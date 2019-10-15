www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31908363920
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Строительно-монтажные работы по установке дренажной емкости РГС-25 и трубопроводных коммуникаций
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Открытый конкурентный отбор в электронной форме
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 16:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
184355, Российская Федерация, Мурманская область, Кольский район, п. Мурмаши, Аэропорт, 1
Почтовый адрес
184355, Российская Федерация, Мурманская область, Кольский район, п. Мурмаши, Аэропорт, 1
Контактный телефон
+7 343 351-18-88 доб. 6435
Адрес электронной почты
Knyazev.AYu@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Князев Александр Юрьевич
Место рассмотрения заявок
Кольский район
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение СМР по монтажу дренажной емкости и трубопроводной обвязки
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2019 07:00 GMT +315.10.2019 07:0015.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908363920Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение СМР по монтажу дренажной емкости и трубопроводной обвязкиКольский район
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Выполнение СМР по монтажу дренажной емкости и трубопроводной обвязки
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.