Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Зимняя спецодежда и СИЗ

    Зимняя спецодежда и СИЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.10.2019 17:0010.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910348Дата и время окончания срока приема заявок Зимняя спецодежда и СИЗМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910348

    Уникальный номер закупки

    1540/СТГ-ТПС

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Зимняя спецодежда и СИЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 16:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

    Приложение №1 к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

    Каталог спецодежды для руководителей VIP (куртки и жилетки)

    Каталог СИЗ ГК СТНГ

    Каталог корпоративный зимней спецодежды СТГ ТПС

    Форма КП 1540СТГ-ТПС спецодежда и СИЗ (ЗИМА)

    Извещения запроса цен 1540СТГ-ТПC

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 1793

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    s.golovkin@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Головкин Сергей Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Известняк и гипс

    Ключевые слова:

    спецодежда

    Список лотов

    Лот 1

    Зимняя спецодежда и СИЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.10.2019 17:00 GMT +310.10.2019 17:0010.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910348Дата и время окончания срока приема заявок Зимняя спецодежда и СИЗМосква

    Подведение итогов не позднее

    14.10.2019 16:0014.10.2019 16:0014.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910348Подведение итогов не позднее Зимняя спецодежда и СИЗМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.10.201914.10.2019 16:0014.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910348Подведение итогов не позднее Зимняя спецодежда и СИЗМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Зимняя спецодежда и СИЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    ---

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ---Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ---
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    14.12.30.190

    Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12.2

    Пошив производственной одежды по индивидуальному заказу населения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Жилет SMA-13-06-01 серый"

    Кол-во: 25

    "Позиция 2"

    "Жилет SMA-13-06-01 синий"

    Кол-во: 25

    "Позиция 3"

    "Куртка неутепленная VIP-01-37-01 серая"

    Кол-во: 25

    "Позиция 4"

    "Куртка неутепленная VIP-01-37-01 синяя"

    Кол-во: 25

    "Позиция 5"

    "Куртка утепленная VIP-01-38-01 серая"

    Кол-во: 25

    "Позиция 6"

    "Куртка утепленная VIP-01-38-01 синяя"

    Кол-во: 25

    "Позиция 7"

    "Костюм для защиты от пониженных температур (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.1 р.112-116/182-188"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Респиратор лепестковый"

    Кол-во: 200

    "Позиция 9"

    "Фильтр для ЗМ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 10"

    "Перчатки одноразовые 100шт/упак"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Бахилы одноразовые 100шт/упак"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Халат медицинский одноразовый 25шт/упак"

    Кол-во: 7

    "Позиция 13"

    "Шапочка одноразовая 50шт/упак"

    Кол-во: 8

    "Позиция 14"

    "Перчатки одноразовые 100шт/упак"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Бахилы одноразовые 100шт/упак"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "Халат медицинский одноразовый 25шт/упак"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Шапочка одноразовая 50шт/упак"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Очки защитные открытого типа с серой линзой 088 СУРГУТ 18823"

    Кол-во: 150

    "Позиция 19"

    "Перчатки с нитриловым покрытием п.16.3 летних СИЗ"

    Кол-во: 1315

    "Позиция 20"

    "Перчатки одноразовые 100шт/упак"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Бахилы одноразовые 100шт/упак"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Халат медицинский одноразовый 25шт/упак"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Шапочка одноразовая 50шт/упак"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Перчатки ANSEL Пауэр Флекс"

    Кол-во: 500

    "Позиция 25"

    "Термобельё мужское Лапландик р.XL"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Термобельё мужское Лапландик р.L"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Термобельё мужское Лапландик р.S"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Перчатки трикотажные утепленные Зима"

    Кол-во: 50

    "Позиция 29"

    "Перчатки зимние Хаски"

    Кол-во: 30

    "Позиция 30"

    "Перчатки зимние"

    Кол-во: 8

    "Позиция 31"

    "Шапка-ушанка Капитан размер 58"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Сапоги мужские кожаные Неогард меховые размер 47"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Сапоги мужские кожаные Неоград меховые размер 44"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Сапоги мужские кожаные Неоград меховые размер 43"

    Кол-во: 3

    "Позиция 35"

    "Сапоги мужские кожаные Неоград меховые размер 42"

    Кол-во: 3

    "Позиция 36"

    "Сапоги мужские кожаные Неоград меховые размер 41"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Сапоги кожаные меховые Капитан р.44"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Сапоги кожаные меховые Капитан р.43"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Сапоги кожаные меховые Капитан р.42"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Сапоги кожаные меховые Капитан р.41"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Жилет Норд утепленный 96-100/170-176"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Жилет женский утепленный Лондон размер 100/158-164"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Жилет женский утепленный Лондон размер 92-158-164"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Жилет мужской утепленный Лондон размер 108/182-188"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Жилет мужской утепленный Лондон размер 104/170-176"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Жилет мужской утепленный Лондон размер 100/170-176"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Кальсоны мужские Хантер размер XL (104-108/182-188)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Кальсоны мужские Хантер размер L (100-104/176-182)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Кальсоны мужские Хантер размер M"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Кальсоны мужские Хантер размер S (88-92/164-170)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Фуфайка мужская Хантер размер XL (104-108/182-188)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Фуфайка мужская Хантер размер L (100-104/176-182)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Фуфайка мужская Хантер размер M"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Фуфайка мужская Хантер размер S (88-92/164-170)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Полукомбинезон мужской зимний Варандей р.96-100/170-176"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Куртка мужская зимняя Варандей размер 96-100/170-176"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Брюки мужские утепленные Капитан размер 104-108/170-176"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Куртка мужская зимняя Капитан размер 104-108/170-176"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Костюм мужской утепленный Тройка-Лидер размер 128-132/182-188"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Костюм мужской утепленный Тройка-Лидер размер 96-100/170-176"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Перчатки Дарт"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 62"

    "Перчатки утепленные Тинсулейте"

    Кол-во: 25

    "Позиция 63"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском утепленные для рук-лей и спец-ов вар.1 р.41"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском утепленные для рук-лей и спец-ов вар.1 р.39"

    Кол-во: 4

    "Позиция 65"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском утепленные для рук-лей и спец-ов вар.1 р.37"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском утепленные для рук-лей и спец-ов вар.1 р.36"

    Кол-во: 3

    "Позиция 67"

    "Сапоги кожанные с жестким подноском утепленные для рук-лей и спец-ов вар.1 р.43"

    Кол-во: 3

    "Позиция 68"

    "Костюм для защиты от пониженных температур (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.1 р.104-108/182-188"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Костюм для защиты от пониженных температур (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.1 р.100-104/182-188"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Костюм для защиты от пониженных температур (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.1 р.96-100/170-176"

    Кол-во: 4

    "Позиция 71"

    "Костюм для защиты от пониженных температур (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.1 р.84-88/158-164"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Костюм для защиты от пониженных температур (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.1 р.88-92/158-164"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Костюм женский ИТР утепленный вар.1 размер 80-84/146-152"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Костюм женский ИТР утепленный вар.1 размер 96-100/146-152"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Костюм женский ИТР утепленный вар.1 размер 96-100/158-164"

    Кол-во: 2

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП237221
    Установки для торкретирования массы согласно ТЗ
    Установки для торкретирования массы согласно ТЗ
    593808
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124303
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    574207
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148224
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции BARTEC
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции...
    580951
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148086
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов, систем манифольдов, используемых для управления приводами регулирующей, отсекающей и запорной арматуры BIFOLD
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов,...
    580472
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124299
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    574173
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237220
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    593799
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    417 591
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237219
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    593798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить