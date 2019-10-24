оказание услуг по выполнению автотранспортных работ, в том числе строительными машинами на сетях водопровода и канализации, а так же объектах Общества

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908363368 Уникальный номер закупки 278 Номер закупки Наименование закупки оказание услуг по выполнению автотранспортных работ, в том числе строительными машинами на сетях водопровода и канализации, а так же объектах Общества Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Закупочная документация

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