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    Главная / Торги / Оказание услуг по организации транспортировки грузов и специальной техники по территории РФ для СП-7 и СП-9

    Оказание услуг по организации транспортировки грузов и специальной техники по территории РФ для СП-7 и СП-9

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.10.2019 10:3010.10.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910294Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации транспортировки грузов и специальной техники по территории РФ для СП-7 и СП-9СамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910294

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по организации транспортировки грузов и специальной техники по территории РФ для СП-7 и СП-9

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 14:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Техническое задание

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Самаранефтегеофизика
    Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО

    Юридический адрес

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Почтовый адрес

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Контактный телефон

    +7 846 336-59-27 доб. 323

    Факс

    +7 846 336-63-00

    Адрес электронной почты

    DavidovaYV@sngeo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Давыдова Юлия Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по организации транспортировки грузов и специальной техники по территории РФ для СП-7 и СП-9

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.10.2019 10:30 GMT +310.10.2019 10:3010.10.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910294Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации транспортировки грузов и специальной техники по территории РФ для СП-7 и СП-9Самара

    Дата и время вскрытия заявок

    10.10.2019 10:3010.10.2019 10:3010.10.2019 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910294Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по организации транспортировки грузов и специальной техники по территории РФ для СП-7 и СП-9Самара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.10.201918.10.2019 15:0018.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910294Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации транспортировки грузов и специальной техники по территории РФ для СП-7 и СП-9Самара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по организации транспортировки грузов и специальной техники по территории РФ для СП-7 и СП-9

    Начальная цена

    2 968 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Самарская область, Оренбургская областьРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок оплаты за оказанные услуги в течение 45 календарных дней, с даты подписания актов (или иных документов, подтверждающих выполнение работ).
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО СНГЕО
    Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО

    Адрес местонахождения

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Классификатор ОКПД2

    49.41.19.000

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект договора

    02.10.2019

    Техническое задание

    02.10.2019

    Закупочная документация

    02.10.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по организации транспортировки грузов и специальной техники по территории РФ для СП-7 и СП-9"

    Кол-во: 0

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