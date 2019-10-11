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    Главная / Торги / Поставка материала ЖБИ изделия для объекта строительства: Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» для нужд АО «Краснодаргазстрой»

    Поставка материала ЖБИ изделия для объекта строительства: Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» для нужд АО «Краснодаргазстрой»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.10.2019 16:0011.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910296Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материала ЖБИ изделия для объекта строительства: Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» для нужд АО «Краснодаргазстрой» КраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910296

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка материала ЖБИ изделия для объекта строительства: Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» для нужд АО «Краснодаргазстрой»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 14:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1. Извещение

    1.1. Техническое задание

    2. Документация

    2.1. Оферта

    2.2. Форма КП

    2.3. Анкета

    2.4. Договор

    ЖБИ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОДАРГАЗСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО КРАСНОДАРГАЗСТРОЙ

    Юридический адрес

    350020, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ГАРАЖНАЯ, 75,

    Почтовый адрес

    350020, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ГАРАЖНАЯ, 75

    Контактный телефон

    +7 861 297-31-01 доб. 3194

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    oblivantseva_jj@gazstroy.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Обливанцева Юлия Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка материала ЖБИ изделия для объекта строительства: Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» для нужд АО «Краснодаргазстрой»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.10.2019 16:00 GMT +311.10.2019 16:0011.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910296Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материала ЖБИ изделия для объекта строительства: Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» для нужд АО «Краснодаргазстрой» Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    21.10.2019 16:0021.10.2019 16:0021.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910296Подведение итогов не позднее Поставка материала ЖБИ изделия для объекта строительства: Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» для нужд АО «Краснодаргазстрой» Краснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.10.201921.10.2019 16:0021.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910296Подведение итогов не позднее Поставка материала ЖБИ изделия для объекта строительства: Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» для нужд АО «Краснодаргазстрой» Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материала ЖБИ изделия для объекта строительства: Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» для нужд АО «Краснодаргазстрой»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно технического задания

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КРАСНОДАРГАЗСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО КРАСНОДАРГАЗСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    350020, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ГАРАЖНАЯ, 75,

    350020, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ГАРАЖНАЯ, 75

    Классификатор ОКПД2

    F

    СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    D

    ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ГАЗ, ПАР И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "цокольная панель ПЦ9 (толщ. 300мм) с дополнительным утеплением"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "цокольная панель ПЦ8 (толщ. 300мм) с дополнительным утеплением"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "цокольная панель ПЦ7 (толщ. 300мм) с дополнительным утеплением"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "цокольная панель ПЦ6 (толщ. 300мм) с дополнительным утеплением"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "цокольная панель ПЦ5 (толщ. 300мм) с дополнительным утеплением"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "цокольная панель ПЦ4 (толщ. 300мм) с дополнительным утеплением"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "цокольная панель ПЦ3 (толщ. 300мм) с дополнительным утеплением"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "цокольная панель ПЦ2 (толщ. 300мм с дополнительным утеплением"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "цокольная панель ПЦ10 (толщ. 300мм) с дополнительным утеплением"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "цокольная панель ПЦ1 (толщ. 300мм) с дополнительным утеплением"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "цокольная панель ПС 64.18.4,0- 4./1-20.2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "цокольная панель ПС 64.18.4,0- 4./1-20.1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "цокольная панель ПС 60.15.4,0- 4.Л-20.1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "цокольная панель ПС 60.15.4,0- 4./1-20-д"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "цокольная панель ПС 60.15.4,0- 4./1-20-г"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "цокольная панель ПС 60.15.4,0- 4./1-20-б"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "цокольная панель ПС 60.15.4,0- 4./1-20-а"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "цокольная панель ПС 60.12.4,0- 471-20-г"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "цокольная панель ПС 60.12.4,0- 4./1-20-в"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "цокольная панель ПС 30.18.4.0-4./I.-20-б"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "цокольная панель ПС 30.18.4.0-4./1.-20-а"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "цокольная панель ПС 30.18.4,0- 4./1-20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "цокольная панель ПС 15.18.4,0- 4./1-20-д"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "цокольная панель ПС 15.18.4,0- 4./1-20-д"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "цокольная панель ПС 15.18.4,0- 4./1-20-г"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "цокольная панель ПС 15.18.4,0- 4./1-20-в"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "цокольная панель ПС 15.18.4,0- 4./1-20-б"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "цокольная панель ПС 15.18.4,0- 4./1-20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "цокольная панель ПС 12.18.4.0-4./1.-20-а"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "цокольная панель ПС 12.18.4,0- 4,/1-20-б"

    Кол-во: 7

    "Позиция 31"

    "Цементно-песчанная смесь"

    Кол-во: 31.758

    "Позиция 32"

    "Фундаментная балка 3БФ 60-1"

    Кол-во: 26

    "Позиция 33"

    "Фундаментная балка 3БФ 30"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Фундамент Ф325.1.СТ.L.S"

    Кол-во: 3

    "Позиция 35"

    "ФБС12.6.6-Т"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "ступень ЛСН14"

    Кол-во: 12

    "Позиция 37"

    "ступень ЛСВ15-1А"

    Кол-во: 12

    "Позиция 38"

    "ступень ЛС15-1А-ш"

    Кол-во: 52

    "Позиция 39"

    "ступень ЛС14-2"

    Кол-во: 134

    "Позиция 40"

    "ступент нижняя фризовая ЛСН15-А-ш"

    Кол-во: 6

    "Позиция 41"

    "Среднезернистый песок"

    Кол-во: 5159.83

    "Позиция 42"

    "Свая железобетонная СБ530-5,5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Свая железобетонная СБ530-4,5"

    Кол-во: 175

    "Позиция 44"

    "Ростверк РМ1 из металлопроката (Швеллер 24У, лист 20, лист 10, болт 2.1 М36х500)"

    Кол-во: 462.88

    "Позиция 45"

    "ростверк Рм1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "ростверк Рм1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 47"

    "ПТ 75.180.20-15"

    Кол-во: 3

    "Позиция 48"

    "ПТ 75.120.12-15"

    Кол-во: 5

    "Позиция 49"

    "ПТ 300.120.12-15"

    Кол-во: 6

    "Позиция 50"

    "площадочный вкладыш ЛСП15-1-ш"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Площадочный вкладыш ЛСП 15-1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 52"

    "Плиты перекрытия ПК59.15-8AmIVcm-C8a"

    Кол-во: 64

    "Позиция 53"

    "Плиты перекрытия ПК59.15-8AmIVcm-C8a"

    Кол-во: 24

    "Позиция 54"

    "плиты перекрытия ПК 29.15-4АIIIT-C7 V=0,57 P=1,35т"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "плиты перекрытия ПК 29.12-4АIIIT-C7 V=0,43 P=1т"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Плиты перекрытия 1ПК62.15-8AmII -C8a"

    Кол-во: 422

    "Позиция 57"

    "Плиты перекрытия 1ПК62.12-8AmII -C8a"

    Кол-во: 75

    "Позиция 58"

    "плиты дорожные 2П 30.18-30"

    Кол-во: 14

    "Позиция 59"

    "плиты дорожные 2П 30.18-30"

    Кол-во: 10

    "Позиция 60"

    "плиты 2П30.15"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "плиты 2П30.15"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "плита цокольная ж.б. П6"

    Кол-во: 4

    "Позиция 63"

    "плита цокольная ж.б. П5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 64"

    "плита цокольная ж.б. П4"

    Кол-во: 12

    "Позиция 65"

    "плита цокольная ж.б. П3-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "плита цокольная ж.б. П3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 67"

    "плита цокольная ж.б. П2-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "плита цокольная ж.б. П2-3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "плита цокольная ж.б. П2-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "плита цокольная ж.б. П2-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "плита цокольная ж.б. П2"

    Кол-во: 48

    "Позиция 72"

    "плита цокольная ж.б. П1-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "плита цокольная ж.б. П1-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "плита цокольная ж.б. П1-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "плита цокольная ж.б. П1-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "плита цокольная ж.б. П1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 77"

    "Плита тратуарная А.6.К.7"

    Кол-во: 86009

    "Позиция 78"

    "Плита ПТ75.300.16-3-1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 79"

    "Плита ПТ75.300.16-1,5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 80"

    "Плита ПТ75.210.16-9-1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 81"

    "Плита ПТ300.300.20-6"

    Кол-во: 4

    "Позиция 82"

    "Плита ПТ300.300.16-3-1"

    Кол-во: 36

    "Позиция 83"

    "Плита ПТ300.300.16-1,5"

    Кол-во: 15

    "Позиция 84"

    "Плита ПТ 75.300.25-9"

    Кол-во: 12

    "Позиция 85"

    "Плита ПТ 75.300.16-3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 86"

    "плита ПТ 75.150.12-6"

    Кол-во: 6

    "Позиция 87"

    "Плита ПТ 300.300.16-3"

    Кол-во: 20

    "Позиция 88"

    "Плита ПК 29.12-4AIIIT-C7"

    Кол-во: 2

    "Позиция 89"

    "плита перекрытия ПП20-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "плита перекрытия ПП10.1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 91"

    "плита перекрытия П9"

    Кол-во: 10

    "Позиция 92"

    "плита перекрытия П8"

    Кол-во: 46

    "Позиция 93"

    "плита перекрытия П7"

    Кол-во: 13

    "Позиция 94"

    "плита перекрытия П6"

    Кол-во: 93

    "Позиция 95"

    "плита перекрытия П5"

    Кол-во: 89

    "Позиция 96"

    "плита перекрытия П4"

    Кол-во: 4

    "Позиция 97"

    "плита перекрытия П3"

    Кол-во: 20

    "Позиция 98"

    "плита перекрытия П20"

    Кол-во: 4

    "Позиция 99"

    "плита перекрытия П2"

    Кол-во: 70

    "Позиция 100"

    "плита перекрытия П19"

    Кол-во: 15

    "Позиция 101"

    "плита перекрытия П18"

    Кол-во: 23

    "Позиция 102"

    "плита перекрытия П17"

    Кол-во: 15

    "Позиция 103"

    "плита перекрытия П16"

    Кол-во: 69

    "Позиция 104"

    "плита перекрытия П15"

    Кол-во: 105

    "Позиция 105"

    "плита перекрытия П14"

    Кол-во: 65

    "Позиция 106"

    "плита перекрытия П13"

    Кол-во: 11

    "Позиция 107"

    "плита перекрытия П12"

    Кол-во: 59

    "Позиция 108"

    "плита перекрытия П11"

    Кол-во: 113

    "Позиция 109"

    "плита перекрытия П10"

    Кол-во: 4

    "Позиция 110"

    "плита перекрытия П1"

    Кол-во: 91

    "Позиция 111"

    "Плита железобетонная 1П18.15-30"

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "плита днища ПН20"

    Кол-во: 4

    "Позиция 113"

    "плита днища ПН10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 114"

    "плита днища канала ПД 300.300.20-15"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Плита 2П18.15-10"

    Кол-во: 8

    "Позиция 116"

    "Перемычки 5ПБ 34-20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Перемычки 3ПБ 18-8"

    Кол-во: 2

    "Позиция 118"

    "Перемычки 3ПБ 18-37"

    Кол-во: 3

    "Позиция 119"

    "Перемычка железобетонная типа ПБ длиной 1680 мм, поперечного сечения № 2 (по табл. 1 ГОСТ 948-84), под расчетную нагрузку 1.96 кН/м"

    Кол-во: 20

    "Позиция 120"

    "Перемычка железобетонная 2ПБ26-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Перемычка железобетонная 2ПБ13-1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 122"

    "Перемычка железобетонная 2ПБ10-1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 123"

    "перемычка ж.б. 3ПБ 25-8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "перемычка 3ПБ25-3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 125"

    "перемычка 3ПБ21-8"

    Кол-во: 6

    "Позиция 126"

    "перемычка 2ПБ19-3"

    Кол-во: 15

    "Позиция 127"

    "перемычка 2ПБ17-2"

    Кол-во: 8

    "Позиция 128"

    "Перемычка 2ПБ 16-2"

    Кол-во: 30

    "Позиция 129"

    "Панель цокольная ПЦ4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 130"

    "Панель цокольная ПЦ3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 131"

    "Панель цокольная ПЦ2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 132"

    "Панель цокольная ПЦ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "панель ПС 60.9.3,0-3.Л-20-1"

    Кол-во: 14

    "Позиция 134"

    "панель ПС 60.18.3,0-3.Л-20-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "панель ПС 60.18.3,0-3.Л-20-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "панель ПС 60.18.3,0-3.Л-20-1"

    Кол-во: 41

    "Позиция 137"

    "панель ПС 60.12.3,0-3.Л-20-1"

    Кол-во: 45

    "Позиция 138"

    "панель ПС 6.18.3,0-Л-1"

    Кол-во: 42

    "Позиция 139"

    "панель ПС 6.12.3,0-Л-1"

    Кол-во: 22

    "Позиция 140"

    "панель ПС 30.9.3,0-Л-20-1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 141"

    "панель ПС 30.18.3,0-Л-20-1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 142"

    "панель ПС 30.12.3,0-Л-20-1"

    Кол-во: 9

    "Позиция 143"

    "опорная плита ОП4.4-АIII"

    Кол-во: 16

    "Позиция 144"

    "Мел природный обогащенный Мел ММС1"

    Кол-во: 10.396

    "Позиция 145"

    "лоток ЛК 75.300.150-5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 146"

    "лоток ЛК 75.150.12-6"

    Кол-во: 6

    "Позиция 147"

    "ЛК75.120.120-4"

    Кол-во: 7

    "Позиция 148"

    "ЛК 300.120.120-4"

    Кол-во: 6

    "Позиция 149"

    "кольцо стеновое КС20.9"

    Кол-во: 4

    "Позиция 150"

    "кольцо КС10.9"

    Кол-во: 10

    "Позиция 151"

    "Колодец монолитный железобетонный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 152"

    "Камень произвольной формы, получаемый дроблением скальных горных пород, крупность 50-400мм"

    Кол-во: 2599.7

    "Позиция 153"

    "камень бортовой БР 300.45.18"

    Кол-во: 3

    "Позиция 154"

    "Железобетонные перемычки 2ПБ 22-3"

    Кол-во: 15

    "Позиция 155"

    "Железобетонные перемычки 2ПБ 19-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 156"

    "Железобетонные перемычки 2ПБ 17-2"

    Кол-во: 9

    "Позиция 157"

    "Железобетонные перемычки 2ПБ 16-2"

    Кол-во: 14

    "Позиция 158"

    "Железобетонные перемычки 2ПБ 13-1"

    Кол-во: 13

    "Позиция 159"

    "железобетонные дорожные плиты ПДН-AV"

    Кол-во: 9483

    "Позиция 160"

    "ж/б плита 6*2"

    Кол-во: 34

    "Позиция 161"

    "ж/б плита 3*1,75"

    Кол-во: 55

    "Позиция 162"

    "дорожные плиты 2П30.18"

    Кол-во: 505

    "Позиция 163"

    "грунт"

    Кол-во: 66448

    "Позиция 164"

    "Гравий из горных пород фракции 15-20 мм марка по дробимости 400"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 165"

    "боротовой камень БР 100.30.15"

    Кол-во: 893

    "Позиция 166"

    "Бордюрный камень БР100.20.8"

    Кол-во: 3478

    "Позиция 167"

    "Блок ФБС9.4.6-Т"

    Кол-во: 39

    "Позиция 168"

    "Блок ФБС12.5.3-Т"

    Кол-во: 3

    "Позиция 169"

    "Блок бетонный ФБС 9.3.6-Т"

    Кол-во: 78

    "Позиция 170"

    "Блок бетонный ФБС 24.3.6-Т"

    Кол-во: 85

    "Позиция 171"

    "блок бетонный ФБС 12.4.3-Т"

    Кол-во: 4

    "Позиция 172"

    "бетонный блок ФБС 12.4.6-Т"

    Кол-во: 124

    "Позиция 173"

    "бетонная тротуарная плита марки 6к7"

    Кол-во: 15002

    "Позиция 174"

    "Балки фундаментные ФБ3 из металлопроката (швеллер 20У,лист10)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 175"

    "Балки фундаментные ФБ2 из металлопроката (швеллер 20У,лист10)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 176"

    "Балки фундаментные ФБ1 из металлопроката (швеллер 20У,лист10)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 177"

    "балка фундаментная ЗБФ60-2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 178"

    "балка фундаментная ЗБФ55-2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 179"

    "балка фундаментная ЗБФ45-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 180"

    "балка фундаментная ЗБФ30"

    Кол-во: 2

    "Позиция 181"

    "балка фундаментная ЗБФ24"

    Кол-во: 2

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