Право заключения договора на поставку вертикально-фрезерного станка с УЦИ

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок и условия поставки (выборки) товара, выполнения работ, оказания услуг: Срок поставки Оборудования 50 (пятьдесят) календарных дней с момента подписания Договора, в соответствии с проектом договора (Приложение №4 к Извещению №181/011-2019). Срок и условия оплаты товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с Проектом договора (Приложение № 4 к Извещению № 181/011-2019). Оплата Оборудования и Работ производиться в несколько этапов следующим образом: - Авансовый платеж в размере 30% стоимости Оборудования осуществляется в рублях в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, на основании выставленного счёта на оплату - Платеж в размере 70 % стоимости оборудования осуществляется в рублях в течение 20 (двадцати) рабочих дней по факту поставки Оборудования на склад Покупателя, на основании следующих представленных документов: документации в соответствии с п.8.2. проекта Договора. - Платеж в размере стоимости Работ осуществляется в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания акта выполнении работ, на основании следующих документов: Акта выполнения Работ, подписанного Сторонами; счет-фактуры на выполненные Работы.