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    Главная / Торги / Выполнение работ: «Монтаж и пусконаладочные работы (ввод в эксплуатацию) системы телевизионного наблюдения периметра склада компонентов ракетного топлива в корпусе № 57 АО КБХА с использованием оборудования и материалов Исполнителя» для нужд акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики»

    Выполнение работ: «Монтаж и пусконаладочные работы (ввод в эксплуатацию) системы телевизионного наблюдения периметра склада компонентов ракетного топлива в корпусе № 57 АО КБХА с использованием оборудования и материалов Исполнителя» для нужд акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.10.2019 08:0010.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908363645Дата и время окончания срока приема заявок Монтажные и пусконаладочные работы (ввод в эксплуатацию) системы телевизионного наблюдения периметра склада компонентов ракетного топлива в корпусе № 57 АО КБХА с использованием оборудования и материалов Исполнителяг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908363645

    Уникальный номер закупки

    ЭТП ГПБ-194

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ: «Монтаж и пусконаладочные работы (ввод в эксплуатацию) системы телевизионного наблюдения периметра склада компонентов ракетного топлива в корпусе № 57 АО КБХА с использованием оборудования и материалов Исполнителя» для нужд акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 15:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Извещение

    Раздел 10. Проект договора

    Приложение №2 к Проекту договора

    Приложение №3 к Проекту договора

    Приложение №5 к Проекту договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Почтовый адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Контактный телефон

    +7 473 234-64-00

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@kbkha.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Водолазский Александр Станиславович

    Место рассмотрения предложений

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Закупки и тендеры Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Монтажные и пусконаладочные работы (ввод в эксплуатацию) системы телевизионного наблюдения периметра склада компонентов ракетного топлива в корпусе № 57 АО КБХА с использованием оборудования и материалов Исполнителя

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.10.201918.10.2019 13:3018.10.2019 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908363645Подведение итогов не позднее Монтажные и пусконаладочные работы (ввод в эксплуатацию) системы телевизионного наблюдения периметра склада компонентов ракетного топлива в корпусе № 57 АО КБХА с использованием оборудования и материалов Исполнителяг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Монтажные и пусконаладочные работы (ввод в эксплуатацию) системы телевизионного наблюдения периметра склада компонентов ракетного топлива в корпусе № 57 АО КБХА с использованием оборудования и материалов Исполнителя

    Начальная цена

    498 203,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 усл. ед

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Воронеж, ул. Острогожская, 109.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты - Безналичный расчет. Порядок оплаты: В течение 3 календарных дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ, Исполнитель представляет Заказчику счет на оплату по договору в размере 100% от стоимости договора. Заказчик осуществляет оплату по договору на основании счета, полученного от Исполнителя, в течение 30 календарных дней c момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ. Исполнитель приступает к выполнению Работ в течение 3 рабочих дней с даты подписания Сторонами договора. Максимальный срок выполнения Работ – 20 рабочих дней. Минимальный срок выполнения Работ – 15 рабочих дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КБХА
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Адрес местонахождения

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Классификатор ОКПД2

    33.20.39

    Услуги по монтажу прочего оборудования специального назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    33.20

    Монтаж промышленных машин и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Монтаж промышленных машин и оборудования"

    Кол-во: 1

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