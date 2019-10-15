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    Главная / Торги / Разработка канала по дну пруда

    Разработка канала по дну пруда

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.10.2019 10:0015.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910313Дата и время окончания срока приема заявок Разработка канала по дну пруда КраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910313

    Уникальный номер закупки

    46

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Разработка канала по дну пруда

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 15:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    тз

    карта

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛМА ХОЛДИНГ
    Все закупки и тендеры АЛМА ХОЛДИНГ

    Юридический адрес

    350033, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Центральный, Дмитриевская Дамба, 5

    Почтовый адрес

    350033, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Центральный, Дмитриевская Дамба, 5

    Контактный телефон

    +7 988 667-75-42

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    procurement@alma-sad.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петросян Карапет Левонович

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка канала по дну пруда

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2019 10:00 GMT +315.10.2019 10:0015.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910313Дата и время окончания срока приема заявок Разработка канала по дну пруда Краснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    15.10.2019 10:0015.10.2019 10:0015.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910313Дата и время вскрытия заявок Разработка канала по дну пруда Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    07.11.2019 10:0007.11.2019 10:0007.11.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910313Подведение итогов не позднее Разработка канала по дну пруда Краснодар

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    07.11.201907.11.2019 10:0007.11.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910313Подведение итогов не позднее Разработка канала по дну пруда Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка канала по дну пруда

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РФ, Краснодарский край, 1780м. восточнее г. АбинскаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту выполнения
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АЛМА ПРОДАКШН
    Все закупки и тендеры АЛМА ПРОДАКШН

    Адрес местонахождения

    353320, Российская Федерация, Краснодарский край, Абинский район, г. Абинск, 1780 м Восточнее, г. Абинска

    Классификатор ОКПД2

    36.00.12.000

    Вода непитьевая

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка канала по дну пруда "

    Кол-во: 0

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    Прием заявок:
    24.09.2018 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саха /Якутия/ республика
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