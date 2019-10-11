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Номер извещения
31908365170
Уникальный номер закупки
66
Наименование закупки
Открытый конкурс №66 в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора на поставку метизов и крепежа в 2019 году, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2019 08:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50
Почтовый адрес
445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50
Контактный телефон
+7 8482 55-13-76 доб. 208
Факс
+7 8482 55-13-67
Адрес электронной почты
mironova_oi@volcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Миронова Ольга Ивановна
Место рассмотрения предложений
Тольятти
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка метизов и крепежа
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка метизов и крепежа
Начальная цена
226 680,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условиям конкурсной документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
445012, РФ, Самарская обл., г. о. Тольятти, ул. Коммунистическая, 110Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Волжские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы
Адрес местонахождения
445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50
25.94.11.110
25.94
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3443
Кол-во: 160
Кол-во: 1582
Поставка метизов и крепежа
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка метизов и крепежа
Начальная цена
217 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условиям конкурсной документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
445012, РФ, Самарская обл., г. о. Тольятти, ул. Коммунистическая, 110Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Волжские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы
Адрес местонахождения
445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50
25.94.11
25.94
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 72
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