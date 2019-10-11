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    Главная / Торги / оказание услуг по декларированию товаров в режиме импорт

    оказание услуг по декларированию товаров в режиме импорт

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.10.2019 13:0011.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910302Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по декларированию товаров в режиме импортКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910302

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    оказание услуг по декларированию товаров в режиме импорт

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 14:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Приложение №1 к Ивещению

    Договор

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72 доб. 3127

    Факс

    Адрес электронной почты

    Nina.Velikanova@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Великанова Нина Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по декларированию товаров в режиме импорт

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.10.2019 13:00 GMT +311.10.2019 13:0011.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910302Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по декларированию товаров в режиме импортКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    11.10.2019 13:0011.10.2019 13:0011.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910302Дата и время вскрытия заявок оказание услуг по декларированию товаров в режиме импортКолпино

    Подведение итогов не позднее

    29.11.2019 17:0029.11.2019 17:0029.11.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910302Подведение итогов не позднее оказание услуг по декларированию товаров в режиме импортКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.11.201929.11.2019 17:0029.11.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910302Подведение итогов не позднее оказание услуг по декларированию товаров в режиме импортКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по декларированию товаров в режиме импорт

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Ориентировочный объем услуг - 8 шт. в месяц

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в течение 24 часов с момента поступления данных о грузе и заезда авто на таможенный терминал «Южный» код 10210100 ; 196626 С-Пб., пос. Шушары, ул. Поселковая д12, лит. В.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% расчет осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (Тридцати) рабочих дней по факту оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    49.41.19.900

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Декларирование товаров в режиме импорт, включая оплату СВХ исходя из условий оказания услуги для 1 единицы автотранспорта за 1 сутки "

    Кол-во: 1

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