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    Главная / Торги / Аукцион на право заключения договора купли-продажи имущества АО "РОСКОСМОСБАНК" (ИНН 7727051787 ОГРН 1027739224611): Ростовская обл., Октябрьский район, садоводческое товарищество «Дон», участок № 271: Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для садоводства, площадь 1007 кв. м, кадастровый (условный) номер: 61:28:0030201:1228 Дом, назначение: жилое, площадь 80,6 кв.м., количество этажей: 1, кадастровый (условный) номер: 61:28: 0030201:2949

    Аукцион на право заключения договора купли-продажи имущества АО "РОСКОСМОСБАНК" (ИНН 7727051787 ОГРН 1027739224611): Ростовская обл., Октябрьский район, садоводческое товарищество «Дон», участок № 271: Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для садоводства, площадь 1007 кв. м, кадастровый (условный) номер: 61:28:0030201:1228 Дом, назначение: жилое, площадь 80,6 кв.м., количество этажей: 1, кадастровый (условный) номер: 61:28: 0030201:2949

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.10.2019 14:0014.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910321Дата и время окончания срока приема заявок Ростовская обл., Октябрьский район, садоводческое товарищество «Дон», участок № 271: Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для садоводства, площадь 1007 кв. м, кадастровый (условный) номер: 61:28:0030201:1228 Дом, назначение: жилое, площадь 80,6 кв.м., количество этажей: 1, кадастровый (условный) номер: 61:28: 0030201:2949 ЭТП ГПБПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910321

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Аукцион на право заключения договора купли-продажи имущества АО "РОСКОСМОСБАНК" (ИНН 7727051787 ОГРН 1027739224611): Ростовская обл., Октябрьский район, садоводческое товарищество «Дон», участок № 271: Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для садоводства, площадь 1007 кв. м, кадастровый (условный) номер: 61:28:0030201:1228 Дом, назначение: жилое, площадь 80,6 кв.м., количество этажей: 1, кадастровый (условный) номер: 61:28: 0030201:2949

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 15:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Проект договора купли-продажи

    Проект договора о задатке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУКЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АСТА
    Все закупки и тендеры АК АСТА

    Юридический адрес

    634009, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПЕР ДЕРБЫШЕВСКОГО, ДОМ 30, ОФИС 3

    Почтовый адрес

    634009, ОБЛ ТОМСКАЯ70, Г ТОМСК, ПЕР ДЕРБЫШЕВСКИЙ, ДОМ 30, ОФИС 3

    Контактный телефон

    +7 923 409-90-80

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ak.asta@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соломенников Григорий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    ЭТП ГПБ

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ростовская обл., Октябрьский район, садоводческое товарищество «Дон», участок № 271: Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для садоводства, площадь 1007 кв. м, кадастровый (условный) номер: 61:28:0030201:1228 Дом, назначение: жилое, площадь 80,6 кв.м., количество этажей: 1, кадастровый (условный) номер: 61:28: 0030201:2949

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.10.2019 14:00 GMT +314.10.2019 14:0014.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910321Дата и время окончания срока приема заявок Ростовская обл., Октябрьский район, садоводческое товарищество «Дон», участок № 271: Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для садоводства, площадь 1007 кв. м, кадастровый (условный) номер: 61:28:0030201:1228 Дом, назначение: жилое, площадь 80,6 кв.м., количество этажей: 1, кадастровый (условный) номер: 61:28: 0030201:2949 ЭТП ГПБ

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.10.2019 10:0015.10.2019 10:0015.10.2019 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП910321Дата окончания срока рассмотрения заявок Ростовская обл., Октябрьский район, садоводческое товарищество «Дон», участок № 271: Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для садоводства, площадь 1007 кв. м, кадастровый (условный) номер: 61:28:0030201:1228 Дом, назначение: жилое, площадь 80,6 кв.м., количество этажей: 1, кадастровый (условный) номер: 61:28: 0030201:2949 ЭТП ГПБ

    Дата и время проведения

    15.10.2019 14:0015.10.2019 14:0015.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП910321Дата и время проведения Ростовская обл., Октябрьский район, садоводческое товарищество «Дон», участок № 271: Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для садоводства, площадь 1007 кв. м, кадастровый (условный) номер: 61:28:0030201:1228 Дом, назначение: жилое, площадь 80,6 кв.м., количество этажей: 1, кадастровый (условный) номер: 61:28: 0030201:2949 ЭТП ГПБ

    Подведение итогов не позднее

    15.10.2019 16:0015.10.2019 16:0015.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910321Подведение итогов не позднее Ростовская обл., Октябрьский район, садоводческое товарищество «Дон», участок № 271: Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для садоводства, площадь 1007 кв. м, кадастровый (условный) номер: 61:28:0030201:1228 Дом, назначение: жилое, площадь 80,6 кв.м., количество этажей: 1, кадастровый (условный) номер: 61:28: 0030201:2949 ЭТП ГПБ

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.10.201915.10.2019 16:0015.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910321Подведение итогов не позднее Ростовская обл., Октябрьский район, садоводческое товарищество «Дон», участок № 271: Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для садоводства, площадь 1007 кв. м, кадастровый (условный) номер: 61:28:0030201:1228 Дом, назначение: жилое, площадь 80,6 кв.м., количество этажей: 1, кадастровый (условный) номер: 61:28: 0030201:2949 ЭТП ГПБ

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ростовская обл., Октябрьский район, садоводческое товарищество «Дон», участок № 271: Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для садоводства, площадь 1007 кв. м, кадастровый (условный) номер: 61:28:0030201:1228 Дом, назначение: жилое, площадь 80,6 кв.м., количество этажей: 1, кадастровый (условный) номер: 61:28: 0030201:2949

    Начальная цена

    1 800 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТОРГАХ НЕОБХОДИМО ВНЕСТИ ЗАДАТОК В РАЗМЕРЕ 5% ОТ НАЧАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА НА Р/С ОРГАНИЗАТОРА ТОРГОВ Размер задатка: 90 000,00 рублей Получатель: ООО «АК «Аста» ИНН/КПП 7017190842/701701001 р/с 40702810700000005544 в АО «РОСКОСМОСБАНК» г. Москва к/с 30101810200000000904 БИК 044525904

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Заказчик (собственник имущества) АО "РОСКОСМОСБАНК" Адрес: 125196, г. Москва, ул. Бутырский Вал, дом 18, строение 2. ИНН 7727051787 КПП 771001001 ОГРН 1027739224611, БИК 044525904Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Победитель торгов либо единственный участник торгов, в случае если торги признаны несостоявшимся в связи с участием менее чем двух участников торгов, обязан в срок не более 10 дней со дня получения проекта Договора, подписать проект Договора и передать его собственнику имущества (АО «РОСКОСМОСБАНК»). Проект договора должен быть направлен победителю торгов, либо единственному участнику торгов, в случае если торги признаны несостоявшимся в связи с участием менее чем двух участников торгов, в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. Собственник имущества (АО «РОСКОСМОСБАНК») обязан подписать Договор в срок не более 10 дней после получения проекта Договора, подписанного победителем либо единственным участником торгов.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АК АСТА
    Все закупки и тендеры АК АСТА

    Адрес местонахождения

    634009, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПЕР ДЕРБЫШЕВСКОГО, ДОМ 30, ОФИС 3

    634009, ОБЛ ТОМСКАЯ70, Г ТОМСК, ПЕР ДЕРБЫШЕВСКИЙ, ДОМ 30, ОФИС 3

    Классификатор ОКПД2

    68.10.11.000

    Услуги по покупке и продаже жилых зданий и занимаемых ими земельных участков

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Земельный участок и жилой дом"

    Кол-во: 1

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