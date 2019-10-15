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Номер извещения
31908364170
Уникальный номер закупки
361/23/2019
Наименование закупки
на право заключения договора на поставку труб стальных в ППУ изоляции ПЭ оболочке для нужд Армавирского филиала ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар» (361/23/2019)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос лучших условий
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 16:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Дом 28, корпус 2, ЛитерД,помещение 49-Н, №1-35
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Дом 28, корпус 2, ЛитерД,помещение 49-Н, №1-35
Контактный телефон
+7 812 207-01-05 доб. 2365
Факс
--
Адрес электронной почты
karataeva.km@gpte.ru
Ф.И.О. контактного лица
Каратаева К. М.
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Поставка труб стальных в ППУ изоляции ПЭ оболочке для нужд Армавирского филиала ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2019 09:00 GMT +315.10.2019 09:0015.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908364170Дата и время окончания срока приема заявок Поставка труб стальных в ППУ изоляции ПЭ оболочке для нужд Армавирского филиала ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар"Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2019 09:0015.10.2019 09:0015.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908364170Дата и время вскрытия заявок Поставка труб стальных в ППУ изоляции ПЭ оболочке для нужд Армавирского филиала ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар"Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
15.11.2019 17:0015.11.2019 17:0015.11.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908364170Подведение итогов не позднее Поставка труб стальных в ППУ изоляции ПЭ оболочке для нужд Армавирского филиала ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар"Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка труб стальных в ППУ изоляции ПЭ оболочке для нужд Армавирского филиала ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар"
Начальная цена
1 154 920,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
15 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КРАСНОДАР
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КРАСНОДАР
Адрес местонахождения
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Буденного, 117/2 оф 313
24.20.13.130
24.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 500
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