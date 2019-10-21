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    Главная / Торги / Попозиционная закупка комплектующих к фрезерно-расточному станку Zayer модели GPCU-AR (производители Bucher, Vickers, Staubli)

    Попозиционная закупка комплектующих к фрезерно-расточному станку Zayer модели GPCU-AR (производители Bucher, Vickers, Staubli)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.10.2019 12:0621.10.2019 12:06Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910327Дата и время окончания срока приема заявок Попозиционная закупка комплектующих к фрезерно-расточному станку Zayer модели GPCU-AR (производители Bucher, Vickers, Staubli)КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910327

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Попозиционная закупка комплектующих к фрезерно-расточному станку Zayer модели GPCU-AR (производители Bucher, Vickers, Staubli)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 15:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Проект договора поставки ИЗ-Картэкс

    Фото шильдика станка Zayer модель GPCU-AR

    Приложение №1 Заявка на участие в закупке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72 доб. 3254

    Факс

    Адрес электронной почты

    Lyubov.Ivanova1@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванова Любовь Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Попозиционная закупка комплектующих к фрезерно-расточному станку Zayer модели GPCU-AR (производители Bucher, Vickers, Staubli)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.10.2019 12:06 GMT +321.10.2019 12:0621.10.2019 12:06Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910327Дата и время окончания срока приема заявок Попозиционная закупка комплектующих к фрезерно-расточному станку Zayer модели GPCU-AR (производители Bucher, Vickers, Staubli)Колпино

    Подведение итогов не позднее

    10.12.2019 16:0010.12.2019 16:0010.12.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910327Подведение итогов не позднее Попозиционная закупка комплектующих к фрезерно-расточному станку Zayer модели GPCU-AR (производители Bucher, Vickers, Staubli)Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.12.201910.12.2019 16:0010.12.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910327Подведение итогов не позднее Попозиционная закупка комплектующих к фрезерно-расточному станку Zayer модели GPCU-AR (производители Bucher, Vickers, Staubli)Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Попозиционная закупка комплектующих к фрезерно-расточному станку Zayer модели GPCU-AR (производители Bucher, Vickers, Staubli)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.41.40.000

    Части и принадлежности станков для обработки металлов

    27.12.40.000

    Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Инструмент для снятия коннекторов арт. R 235 902 01, производитель Staubli к станку Zayer GPCU-AR"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Инструмент для снятия коннекторов арт. R 135 912 00, производитель Staubli к станку Zayer GPCU-AR"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Коннектор SPC 08.2000/IA/JV, производитель Staubli к станку Zayer GPCU-AR"

    Кол-во: 16

    "Позиция 4"

    "Коннектор SPC 08.5000/IA/JV, производитель Staubli к станку Zayer GPCU-AR"

    Кол-во: 16

    "Позиция 5"

    "Коннектор SPC 08.5418/IA/MD, производитель Staubli к станку Zayer GPCU-AR"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Электромагнитный клапан DG4V 3 6C Z V M U H7 60, производитель Vickers к станку Zayer GPCU-AR"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Электромагнитный клапан DG4V 3 2A Z M U H7 60, производитель Vickers к станку Zayer GPCU-AR"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Электромагнитный клапан W2N32SN-6AD3-24 D, производитель Bucher к станку Zayer GPCU-AR"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Электромагнитный клапан W2N320N-6AB2 24V DC, производитель Bucher к станку Zayer GPCU-AR"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Телескопическая защита направляющих правая арт. 875.916 к станку Zayer GPCU-AR"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Телескопическая защита направляющих левая арт. 875.846 к станку Zayer GPCU-AR"

    Кол-во: 1

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