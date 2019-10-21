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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП910309
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка АКБ для легкового и грузового автотранспорта на 2020 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 15:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
Почтовый адрес
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
Контактный телефон
+7 846 336-59-27 доб. 300
Факс
+7 846 336-63-00
Адрес электронной почты
BochkovskayaTG@sngeo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бочковская Татьяна Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Самара
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка АКБ для легкового и грузового автотранспорта на 2020 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.10.2019 10:30 GMT +321.10.2019 10:3021.10.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910309Дата и время окончания срока приема заявок Поставка АКБ для легкового и грузового автотранспорта на 2020 г.Самара
Дата и время вскрытия заявок
21.10.2019 10:3021.10.2019 10:3021.10.2019 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910309Дата и время вскрытия заявок Поставка АКБ для легкового и грузового автотранспорта на 2020 г.Самара
Подведение итогов не позднее
01.11.2019 15:0001.11.2019 15:0001.11.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910309Подведение итогов не позднее Поставка АКБ для легкового и грузового автотранспорта на 2020 г.Самара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка АКБ для легкового и грузового автотранспорта на 2020 г.
Начальная цена
4 019 431,64
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Прописано в ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
443079, РФ, Самарская обл., г. Самара, ул. Авроры, д. 114 А.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО СНГЕО
Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО
Адрес местонахождения
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
27.20.23.190
Документация лота
Кол-во: 0
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