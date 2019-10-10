Оказание услуг по организации транспортировки грузов и специальной техники по территории РФ для СП-7 и СП-9

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП910294 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по организации транспортировки грузов и специальной техники по территории РФ для СП-7 и СП-9 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество Самаранефтегеофизика

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