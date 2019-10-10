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СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Жилет SMA-13-06-01 серый" Кол-во: 25

"Позиция 2" "Жилет SMA-13-06-01 синий" Кол-во: 25

"Позиция 3" "Куртка неутепленная VIP-01-37-01 серая" Кол-во: 25

"Позиция 4" "Куртка неутепленная VIP-01-37-01 синяя" Кол-во: 25

"Позиция 5" "Куртка утепленная VIP-01-38-01 серая" Кол-во: 25

"Позиция 6" "Куртка утепленная VIP-01-38-01 синяя" Кол-во: 25

"Позиция 7" "Костюм для защиты от пониженных температур (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.1 р.112-116/182-188" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Респиратор лепестковый" Кол-во: 200

"Позиция 9" "Фильтр для ЗМ" Кол-во: 100

"Позиция 10" "Перчатки одноразовые 100шт/упак" Кол-во: 10

"Позиция 11" "Бахилы одноразовые 100шт/упак" Кол-во: 10

"Позиция 12" "Халат медицинский одноразовый 25шт/упак" Кол-во: 7

"Позиция 13" "Шапочка одноразовая 50шт/упак" Кол-во: 8

"Позиция 14" "Перчатки одноразовые 100шт/упак" Кол-во: 5

"Позиция 15" "Бахилы одноразовые 100шт/упак" Кол-во: 5

"Позиция 16" "Халат медицинский одноразовый 25шт/упак" Кол-во: 4

"Позиция 17" "Шапочка одноразовая 50шт/упак" Кол-во: 5

"Позиция 18" "Очки защитные открытого типа с серой линзой 088 СУРГУТ 18823" Кол-во: 150

"Позиция 19" "Перчатки с нитриловым покрытием п.16.3 летних СИЗ" Кол-во: 1315

"Позиция 20" "Перчатки одноразовые 100шт/упак" Кол-во: 2

"Позиция 21" "Бахилы одноразовые 100шт/упак" Кол-во: 2

"Позиция 22" "Халат медицинский одноразовый 25шт/упак" Кол-во: 2

"Позиция 23" "Шапочка одноразовая 50шт/упак" Кол-во: 2

"Позиция 24" "Перчатки ANSEL Пауэр Флекс" Кол-во: 500

"Позиция 25" "Термобельё мужское Лапландик р.XL" Кол-во: 1

"Позиция 26" "Термобельё мужское Лапландик р.L" Кол-во: 4

"Позиция 27" "Термобельё мужское Лапландик р.S" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Перчатки трикотажные утепленные Зима" Кол-во: 50

"Позиция 29" "Перчатки зимние Хаски" Кол-во: 30

"Позиция 30" "Перчатки зимние" Кол-во: 8

"Позиция 31" "Шапка-ушанка Капитан размер 58" Кол-во: 1

"Позиция 32" "Сапоги мужские кожаные Неогард меховые размер 47" Кол-во: 1

"Позиция 33" "Сапоги мужские кожаные Неоград меховые размер 44" Кол-во: 1

"Позиция 34" "Сапоги мужские кожаные Неоград меховые размер 43" Кол-во: 3

"Позиция 35" "Сапоги мужские кожаные Неоград меховые размер 42" Кол-во: 3

"Позиция 36" "Сапоги мужские кожаные Неоград меховые размер 41" Кол-во: 1

"Позиция 37" "Сапоги кожаные меховые Капитан р.44" Кол-во: 1

"Позиция 38" "Сапоги кожаные меховые Капитан р.43" Кол-во: 1

"Позиция 39" "Сапоги кожаные меховые Капитан р.42" Кол-во: 1

"Позиция 40" "Сапоги кожаные меховые Капитан р.41" Кол-во: 1

"Позиция 41" "Жилет Норд утепленный 96-100/170-176" Кол-во: 1

"Позиция 42" "Жилет женский утепленный Лондон размер 100/158-164" Кол-во: 1

"Позиция 43" "Жилет женский утепленный Лондон размер 92-158-164" Кол-во: 1

"Позиция 44" "Жилет мужской утепленный Лондон размер 108/182-188" Кол-во: 1

"Позиция 45" "Жилет мужской утепленный Лондон размер 104/170-176" Кол-во: 2

"Позиция 46" "Жилет мужской утепленный Лондон размер 100/170-176" Кол-во: 1

"Позиция 47" "Кальсоны мужские Хантер размер XL (104-108/182-188)" Кол-во: 1

"Позиция 48" "Кальсоны мужские Хантер размер L (100-104/176-182)" Кол-во: 2

"Позиция 49" "Кальсоны мужские Хантер размер M" Кол-во: 2

"Позиция 50" "Кальсоны мужские Хантер размер S (88-92/164-170)" Кол-во: 2

"Позиция 51" "Фуфайка мужская Хантер размер XL (104-108/182-188)" Кол-во: 1

"Позиция 52" "Фуфайка мужская Хантер размер L (100-104/176-182)" Кол-во: 2

"Позиция 53" "Фуфайка мужская Хантер размер M" Кол-во: 2

"Позиция 54" "Фуфайка мужская Хантер размер S (88-92/164-170)" Кол-во: 2

"Позиция 55" "Полукомбинезон мужской зимний Варандей р.96-100/170-176" Кол-во: 1

"Позиция 56" "Куртка мужская зимняя Варандей размер 96-100/170-176" Кол-во: 1

"Позиция 57" "Брюки мужские утепленные Капитан размер 104-108/170-176" Кол-во: 1

"Позиция 58" "Куртка мужская зимняя Капитан размер 104-108/170-176" Кол-во: 1

"Позиция 59" "Костюм мужской утепленный Тройка-Лидер размер 128-132/182-188" Кол-во: 1

"Позиция 60" "Костюм мужской утепленный Тройка-Лидер размер 96-100/170-176" Кол-во: 1

"Позиция 61" "Перчатки Дарт" Кол-во: 1000

"Позиция 62" "Перчатки утепленные Тинсулейте" Кол-во: 25

"Позиция 63" "Ботинки кожаные с жестким подноском утепленные для рук-лей и спец-ов вар.1 р.41" Кол-во: 1

"Позиция 64" "Ботинки кожаные с жестким подноском утепленные для рук-лей и спец-ов вар.1 р.39" Кол-во: 4

"Позиция 65" "Ботинки кожаные с жестким подноском утепленные для рук-лей и спец-ов вар.1 р.37" Кол-во: 2

"Позиция 66" "Ботинки кожаные с жестким подноском утепленные для рук-лей и спец-ов вар.1 р.36" Кол-во: 3

"Позиция 67" "Сапоги кожанные с жестким подноском утепленные для рук-лей и спец-ов вар.1 р.43" Кол-во: 3

"Позиция 68" "Костюм для защиты от пониженных температур (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.1 р.104-108/182-188" Кол-во: 1

"Позиция 69" "Костюм для защиты от пониженных температур (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.1 р.100-104/182-188" Кол-во: 1

"Позиция 70" "Костюм для защиты от пониженных температур (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.1 р.96-100/170-176" Кол-во: 4

"Позиция 71" "Костюм для защиты от пониженных температур (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.1 р.84-88/158-164" Кол-во: 1

"Позиция 72" "Костюм для защиты от пониженных температур (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.1 р.88-92/158-164" Кол-во: 1

"Позиция 73" "Костюм женский ИТР утепленный вар.1 размер 80-84/146-152" Кол-во: 1

"Позиция 74" "Костюм женский ИТР утепленный вар.1 размер 96-100/146-152" Кол-во: 1