Выполнение работ по устройству: полов первого и второго этажей, потолков первого и второго этажей, торцевых стен с дверными проемами первого и второго этажей.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП910334 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по устройству: полов первого и второго этажей, потолков первого и второго этажей, торцевых стен с дверными проемами первого и второго этажей. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГИПРОКИСЛОРОД

Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД Юридический адрес 125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8, Почтовый адрес 125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8 Контактный телефон +7 495 787-88-22 доб. 2590 Факс -- Адрес электронной почты Pavel.Gulyaev@giprokislorod.ru Ф.И.О. контактного лица Гуляев Павел Иванович Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Город Ключевые слова:

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