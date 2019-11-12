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Номер извещения
ГП910504
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка теплоизоляционных изделий
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2019 13:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4451
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
d.dakhno@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дахно Дарья Игоревна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка теплоизоляционных изделий
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.11.2019 15:14 GMT +312.11.2019 15:1412.11.2019 15:14Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910504Дата и время окончания срока приема заявок Закупка теплоизоляционных изделийМосква
Подведение итогов не позднее
29.11.2019 16:0029.11.2019 16:0029.11.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910504Подведение итогов не позднее Закупка теплоизоляционных изделийМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка теплоизоляционных изделий
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в технической документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
силами Покупателя путем самовывоза продукции со склада ПоставщикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
23.99.19.111
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4.12
Кол-во: 16.7
Кол-во: 0.77
Кол-во: 4.4
Кол-во: 6.01
Кол-во: 4.2
Кол-во: 4.48
Кол-во: 0.97
Кол-во: 0.48
Кол-во: 2
Кол-во: 0.1
Кол-во: 1.55
Кол-во: 0.6
Кол-во: 0.18
Кол-во: 0.71
Кол-во: 16
Кол-во: 0.69
Кол-во: 0.05
Кол-во: 0.04
Кол-во: 0.06
Кол-во: 0.07
Кол-во: 0.05
Кол-во: 0.014
Кол-во: 0.03
Кол-во: 0.4
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