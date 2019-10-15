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    Главная / Торги / Аренда спец техники

    Аренда спец техники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.10.2019 10:0015.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910303Дата и время окончания срока приема заявок Аренду техники для ремонта междурядья КраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910303

    Уникальный номер закупки

    45

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Аренда спец техники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 14:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    тз

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛМА ХОЛДИНГ
    Все закупки и тендеры АЛМА ХОЛДИНГ

    Юридический адрес

    350033, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Центральный, Дмитриевская Дамба, 5

    Почтовый адрес

    350033, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Центральный, Дмитриевская Дамба, 5

    Контактный телефон

    +7 988 667-75-42

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    procurement@alma-sad.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петросян Карапет Левонович

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Аренду техники для ремонта междурядья

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2019 10:00 GMT +315.10.2019 10:0015.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910303Дата и время окончания срока приема заявок Аренду техники для ремонта междурядья Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    23.10.2019 10:0023.10.2019 10:0023.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910303Подведение итогов не позднее Аренду техники для ремонта междурядья Краснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.10.201923.10.2019 10:0023.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910303Подведение итогов не позднее Аренду техники для ремонта междурядья Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аренду техники для ремонта междурядья

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    По ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Краснодарский край, Абинский район, г. Абинск, 1780 метров восточнее города АбинскаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту выполнения
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АЛМА ПРОДАКШН
    Все закупки и тендеры АЛМА ПРОДАКШН

    Адрес местонахождения

    353320, Российская Федерация, Краснодарский край, Абинский район, г. Абинск, 1780 м Восточнее, г. Абинска

    Классификатор ОКПД2

    77.31.10.000

    Услуги по аренде и лизингу сельскохозяйственных машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мини-грейдер "

    Кол-во: 0

    "Позиция 2"

    "Гусеничный трактор с вертикальной фрезой "

    Кол-во: 0

    "Позиция 3"

    "Грузовой автомобиль"

    Кол-во: 0

    "Позиция 4"

    "Экскаватор"

    Кол-во: 0

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