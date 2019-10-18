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    Главная / Торги / Поставка инертных материалов для объекта строительства: Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» для нужд АО «Краснодаргазстрой»

    Поставка инертных материалов для объекта строительства: Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» для нужд АО «Краснодаргазстрой»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.10.2019 16:0018.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910312Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инертных материалов для объекта строительства: Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» для нужд АО «Краснодаргазстрой» КраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910312

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка инертных материалов для объекта строительства: Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» для нужд АО «Краснодаргазстрой»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 15:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1. Извещение

    1.1. ТЗ

    2. Документация

    2.1. Форма Оферта

    2.2. Форма КП

    2.3. Анкета

    2.4. Договор

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОДАРГАЗСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО КРАСНОДАРГАЗСТРОЙ

    Юридический адрес

    350020, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ГАРАЖНАЯ, 75,

    Почтовый адрес

    350020, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ГАРАЖНАЯ, 75

    Контактный телефон

    +7 861 297-31-01 доб. 3194

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    oblivantseva_jj@gazstroy.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Обливанцева Юлия Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка инертных материалов для объекта строительства: Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» для нужд АО «Краснодаргазстрой»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.10.2019 16:00 GMT +318.10.2019 16:0018.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910312Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инертных материалов для объекта строительства: Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» для нужд АО «Краснодаргазстрой» Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    21.10.2019 16:0021.10.2019 16:0021.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910312Подведение итогов не позднее Поставка инертных материалов для объекта строительства: Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» для нужд АО «Краснодаргазстрой» Краснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.10.201921.10.2019 16:0021.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910312Подведение итогов не позднее Поставка инертных материалов для объекта строительства: Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» для нужд АО «Краснодаргазстрой» Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инертных материалов для объекта строительства: Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» для нужд АО «Краснодаргазстрой»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно технического задания

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КРАСНОДАРГАЗСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО КРАСНОДАРГАЗСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    350020, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ГАРАЖНАЯ, 75,

    350020, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ГАРАЖНАЯ, 75

    Классификатор ОКПД2

    F

    СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    D

    ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ГАЗ, ПАР И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    08.12.12

    Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий

    08

    Продукция горнодобывающих производств прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Щебень фракции 5-10 мм, марка 1000, ГОСТ 8267-93, для строительных работ"

    Кол-во: 321

    "Позиция 2"

    "Щебень М800 фр. 20-40 мм"

    Кол-во: 1699.28

    "Позиция 3"

    "Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм"

    Кол-во: 156.52

    "Позиция 4"

    "Щебень горных пород, фракция 20-40 мм"

    Кол-во: 318.53

    "Позиция 5"

    "Щебень горных пород, фракции 40-80(70) мм"

    Кол-во: 47

    "Позиция 6"

    "Песок для строительных работ, I класс, мелкий"

    Кол-во: 11.4

    "Позиция 7"

    "Песок II класс для строительных работ средний"

    Кол-во: 352.83

    "Позиция 8"

    "грунт"

    Кол-во: 66448

    "Позиция 9"

    "Гравий из горных пород фракции 15-20 мм марка по дробимости 400"

    Кол-во: 0.4

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