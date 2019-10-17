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    Главная / Торги / услуги по ежемесячному абонентскому сопровождению программных продуктов SAP ECC 6.0

    услуги по ежемесячному абонентскому сопровождению программных продуктов SAP ECC 6.0

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.10.2019 23:0017.10.2019 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910323Дата и время окончания срока приема заявок предоставить услуги по ежемесячному абонентскому сопровождению программных продуктов SAP ECC 6.0 Набережные ЧелныПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910323

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    услуги по ежемесячному абонентскому сопровождению программных продуктов SAP ECC 6.0

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 15:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Таблица для заполнения

    Тех.задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС
    Все закупки и тендеры ДК РУС

    Юридический адрес

    423800, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Проезпроизводственный, 47

    Почтовый адрес

    423800, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Проезпроизводственный, 47

    Контактный телефон

    +7 987 410-41-29

    Факс

    +7 84374 5-26-41

    Адрес электронной почты

    ksenia.akhmetzyanova@daimler.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Ахметзянова Ксения Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    Набережные Челны

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предоставить услуги по ежемесячному абонентскому сопровождению программных продуктов SAP ECC 6.0

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.10.2019 23:00 GMT +317.10.2019 23:0017.10.2019 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910323Дата и время окончания срока приема заявок предоставить услуги по ежемесячному абонентскому сопровождению программных продуктов SAP ECC 6.0 Набережные Челны

    Дата и время вскрытия заявок

    17.10.2019 23:0017.10.2019 23:0017.10.2019 23:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910323Дата и время вскрытия заявок предоставить услуги по ежемесячному абонентскому сопровождению программных продуктов SAP ECC 6.0 Набережные Челны

    Подведение итогов не позднее

    08.11.2019 16:0008.11.2019 16:0008.11.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910323Подведение итогов не позднее предоставить услуги по ежемесячному абонентскому сопровождению программных продуктов SAP ECC 6.0 Набережные Челны

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    08.11.201908.11.2019 16:0008.11.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910323Подведение итогов не позднее предоставить услуги по ежемесячному абонентскому сопровождению программных продуктов SAP ECC 6.0 Набережные Челны

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставить услуги по ежемесячному абонентскому сопровождению программных продуктов SAP ECC 6.0

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно ТЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ДК РУС
    Все закупки и тендеры ДК РУС

    Адрес местонахождения

    423800, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Проезпроизводственный, 47

    Классификатор ОКПД2

    82

    Услуги в области административного, хозяйственного и прочего вспомогательного обслуживания

    63

    Услуги в области информационных технологий

    62

    Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "предоставить услуги по ежемесячному абонентскому сопровождению программных продуктов SAP ECC 6.0 "

    Кол-во: 0

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