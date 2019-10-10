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    Главная / Торги / Поставка товара (Электросиловое оборудование)

    Поставка товара (Электросиловое оборудование)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.10.2019 10:0010.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908363892Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара (Электросиловое оборудование)Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908363892

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка товара (Электросиловое оборудование)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 16:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Оферта Участника 248

    Извещение 248

    Техническое предложение 248

    Документация 248 с изм № 1 от 03.10.2019

    Извещение о внесении изменений № 1 от 03.10.2019

    Электросхема 248

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    Почтовый адрес

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Контактный телефон

    +7 831 233-03-37 доб. 3126

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    natkozlova@VODOKANAL-NN.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Козлова Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Закупки и тендеры Электродвигатели, генераторы и трансформаторы

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товара (Электросиловое оборудование)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.10.201924.10.2019 23:5924.10.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908363892Подведение итогов не позднее Поставка товара (Электросиловое оборудование)Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара (Электросиловое оборудование)

    Начальная цена

    5 859 997,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    117 199,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Количество поставляемого товара 4 шт. Характеристики товара в соответствии с техническим заданием (Раздел 6 настоящей Документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка силами и средствами Поставщика до склада Покупателя (г. Н. Новгород, ул. Ларина, 20)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 30 календарных дней с момента поставки товара на склад Покупателя и получения оригиналов счетов-фактур, накладных ТОРГ-12 (УПД).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Классификатор ОКПД2

    27.11

    Электродвигатели, генераторы и трансформаторы

    Классификатор ОКВЭД2

    27.11

    Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов"

    Кол-во: 4

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