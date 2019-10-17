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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП910323
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
услуги по ежемесячному абонентскому сопровождению программных продуктов SAP ECC 6.0
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 15:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
423800, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Проезпроизводственный, 47
Почтовый адрес
423800, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Проезпроизводственный, 47
Контактный телефон
+7 987 410-41-29
Факс
+7 84374 5-26-41
Адрес электронной почты
ksenia.akhmetzyanova@daimler.com
Ф.И.О. контактного лица
Ахметзянова Ксения Витальевна
Место рассмотрения предложений
Набережные Челны
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставить услуги по ежемесячному абонентскому сопровождению программных продуктов SAP ECC 6.0
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.10.2019 23:00 GMT +317.10.2019 23:0017.10.2019 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910323Дата и время окончания срока приема заявок предоставить услуги по ежемесячному абонентскому сопровождению программных продуктов SAP ECC 6.0 Набережные Челны
Дата и время вскрытия заявок
17.10.2019 23:0017.10.2019 23:0017.10.2019 23:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910323Дата и время вскрытия заявок предоставить услуги по ежемесячному абонентскому сопровождению программных продуктов SAP ECC 6.0 Набережные Челны
Подведение итогов не позднее
08.11.2019 16:0008.11.2019 16:0008.11.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910323Подведение итогов не позднее предоставить услуги по ежемесячному абонентскому сопровождению программных продуктов SAP ECC 6.0 Набережные Челны
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставить услуги по ежемесячному абонентскому сопровождению программных продуктов SAP ECC 6.0
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
423800, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Проезпроизводственный, 47
82
63
62
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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