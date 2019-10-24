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Номер извещения
31908363368
Уникальный номер закупки
278
Наименование закупки
оказание услуг по выполнению автотранспортных работ, в том числе строительными машинами на сетях водопровода и канализации, а так же объектах Общества
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 14:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
Почтовый адрес
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
Контактный телефон
+7 342 201-71-54
Факс
+7 342 201-71-44
Адрес электронной почты
lobanov.e.p@novogor.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лобанов Евгений Петрович
Место рассмотрения предложений
Пермь
Закупки и тендеры Услуги по аренде и лизингу строительных машин и оборудования для гражданского строительства
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по выполнению автотранспортных работ, в том числе строительными машинами на сетях водопровода и канализации, а так же объектах Общества
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.11.201905.11.2019 15:0005.11.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908363368Подведение итогов не позднее Оказание услуг по выполнению автотранспортных работ, в том числе строительными машинами на сетях водопровода и канализации, а так же объектах ОбществаПермь
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по выполнению автотранспортных работ, в том числе строительными машинами на сетях водопровода и канализации, а так же объектах Общества
Начальная цена
830 532,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Приложениями 1, 1.2. Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. ПермьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВОГОР-Прикамье
Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье
Адрес местонахождения
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
77.32.10.000
77.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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