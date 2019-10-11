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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП910302
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
оказание услуг по декларированию товаров в режиме импорт
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 14:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72 доб. 3127
Факс
Адрес электронной почты
Nina.Velikanova@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Великанова Нина Петровна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по декларированию товаров в режиме импорт
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.10.2019 13:00 GMT +311.10.2019 13:0011.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910302Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по декларированию товаров в режиме импортКолпино
Дата и время вскрытия заявок
11.10.2019 13:0011.10.2019 13:0011.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910302Дата и время вскрытия заявок оказание услуг по декларированию товаров в режиме импортКолпино
Подведение итогов не позднее
29.11.2019 17:0029.11.2019 17:0029.11.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910302Подведение итогов не позднее оказание услуг по декларированию товаров в режиме импортКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по декларированию товаров в режиме импорт
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Ориентировочный объем услуг - 8 шт. в месяц
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в течение 24 часов с момента поступления данных о грузе и заезда авто на таможенный терминал «Южный» код 10210100 ; 196626 С-Пб., пос. Шушары, ул. Поселковая д12, лит. В.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
49.41.19.900
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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