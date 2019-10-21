"Поставка АКБ для легкового и грузового автотранспорта на 2020 г."

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата поставляемого Товара, производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 120 календарных дней, но не раннее чем через 45 календарных дней с момента получения надлежащим образом оформленных оригиналов счетов-фактур, товарных накладных. Аванс не предусмотрен