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    Главная / Торги / Поставка АКБ для легкового и грузового автотранспорта на 2020 г.

    Поставка АКБ для легкового и грузового автотранспорта на 2020 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.10.2019 10:3021.10.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910309Дата и время окончания срока приема заявок Поставка АКБ для легкового и грузового автотранспорта на 2020 г.СамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910309

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка АКБ для легкового и грузового автотранспорта на 2020 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 15:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Закупочная документация

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Самаранефтегеофизика
    Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО

    Юридический адрес

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Почтовый адрес

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Контактный телефон

    +7 846 336-59-27 доб. 300

    Факс

    +7 846 336-63-00

    Адрес электронной почты

    BochkovskayaTG@sngeo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бочковская Татьяна Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка АКБ для легкового и грузового автотранспорта на 2020 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.10.2019 10:30 GMT +321.10.2019 10:3021.10.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910309Дата и время окончания срока приема заявок Поставка АКБ для легкового и грузового автотранспорта на 2020 г.Самара

    Дата и время вскрытия заявок

    21.10.2019 10:3021.10.2019 10:3021.10.2019 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910309Дата и время вскрытия заявок Поставка АКБ для легкового и грузового автотранспорта на 2020 г.Самара

    Подведение итогов не позднее

    01.11.2019 15:0001.11.2019 15:0001.11.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910309Подведение итогов не позднее Поставка АКБ для легкового и грузового автотранспорта на 2020 г.Самара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.11.201901.11.2019 15:0001.11.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910309Подведение итогов не позднее Поставка АКБ для легкового и грузового автотранспорта на 2020 г.Самара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка АКБ для легкового и грузового автотранспорта на 2020 г.

    Начальная цена

    4 019 431,64

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Прописано в ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    443079, РФ, Самарская обл., г. Самара, ул. Авроры, д. 114 А.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата поставляемого Товара, производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 120 календарных дней, но не раннее чем через 45 календарных дней с момента получения надлежащим образом оформленных оригиналов счетов-фактур, товарных накладных. Аванс не предусмотрен
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО СНГЕО
    Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО

    Адрес местонахождения

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Классификатор ОКПД2

    27.20.23.190

    Батареи аккумуляторные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект договора

    02.10.2019

    Закупочная документация

    02.10.2019

    Техническое задание

    09.10.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка АКБ для легкового и грузового автотранспорта на 2020 г."

    Кол-во: 0

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