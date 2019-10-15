Техническое задание: нужны очистные сооружения контейнерного типа с технологией физико-химической очистки для условий Севера (температура – 68 градусов). Требуется поставка 2-х комплексов: для Вахтового поселка и Обогатительной фабрики. Объекты расположены в непосредственной близости друг от друга. На предприятии образуется два вида сточных вод: хозяйственно-бытовые и ливневые. Производительность очистных сооружений должна быть следующей: Обогатительная фабрика: хозяйственно-бытовой сток – 12 куб.м /сутки Ливневый сток – 126 куб.м/сутки. Вахтового поселка: Хозяйственно-бытовой сток – 60 куб.м/сутки Ливневый сток – 23 куб.м/сутки. Рассмотрим все возможные варианты исполнения. Очищенная сточная вода будет сбрасываться в водоем первой категории водопользования.