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Номер извещения
ГП910342
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги по транспортировке 2х партий ЗИПа к ЭКГ по маршруту г. Колпино (Россия) - Монголия
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 16:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72 доб. 3130
Факс
Адрес электронной почты
Svetlana.Zinger@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Зингер Светлана Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по транспортировке 2х партий ЗИПа к ЭКГ по маршруту г. Колпино (Россия) - Монголия
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.10.2019 12:00 GMT +324.10.2019 12:0024.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910342Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по транспортировке 2х партий ЗИПа к ЭКГ по маршруту г. Колпино (Россия) - МонголияКолпино
Подведение итогов не позднее
22.11.2019 14:0022.11.2019 14:0022.11.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910342Подведение итогов не позднее Услуги по транспортировке 2х партий ЗИПа к ЭКГ по маршруту г. Колпино (Россия) - МонголияКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по транспортировке 2х партий ЗИПа к ЭКГ по маршруту г. Колпино (Россия) - Монголия
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ИзвещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
49.41.19.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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