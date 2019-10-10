www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31908363645
Уникальный номер закупки
ЭТП ГПБ-194
Наименование закупки
Выполнение работ: «Монтаж и пусконаладочные работы (ввод в эксплуатацию) системы телевизионного наблюдения периметра склада компонентов ракетного топлива в корпусе № 57 АО КБХА с использованием оборудования и материалов Исполнителя» для нужд акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 15:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
Почтовый адрес
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20
Контактный телефон
+7 473 234-64-00
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@kbkha.ru
Ф.И.О. контактного лица
Водолазский Александр Станиславович
Место рассмотрения предложений
г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Монтажные и пусконаладочные работы (ввод в эксплуатацию) системы телевизионного наблюдения периметра склада компонентов ракетного топлива в корпусе № 57 АО КБХА с использованием оборудования и материалов Исполнителя
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.10.201918.10.2019 13:3018.10.2019 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908363645Подведение итогов не позднее Монтажные и пусконаладочные работы (ввод в эксплуатацию) системы телевизионного наблюдения периметра склада компонентов ракетного топлива в корпусе № 57 АО КБХА с использованием оборудования и материалов Исполнителяг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Монтажные и пусконаладочные работы (ввод в эксплуатацию) системы телевизионного наблюдения периметра склада компонентов ракетного топлива в корпусе № 57 АО КБХА с использованием оборудования и материалов Исполнителя
Начальная цена
498 203,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 усл. ед
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Воронеж, ул. Острогожская, 109.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20
33.20.39
33.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.