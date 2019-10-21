Открытый запрос предложений на поставку вагон-домов для обустройства жилгородков на месторождениях ОАО «СН-МНГ» в 2019году для филиала "РИМЕРА-Сервис-Нижневартовск" ПЕРЕТОРЖКА

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП910346 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый запрос предложений на поставку вагон-домов для обустройства жилгородков на месторождениях ОАО «СН-МНГ» в 2019году для филиала "РИМЕРА-Сервис-Нижневартовск" ПЕРЕТОРЖКА Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru