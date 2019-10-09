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Номер извещения
ГП910324
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Аукцион на право заключения договора купли-продажи имущества АО "РОСКОСМОСБАНК" (ИНН 7727051787 ОГРН 1027739224611): Московская область, Чеховский район, сельское поселение Стремиловское, в районе д. Репниково, земельный участок 117 710 кв. м. Земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: под производство, общая площадь 117 710 кв. м, кадастровый номер: 50:31:0020301:136.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 15:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПЕР ДЕРБЫШЕВСКОГО, ДОМ 30, ОФИС 3
Почтовый адрес
634009, ОБЛ ТОМСКАЯ70, Г ТОМСК, ПЕР ДЕРБЫШЕВСКИЙ, ДОМ 30, ОФИС 3
Контактный телефон
+7 923 409-90-80
Факс
--
Адрес электронной почты
ak.asta@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соломенников Григорий Викторович
Место рассмотрения предложений
ЭТП ГПБ
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Московская область, Чеховский район, сельское поселение Стремиловское, в районе д. Репниково, земельный участок 117 710 кв. м. Земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: под производство, общая площадь 117 710 кв. м, кадастровый номер: 50:31:0020301:136.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.10.2019 18:00 GMT +309.10.2019 18:0009.10.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910324Дата и время окончания срока приема заявок Московская область, Чеховский район, сельское поселение Стремиловское, в районе д. Репниково, земельный участок 117 710 кв. м. Земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: под производство, общая площадь 117 710 кв. м, кадастровый номер: 50:31:0020301:136. ЭТП ГПБ
Дата окончания срока рассмотрения заявок
10.10.2019 10:0010.10.2019 10:0010.10.2019 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП910324Дата окончания срока рассмотрения заявок Московская область, Чеховский район, сельское поселение Стремиловское, в районе д. Репниково, земельный участок 117 710 кв. м. Земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: под производство, общая площадь 117 710 кв. м, кадастровый номер: 50:31:0020301:136. ЭТП ГПБ
Дата и время проведения
10.10.2019 14:0010.10.2019 14:0010.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП910324Дата и время проведения Московская область, Чеховский район, сельское поселение Стремиловское, в районе д. Репниково, земельный участок 117 710 кв. м. Земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: под производство, общая площадь 117 710 кв. м, кадастровый номер: 50:31:0020301:136. ЭТП ГПБ
Подведение итогов не позднее
10.10.2019 16:0010.10.2019 16:0010.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910324Подведение итогов не позднее Московская область, Чеховский район, сельское поселение Стремиловское, в районе д. Репниково, земельный участок 117 710 кв. м. Земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: под производство, общая площадь 117 710 кв. м, кадастровый номер: 50:31:0020301:136. ЭТП ГПБ
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.10.201910.10.2019 16:0010.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910324Подведение итогов не позднее Московская область, Чеховский район, сельское поселение Стремиловское, в районе д. Репниково, земельный участок 117 710 кв. м. Земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: под производство, общая площадь 117 710 кв. м, кадастровый номер: 50:31:0020301:136. ЭТП ГПБ
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Московская область, Чеховский район, сельское поселение Стремиловское, в районе д. Репниково, земельный участок 117 710 кв. м. Земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: под производство, общая площадь 117 710 кв. м, кадастровый номер: 50:31:0020301:136.
Начальная цена
96 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТОРГАХ НЕОБХОДИМО ВНЕСТИ ЗАДАТОК В РАЗМЕРЕ 5% ОТ НАЧАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА НА Р/С ОРГАНИЗАТОРА ТОРГОВ Размер задатка: 4 800 000,00 рублей Получатель: ООО «АК «Аста» ИНН/КПП 7017190842/701701001 р/с 40702810700000005544 в АО «РОСКОСМОСБАНК» г. Москва к/с 30101810200000000904 БИК 044525904
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Заказчик (собственник имущества) АО "РОСКОСМОСБАНК" Адрес: 125196, г. Москва, ул. Бутырский Вал, дом 18, строение 2. ИНН 7727051787 КПП 771001001 ОГРН 1027739224611, БИК 044525904Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
634009, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПЕР ДЕРБЫШЕВСКОГО, ДОМ 30, ОФИС 3
634009, ОБЛ ТОМСКАЯ70, Г ТОМСК, ПЕР ДЕРБЫШЕВСКИЙ, ДОМ 30, ОФИС 3
68.10.15.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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