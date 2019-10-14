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    Главная / Торги / Закупка комплектующих Schneider Electric для проекта ИТЭР

    Закупка комплектующих Schneider Electric для проекта ИТЭР

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.10.2019 15:0014.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910318Дата и время окончания срока приема заявок Закупка комплектующих Schneider Electric в количестве и в соответствии с ЗапросомБалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910318

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка комплектующих Schneider Electric для проекта ИТЭР

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 15:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос SE ITER

    ГП910318_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33 доб. 2467

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    sergei.denisov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Денисов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка комплектующих Schneider Electric в количестве и в соответствии с Запросом

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.10.2019 15:00 GMT +314.10.2019 15:0014.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910318Дата и время окончания срока приема заявок Закупка комплектующих Schneider Electric в количестве и в соответствии с ЗапросомБалашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    14.10.2019 15:0014.10.2019 15:0014.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910318Дата и время вскрытия заявок Закупка комплектующих Schneider Electric в количестве и в соответствии с ЗапросомБалашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 15:0031.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910318Подведение итогов не позднее Закупка комплектующих Schneider Electric в количестве и в соответствии с ЗапросомБалашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка комплектующих Schneider Electric в количестве и в соответствии с Запросом

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В полном объеме в соответствии с Запросом

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Балашиха, пр-т Ленина, 67Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% оплата в течение 10 дней после поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    27.9

    Оборудование электрическое прочее

    27.33

    Изделия электроустановочные

    27.12

    Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/776842/name/5fae71b4cb8099.13904070

    13.11.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Компоненты Schneider Electric"

    Кол-во: 1

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