7 календарных дней с даты подачи заявки и предоставления автомобиля Заказчиком. . Форма и порядок оплаты: Оплата будет производиться путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, по факту оказания услуги, в течение 30 календарных дней, на основании счета и акта . Авансирование не предусмотрено.