Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Победитель торгов либо единственный участник торгов, в случае если торги признаны несостоявшимся в связи с участием менее чем двух участников торгов, обязан в срок не более 10 дней со дня получения проекта Договора, подписать проект Договора и передать его собственнику имущества (АО «РОСКОСМОСБАНК»). Проект договора должен быть направлен победителю торгов, либо единственному участнику торгов, в случае если торги признаны несостоявшимся в связи с участием менее чем двух участников торгов, в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. Собственник имущества (АО «РОСКОСМОСБАНК») обязан подписать Договор в срок не более 10 дней после получения проекта Договора, подписанного победителем либо единственным участником торгов.