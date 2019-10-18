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Номер извещения
ГП910334
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по устройству: полов первого и второго этажей, потолков первого и второго этажей, торцевых стен с дверными проемами первого и второго этажей.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 16:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
Почтовый адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
Контактный телефон
+7 495 787-88-22 доб. 2590
Факс
--
Адрес электронной почты
Pavel.Gulyaev@giprokislorod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гуляев Павел Иванович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по устройству: полов первого и второго этажей, потолков первого и второго этажей, торцевых стен с дверными проемами первого и второго этажей.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.10.2019 17:30 GMT +318.10.2019 17:3018.10.2019 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910334Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по устройству: полов первого и второго этажей, потолков первого и второго этажей, торцевых стен с дверными проемами первого и второго этажей.Москва
Дата и время вскрытия заявок
18.10.2019 17:3018.10.2019 17:3018.10.2019 17:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910334Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по устройству: полов первого и второго этажей, потолков первого и второго этажей, торцевых стен с дверными проемами первого и второго этажей.Москва
Подведение итогов не позднее
30.11.2019 16:0030.11.2019 16:0030.11.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910334Подведение итогов не позднее Выполнение работ по устройству: полов первого и второго этажей, потолков первого и второго этажей, торцевых стен с дверными проемами первого и второго этажей.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.11.201930.11.2019 16:0030.11.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910334Подведение итогов не позднее Выполнение работ по устройству: полов первого и второго этажей, потолков первого и второго этажей, торцевых стен с дверными проемами первого и второго этажей.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по устройству: полов первого и второго этажей, потолков первого и второго этажей, торцевых стен с дверными проемами первого и второго этажей.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с приложенной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с приложенной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГИПРОКИСЛОРОД
Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД
Адрес местонахождения
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
43.99
Документация лота
Кол-во: 1
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