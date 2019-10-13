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    Главная / Торги / Тендер № 2019/61 на оказание услуг по производству сувенирной продукции в период с 01.11.2019 года - 31.10.2020 года

    Тендер № 2019/61 на оказание услуг по производству сувенирной продукции в период с 01.11.2019 года - 31.10.2020 года

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.10.2019 21:0013.10.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910333Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по производству сувенирной продукцииЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910333

    Уникальный номер закупки

    2019/61

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Тендер № 2019/61 на оказание услуг по производству сувенирной продукции в период с 01.11.2019 года - 31.10.2020 года

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 16:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТД №2019/61

    Приложение № 1

    Тендерная документация № 2019/42

    Приложение №1_Спецификация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КБ УБРИР

    Юридический адрес

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,

    Почтовый адрес

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67

    Контактный телефон

    +7 909 704-67-79

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    kamenev@ubrr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Каменев Сергей Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по производству сувенирной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.10.2019 21:00 GMT +313.10.2019 21:0013.10.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910333Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по производству сувенирной продукцииЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    05.11.2019 21:0005.11.2019 21:0005.11.2019 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910333Подведение итогов не позднее Оказание услуг по производству сувенирной продукцииЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.11.201905.11.2019 21:0005.11.2019 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910333Подведение итогов не позднее Оказание услуг по производству сувенирной продукцииЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по производству сувенирной продукции

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Предполагаемый объем работ, место исполнения обязательств и технические требования отражены в Приложении №1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.ЕкатеринбургРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты – 100% постоплата.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КБ УБРИР
    Все закупки и тендеры ПАО КБ УБРИР

    Адрес местонахождения

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67

    Классификатор ОКПД2

    47.78.3

    Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение №1 Спецификация

    02.10.2019

    Тендерная документация №2019/61

    02.10.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "сувениры с логотипом"

    Кол-во: 1

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