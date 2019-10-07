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Номер извещения
ГП910310
Уникальный номер закупки
1329 ДДС 3689 поставка светильников BEGA согласно спецификации
Наименование закупки
1329 ДДС 3689 поставка светильников BEGA согласно спецификации 1. Адрес доставки: Новорижское шоссе 7 км от МКАД. 2. Схема оплаты: 70 % предоплата, 23% доплата по уведомлению о готовности к отгрузке, гарантийное удержание в размере 7%, выплата которого привязана к получению ЗОС на объект, но не позднее 150 дней с даты завершения Поставщиком поставки по договору. 3. Документы прикреплять обязательно. 4. Аналоги не предлагать. Поставка именно этих артикулов. 5. Поставка не позднее 6-ти недель с момента внесения предоплаты.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 15:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Почтовый адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Контактный телефон
+7 495 660-91-91 доб. 207
Факс
+7 495 660-91-91
Адрес электронной почты
elena.kutsyreva@mega-stroy.su
Ф.И.О. контактного лица
Куцырева Елена Геннадиевна
Место рассмотрения предложений
Домодедово
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1329 ДДС 3689 поставка светильников BEGA согласно спецификации 1. Адрес доставки: Новорижское шоссе 7 км от МКАД. 2. Схема оплаты: 70 % предоплата, 23% доплата по уведомлению о готовности к отгрузке, гарантийное удержание в размере 7%, выплата которого привязана к получению ЗОС на объект, но не позднее 150 дней с даты завершения Поставщиком поставки по договору. 3. Документы прикреплять обязательно. 4. Аналоги не предлагать. Поставка именно этих артикулов. 5. Поставка не позднее 6-ти недель с момента внесения предоплаты.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2019 12:00 GMT +307.10.2019 12:0007.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910310Дата и время окончания срока приема заявок 1329 ДДС 3689 поставка светильников BEGA согласно спецификации 1. Адрес доставки: Новорижское шоссе 7 км от МКАД. 2. Схема оплаты: 70 % предоплата, 23% доплата по уведомлению о готовности к отгрузке, гарантийное удержание в размере 7%, выплата которого привязана к получению ЗОС на объект, но не позднее 150 дней с даты завершения Поставщиком поставки по договору. 3. Документы прикреплять обязательно. 4. Аналоги не предлагать. Поставка именно этих артикулов. 5. Поставка не позднее 6-ти недель с момента внесения предоплаты. Домодедово
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2019 12:0007.10.2019 12:0007.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910310Дата и время вскрытия заявок 1329 ДДС 3689 поставка светильников BEGA согласно спецификации 1. Адрес доставки: Новорижское шоссе 7 км от МКАД. 2. Схема оплаты: 70 % предоплата, 23% доплата по уведомлению о готовности к отгрузке, гарантийное удержание в размере 7%, выплата которого привязана к получению ЗОС на объект, но не позднее 150 дней с даты завершения Поставщиком поставки по договору. 3. Документы прикреплять обязательно. 4. Аналоги не предлагать. Поставка именно этих артикулов. 5. Поставка не позднее 6-ти недель с момента внесения предоплаты. Домодедово
Подведение итогов не позднее
14.10.2019 17:0014.10.2019 17:0014.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910310Подведение итогов не позднее 1329 ДДС 3689 поставка светильников BEGA согласно спецификации 1. Адрес доставки: Новорижское шоссе 7 км от МКАД. 2. Схема оплаты: 70 % предоплата, 23% доплата по уведомлению о готовности к отгрузке, гарантийное удержание в размере 7%, выплата которого привязана к получению ЗОС на объект, но не позднее 150 дней с даты завершения Поставщиком поставки по договору. 3. Документы прикреплять обязательно. 4. Аналоги не предлагать. Поставка именно этих артикулов. 5. Поставка не позднее 6-ти недель с момента внесения предоплаты. Домодедово
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
14.10.201914.10.2019 17:0014.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910310Подведение итогов не позднее 1329 ДДС 3689 поставка светильников BEGA согласно спецификации 1. Адрес доставки: Новорижское шоссе 7 км от МКАД. 2. Схема оплаты: 70 % предоплата, 23% доплата по уведомлению о готовности к отгрузке, гарантийное удержание в размере 7%, выплата которого привязана к получению ЗОС на объект, но не позднее 150 дней с даты завершения Поставщиком поставки по договору. 3. Документы прикреплять обязательно. 4. Аналоги не предлагать. Поставка именно этих артикулов. 5. Поставка не позднее 6-ти недель с момента внесения предоплаты. Домодедово
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1329 ДДС 3689 поставка светильников BEGA согласно спецификации 1. Адрес доставки: Новорижское шоссе 7 км от МКАД. 2. Схема оплаты: 70 % предоплата, 23% доплата по уведомлению о готовности к отгрузке, гарантийное удержание в размере 7%, выплата которого привязана к получению ЗОС на объект, но не позднее 150 дней с даты завершения Поставщиком поставки по договору. 3. Документы прикреплять обязательно. 4. Аналоги не предлагать. Поставка именно этих артикулов. 5. Поставка не позднее 6-ти недель с момента внесения предоплаты.
Начальная цена
2 081 160,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1329 ДДС 3689 поставка светильников BEGA согласно спецификации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Адрес доставки: Новорижское шоссе 7 км от МКАД.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Реконструкция
Все закупки и тендеры Реконструкция
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
27
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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