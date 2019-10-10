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    Главная / Торги / Закупка ЗИПа для ковшового элеватора

    Закупка ЗИПа для ковшового элеватора

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.10.2019 17:0010.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910295Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ЗИПа для ковшового элеватораКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910295

    Уникальный номер закупки

    359

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка ЗИПа для ковшового элеватора

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 14:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2147

    Факс

    Адрес электронной почты

    Anton.Kuznecov1@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Антон Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка ЗИПа для ковшового элеватора

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.10.2019 17:00 GMT +310.10.2019 17:0010.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910295Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ЗИПа для ковшового элеватораКолпино

    Подведение итогов не позднее

    29.11.2019 12:0029.11.2019 12:0029.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910295Подведение итогов не позднее Закупка ЗИПа для ковшового элеватораКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.11.201929.11.2019 12:0029.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910295Подведение итогов не позднее Закупка ЗИПа для ковшового элеватораКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ЗИПа для ковшового элеватора

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Накладка барабана верхнего (3 сектора) Сталь 45 с ТВЧ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Накладка барабана нижнего (2 сектора) Сталь 45 с ТВЧ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Ковш S0049411"

    Кол-во: 40

    "Позиция 4"

    "Цепь тяговая специальная Z49411 чертеж Z0049411 1/д"

    Кол-во: 40

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