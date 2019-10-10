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    Главная / Торги / Ремонт автомобиля

    Ремонт автомобиля

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.10.2019 02:0010.10.2019 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908364179Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт автомобиляг.Новосибирск, Красный проспект, 38Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908364179

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт автомобиля

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 16:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ, ФГБОУ ВО НГУАДИ, НГУАДИ

    Юридический адрес

    630099, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г НОВОСИБИРСК, ПР-КТ КРАСНЫЙ, ДОМ 38,

    Почтовый адрес

    630099, г. Новосибирск, Красный проспект , 38

    Контактный телефон

    +7 383 209-17-50 доб. 1129

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    m.koveshnikova@ngaha.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ковешникова Мария Александровна

    Место рассмотрения предложений

    г.Новосибирск, Красный проспект, 38

    Закупки и тендеры Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт автомобиля

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.10.2019 02:00 GMT +310.10.2019 02:0010.10.2019 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908364179Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт автомобиляг.Новосибирск, Красный проспект, 38

    Дата и время вскрытия заявок

    11.10.2019 06:0011.10.2019 06:0011.10.2019 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908364179Дата и время вскрытия заявок Ремонт автомобиляг.Новосибирск, Красный проспект, 38

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.10.201911.10.2019 13:0011.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908364179Подведение итогов не позднее Ремонт автомобиляг.Новосибирск, Красный проспект, 38

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт автомобиля

    Начальная цена

    72 799,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно техзадания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Новосибирск, Красный проспект, 38Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: В течение 7 календарных дней с даты подачи заявки и предоставления автомобиля Заказчиком. . Форма и порядок оплаты: Оплата будет производиться путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, по факту оказания услуги, в течение 30 календарных дней, на основании счета и акта . Авансирование не предусмотрено.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГБОУ ВО НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ, ФГБОУ ВО НГУАДИ, НГУАДИ
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ, ФГБОУ ВО НГУАДИ, НГУАДИ

    Адрес местонахождения

    630099, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г НОВОСИБИРСК, ПР-КТ КРАСНЫЙ, ДОМ 38,

    630099, г. Новосибирск, Красный проспект , 38

    Классификатор ОКПД2

    45.20.14

    Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений)

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20.1

    Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств

    Документация лота

    Извещение

    26.10.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств"

    Кол-во: 1

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