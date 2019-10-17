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Номер извещения
ГП910305
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по федеральным трассам Российской Федерации
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 14:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
k.vanteeva@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вантеева Кристина Андреевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по федеральным трассам Российской Федерации
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.10.2019 16:40 GMT +317.10.2019 16:4017.10.2019 16:40Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910305Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по федеральным трассам Российской ФедерацииМосква
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 16:0018.10.2019 16:0018.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910305Подведение итогов не позднее Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по федеральным трассам Российской ФедерацииМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по федеральным трассам Российской Федерации
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
49.41.19.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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