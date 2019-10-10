Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка товара осуществляется автотранспортом Поставщика по месту нахождения структурного подразделения Покупателя в рабочие дни с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00, по адресу: Ярославская область, г.Рыбинск, Ярославский тракт,69.Рассчитать логистику >