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    Главная / Торги / Поставка теплоизоляционных изделий

    Поставка теплоизоляционных изделий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.11.2019 15:1412.11.2019 15:14Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910504Дата и время окончания срока приема заявок Закупка теплоизоляционных изделийМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910504

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка теплоизоляционных изделий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2019 13:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4451

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    d.dakhno@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дахно Дарья Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка теплоизоляционных изделий

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.11.2019 15:14 GMT +312.11.2019 15:1412.11.2019 15:14Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910504Дата и время окончания срока приема заявок Закупка теплоизоляционных изделийМосква

    Подведение итогов не позднее

    29.11.2019 16:0029.11.2019 16:0029.11.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910504Подведение итогов не позднее Закупка теплоизоляционных изделийМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.11.201929.11.2019 16:0029.11.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910504Подведение итогов не позднее Закупка теплоизоляционных изделийМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка теплоизоляционных изделий

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в технической документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    силами Покупателя путем самовывоза продукции со склада ПоставщикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    23.99.19.111

    Материалы и изделия минеральные теплоизоляционные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Цилиндр Ц 150-1000.114.60 ГОСТ 23208-2003 из минеральной ваты на синтетическом связующем"

    Кол-во: 4.12

    "Позиция 2"

    "Цилиндр Ц 150-1000.114.60 ГОСТ 23208-2003 из минеральной ваты на синтетическом связующем"

    Кол-во: 16.7

    "Позиция 3"

    "Цилиндр Ц 150-1000.89.60 из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003"

    Кол-во: 0.77

    "Позиция 4"

    "Цилиндр Ц 150-1000.89.60 из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003"

    Кол-во: 4.4

    "Позиция 5"

    "Цилиндр Ц 150-1000.89.60 из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003"

    Кол-во: 6.01

    "Позиция 6"

    "Цилиндр Ц 150-1000.57.60 из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003"

    Кол-во: 4.2

    "Позиция 7"

    "Цилиндр Ц 150-1000.57.60 из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003"

    Кол-во: 4.48

    "Позиция 8"

    "Цилиндр Ц 150-1000.57.60 из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003"

    Кол-во: 0.97

    "Позиция 9"

    "Цилиндр Ц 150-1000.57.60 из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003"

    Кол-во: 0.48

    "Позиция 10"

    "Цилиндр Ц 150-1000.108.60 из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Цилиндр Ц 150-1000.108.60 из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 12"

    "Полуцилиндр ПЦ-150-1000.57.60 ГОСТ 23208-2003"

    Кол-во: 1.55

    "Позиция 13"

    "Маты МП-125-2000.1000.80 прошивные из минеральной ваты марки 125 ГОСТ 21880-2011"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 14"

    "Маты МП-125-2000.1000.80 прошивные из минеральной ваты марки 125 ГОСТ 21880-2011"

    Кол-во: 0.18

    "Позиция 15"

    "Маты МП-125-2000.1000.80 прошивные из минеральной ваты марки 125 ГОСТ 21880-2011"

    Кол-во: 0.71

    "Позиция 16"

    "Маты МП-125-2000.1000.80 прошивные из минеральной ваты марки 125 ГОСТ 21880-2011"

    Кол-во: 16

    "Позиция 17"

    "Маты МП-125-2000.1000.80 прошивные из минеральной ваты марки 125 ГОСТ 21880-2011"

    Кол-во: 0.69

    "Позиция 18"

    "Маты МП-125-2000.1000.60 прошивные из минеральной ваты марки 125 ГОСТ 21880-2011"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 19"

    "Маты МП-125-2000.1000.60 прошивные из минеральной ваты марки 125 ГОСТ 21880-2011"

    Кол-во: 0.04

    "Позиция 20"

    "Маты МП-125-2000.1000.60 прошивные из минеральной ваты марки 125 ГОСТ 21880-2011"

    Кол-во: 0.06

    "Позиция 21"

    "Маты МП-125-2000.1000.60 прошивные из минеральной ваты марки 125 ГОСТ 21880-2011"

    Кол-во: 0.07

    "Позиция 22"

    "Маты МП-125-2000.1000.50 прошивные из минеральной ваты марки 125 ГОСТ 21880-2011"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 23"

    "Маты МП-125-2000.1000.50 прошивные из минеральной ваты марки 125 ГОСТ 21880-2011"

    Кол-во: 0.014

    "Позиция 24"

    "Маты МП-125-2000.1000.50 прошивные из минеральной ваты марки 125 ГОСТ 21880-2011"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 25"

    "Маты МП-125-1000.1000.60 прошивные из минеральной ваты марки 125 ГОСТ 21880-2011"

    Кол-во: 0.4

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