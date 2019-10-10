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Номер извещения
ГП910348
Уникальный номер закупки
1540/СТГ-ТПС
Наименование закупки
Зимняя спецодежда и СИЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 16:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 741-48-17 доб. 1793
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
s.golovkin@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Головкин Сергей Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Зимняя спецодежда и СИЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2019 17:00 GMT +310.10.2019 17:0010.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910348Дата и время окончания срока приема заявок Зимняя спецодежда и СИЗМосква
Подведение итогов не позднее
14.10.2019 16:0014.10.2019 16:0014.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910348Подведение итогов не позднее Зимняя спецодежда и СИЗМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Зимняя спецодежда и СИЗ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
---
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
14.12.30.190
14.12.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 25
Кол-во: 25
Кол-во: 25
Кол-во: 25
Кол-во: 25
Кол-во: 25
Кол-во: 1
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 7
Кол-во: 8
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 150
Кол-во: 1315
Кол-во: 2
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Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 500
Кол-во: 1
Кол-во: 4
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Кол-во: 50
Кол-во: 30
Кол-во: 8
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Кол-во: 3
Кол-во: 3
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
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Кол-во: 1000
Кол-во: 25
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 2
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Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
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