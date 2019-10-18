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    Главная / Торги / Выполнение работ по устройству: полов первого и второго этажей, потолков первого и второго этажей, торцевых стен с дверными проемами первого и второго этажей.

    Выполнение работ по устройству: полов первого и второго этажей, потолков первого и второго этажей, торцевых стен с дверными проемами первого и второго этажей.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.10.2019 17:3018.10.2019 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910334Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по устройству: полов первого и второго этажей, потолков первого и второго этажей, торцевых стен с дверными проемами первого и второго этажей.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910334

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по устройству: полов первого и второго этажей, потолков первого и второго этажей, торцевых стен с дверными проемами первого и второго этажей.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 16:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма письма о подаче оферты

    Правила проведения очного уторговывания

    Общие условия проведения тендера

    Согласие

    Перечень документов для договора

    Соглашение о конфиденциальности

    Договор подряда

    Приложение1 к оферте (заявке). Форма ТКП

    Техническое задание

    Эскиз АБК

    ВОР АБК

    1_ГП910334_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГИПРОКИСЛОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД

    Юридический адрес

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,

    Почтовый адрес

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8

    Контактный телефон

    +7 495 787-88-22 доб. 2590

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Pavel.Gulyaev@giprokislorod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гуляев Павел Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по устройству: полов первого и второго этажей, потолков первого и второго этажей, торцевых стен с дверными проемами первого и второго этажей.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.10.2019 17:30 GMT +318.10.2019 17:3018.10.2019 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910334Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по устройству: полов первого и второго этажей, потолков первого и второго этажей, торцевых стен с дверными проемами первого и второго этажей.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    18.10.2019 17:3018.10.2019 17:3018.10.2019 17:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910334Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по устройству: полов первого и второго этажей, потолков первого и второго этажей, торцевых стен с дверными проемами первого и второго этажей.Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.11.2019 16:0030.11.2019 16:0030.11.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910334Подведение итогов не позднее Выполнение работ по устройству: полов первого и второго этажей, потолков первого и второго этажей, торцевых стен с дверными проемами первого и второго этажей.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.11.201930.11.2019 16:0030.11.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910334Подведение итогов не позднее Выполнение работ по устройству: полов первого и второго этажей, потолков первого и второго этажей, торцевых стен с дверными проемами первого и второго этажей.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по устройству: полов первого и второго этажей, потолков первого и второго этажей, торцевых стен с дверными проемами первого и второго этажей.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с приложенной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с приложенной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с приложенной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГИПРОКИСЛОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД

    Адрес местонахождения

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8

    Классификатор ОКПД2

    43.99

    Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/548030/name/5e1d68b743e1a5.22284448

    14.01.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по устройству: полов первого и второго этажей, потолков первого и второго этажей, торцевых стен с дверными проемами первого и второго этажей."

    Кол-во: 1

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