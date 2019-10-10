Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты - Безналичный расчет. Порядок оплаты: В течение 3 календарных дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ, Исполнитель представляет Заказчику счет на оплату по договору в размере 100% от стоимости договора. Заказчик осуществляет оплату по договору на основании счета, полученного от Исполнителя, в течение 30 календарных дней c момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ. Исполнитель приступает к выполнению Работ в течение 3 рабочих дней с даты подписания Сторонами договора. Максимальный срок выполнения Работ – 20 рабочих дней. Минимальный срок выполнения Работ – 15 рабочих дней.