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    Главная / Торги / Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по федеральным трассам Российской Федерации

    Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по федеральным трассам Российской Федерации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.10.2019 16:4017.10.2019 16:40Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910305Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по федеральным трассам Российской ФедерацииМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910305

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по федеральным трассам Российской Федерации

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 14:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Договор

    Форма КП

    ТЗ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    k.vanteeva@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вантеева Кристина Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по федеральным трассам Российской Федерации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.10.2019 16:40 GMT +317.10.2019 16:4017.10.2019 16:40Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910305Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по федеральным трассам Российской ФедерацииМосква

    Подведение итогов не позднее

    18.10.2019 16:0018.10.2019 16:0018.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910305Подведение итогов не позднее Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по федеральным трассам Российской ФедерацииМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    18.10.201918.10.2019 16:0018.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910305Подведение итогов не позднее Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по федеральным трассам Российской ФедерацииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по федеральным трассам Российской Федерации

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    49.41.19.000

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 20т по маршруту Ямало-Ненецкий АО, Салехард-СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 20т по маршруту Ханты-Мансийский АО-Югра, Ханты-Мансийск -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 20т по маршруту Тамбовская область, Тамбов -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 20т по маршруту Сахалинская область, Южно-Сахалинск -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 20т по маршруту Ростовская область, Ростов-на-Дону -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 20т по маршруту Псковская область, Псков -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 20т по маршруту Мурманская область, Мурманск -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 20т по маршруту Курская область, Курск -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 20т по маршрутуКалининградская область, Калининград -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 20т по маршруту Астраханская область, Астрахань -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 20т по маршруту Архангельская область, Архангельск -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 20т по маршруту Амурская область, Благовещенск -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 20т по маршруту Хабаровский край -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 20т по маршруту Ставропольский край -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 20т по маршруту Приморский край -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 20т по маршруту Краснодарский край -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 20т по маршруту Камчатский край -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 20т по маршруту Республика Забайкальский край -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 20т по маршруту Республика Чувашия -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 20т по маршруту Республика Хакасия -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 20т по маршруту Республика Удмуртия -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 20т по маршруту Республика Татарстан -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 20т по маршруту Республика Мордовия -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 20 т по маршруту Республика Мэри-Эл -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 20т по маршруту Республика Бурятия -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 20т по маршруту Республика Коми -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 10т по маршруту Ямало-Ненецкий АО, Салехард-СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 10т по маршруту Ханты-Мансийский АО-Югра, Ханты-Мансийск -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 10т по маршруту Тамбовская область, Тамбов -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 10т по маршруту Сахалинская область, Южно-Сахалинск -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 10т по маршруту Ростовская область, Ростов-на-Дону -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 10т по маршруту Псковская область, Псков -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 10т по маршруту Мурманская область, Мурманск -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 10т по маршруту Курская область, Курск -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 10т по маршрутуКалининградская область, Калининград -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 10т по маршруту Астраханская область, Астрахань -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 10т по маршруту Архангельская область, Архангельск -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 10т по маршруту Амурская область, Благовещенск -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 10т по маршруту Хабаровский край -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 10т по маршруту Ставропольский край -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 10т по маршруту Приморский край -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 10т по маршруту Краснодарский край -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 10т по маршруту Камчатский край -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 10т по маршруту Республика Забайкальский край -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 10т по маршруту Республика Чувашия -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 10т по маршруту Республика Хакасия -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 10т по маршруту Республика Удмуртия -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 10т по маршруту Республика Татарстан -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 10т по маршруту Республика Мордовия -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 10 т по маршруту Республика Мэри-Эл -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 10т по маршруту Республика Бурятия -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 10т по маршруту Республика Коми -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 5т по маршруту Ямало-Ненецкий АО, Салехард-СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 5т по маршруту Ханты-Мансийский АО-Югра, Ханты-Мансийск -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 5т по маршруту Тамбовская область, Тамбов -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 5т по маршруту Сахалинская область, Южно-Сахалинск -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 5т по маршруту Ростовская область, Ростов-на-Дону -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 5т по маршруту Псковская область, Псков -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 5т по маршруту Мурманская область, Мурманск -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 5т по маршруту Курская область, Курск -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 5т по маршрутуКалининградская область, Калининград -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 5т по маршруту Астраханская область, Астрахань -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 5т по маршруту Архангельская область, Архангельск -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 5т по маршруту Амурская область, Благовещенск -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 5т по маршруту Хабаровский край -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 5т по маршруту Ставропольский край -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 5т по маршруту Приморский край -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 5т по маршруту Краснодарский край -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 5т по маршруту Камчатский край -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 5т по маршруту Республика Забайкальский край -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 5т по маршруту Республика Чувашия -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 5т по маршруту Республика Хакасия -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 5т по маршруту Республика Удмуртия -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 5т по маршруту Республика Татарстан -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 5т по маршруту Республика Мордовия -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 5т по маршруту Республика Мэри-Эл -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 5т по маршруту Республика Бурятия -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 5т по маршруту Республика Коми -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 3т по маршруту Ямало-Ненецкий АО, Салехард-СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 3т по маршруту Ханты-Мансийский АО-Югра, Ханты-Мансийск -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 3т по маршруту Тамбовская область, Тамбов -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 3т по маршруту Сахалинская область, Южно-Сахалинск -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 3т по маршруту Ростовская область, Ростов-на-Дону -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 3т по маршруту Псковская область, Псков -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 3т по маршруту Мурманская область, Мурманск -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п3т по маршруту Курская область, Курск -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п3т по маршрутуКалининградская область, Калининград -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 3т по маршруту Астраханская область, Астрахань -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 3т по маршруту Архангельская область, Архангельск -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 3т по маршруту Амурская область, Благовещенск -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 3т по маршруту Хабаровский край -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 3т по маршруту Ставропольский край -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 3т по маршруту Приморский край -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 3т по маршруту Краснодарский край -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 3т по маршруту Камчатский край -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 3т по маршруту Республика Забайкальский край -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 3т по маршруту Республика Хакасия -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 3т по маршруту Республика Удмуртия -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 3т по маршруту Республика Татарстан -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 3т по маршруту Республика Мордовия -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 3т по маршруту Республика Мэри-Эл -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 3т по маршруту Республика Бурятия -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 3т по маршруту Республика Коми -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 1,5т по маршруту Ямало-Ненецкий АО, Салехард-СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 1,5т по маршруту Ханты-Мансийский АО-Югра, Ханты-Мансийск -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 1,5т по маршруту Тамбовская область, Тамбов -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 1,5т по маршруту Сахалинская область, Южно-Сахалинск -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 1,5т по маршруту Ростовская область, Ростов-на-Дону -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 1,5т по маршруту Псковская область, Псков -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 10т по маршруту Республика Удмуртия -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 10т по маршруту Республика Татарстан -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 10т по маршруту Республика Мордовия -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 10 т по маршруту Республика Мэри-Эл -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 10т по маршруту Республика Бурятия -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 10т по маршруту Республика Коми -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 5т по маршруту Ямало-Ненецкий АО, Салехард-г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 5т по маршруту Ханты-Мансийский АО-Югра, Ханты-Мансийск -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 5т по маршруту Тамбовская область, Тамбов -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 5т по маршруту Сахалинская область, Южно-Сахалинск -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 5т по маршруту Ростовская область, Ростов-на-Дону -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 5т по маршруту Псковская область, Псков -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 5т по маршруту Мурманская область, Мурманск -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 5т по маршруту Курская область, Курск -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 5т по маршрутуКалининградская область, Калининград -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 5т по маршруту Астраханская область, Астрахань -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 5т по маршруту Архангельская область, Архангельск -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 5т по маршруту Амурская область, Благовещенск -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 5т по маршруту Хабаровский край -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 5т по маршруту Ставропольский край -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 5т по маршруту Приморский край -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 5т по маршруту Краснодарский край -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 5т по маршруту Камчатский край -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 5т по маршруту Республика Забайкальский край -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 5т по маршруту Республика Чувашия -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 5т по маршруту Республика Хакасия -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 5т по маршруту Республика Удмуртия -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 5т по маршруту Республика Татарстан -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 5т по маршруту Республика Мордовия -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 139"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 5т по маршруту Республика Мэри-Эл -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 5т по маршруту Республика Бурятия -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 5т по маршруту Республика Коми -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 142"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 3т по маршруту Ямало-Ненецкий АО, Салехард-г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 143"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 3т по маршруту Ханты-Мансийский АО-Югра, Ханты-Мансийск -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 144"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 3т по маршруту Тамбовская область, Тамбов -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 145"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 3т по маршруту Сахалинская область, Южно-Сахалинск -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 146"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 3т по маршруту Ростовская область, Ростов-на-Дону -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 147"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 3т по маршруту Псковская область, Псков -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 148"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 3т по маршруту Мурманская область, Мурманск -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 149"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п3т по маршруту Курская область, Курск -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 150"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п3т по маршрутуКалининградская область, Калининград -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 151"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 3т по маршруту Астраханская область, Астрахань -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 152"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 3т по маршруту Архангельская область, Архангельск -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 153"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 3т по маршруту Амурская область, Благовещенск -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 154"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 3т по маршруту Хабаровский край -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 155"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 3т по маршруту Ставропольский край -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 156"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 3т по маршруту Приморский край -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 157"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 3т по маршруту Краснодарский край -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 158"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 3т по маршруту Камчатский край -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 159"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 3т по маршруту Республика Забайкальский край -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 160"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 3т по маршруту Республика Чувашия -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 161"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 3т по маршруту Республика Хакасия -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 162"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 3т по маршруту Республика Удмуртия -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 163"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 3т по маршруту Республика Татарстан -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 164"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 3т по маршруту Республика Мордовия -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 165"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 3т по маршруту Республика Мэри-Эл -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 166"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 3т по маршруту Республика Бурятия -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 167"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 3т по маршруту Республика Коми -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 168"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 1,5т по маршруту Ямало-Ненецкий АО, Салехард-г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 169"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 1,5т по маршруту Ханты-Мансийский АО-Югра, Ханты-Мансийск -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 170"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 1,5т по маршруту Тамбовская область, Тамбов -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 171"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 1,5т по маршруту Сахалинская область, Южно-Сахалинск -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 172"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 1,5т по маршруту Ростовская область, Ростов-на-Дону -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 173"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 1,5т по маршруту Псковская область, Псков -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 174"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 1,5т по маршруту Мурманская область, Мурманск -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 175"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 1,5т по маршруту Курская область, Курск -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 176"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 1,5т по маршрутуКалининградская область, Калининград -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 177"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 1,5т по маршруту Астраханская область, Астрахань -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 178"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 1,5т по маршруту Архангельская область, Архангельск -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 179"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 1,5т по маршруту Амурская область, Благовещенск -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 180"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 1,5т по маршруту Хабаровский край -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 181"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 1,5т по маршруту Ставропольский край -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 182"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 1,5т по маршруту Приморский край -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 183"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 1,5т по маршруту Краснодарский край -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 184"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 1,5т по маршруту Камчатский край -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 185"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 1,5т по маршруту Республика Забайкальский край -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 186"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 1,5т по маршруту Республика Чувашия -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 187"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 1,5т по маршруту Республика Хакасия -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 188"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 1,5т по маршруту Республика Удмуртия -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 189"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 1,5т по маршруту Республика Татарстан -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 190"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 1,5т по маршруту Республика Мордовия -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 191"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 1,5т по маршруту Республика Мэри-Эл -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 192"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 1,5т по маршруту Республика Бурятия -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 193"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 1,5т по маршруту Республика Коми -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 194"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 3т по маршруту Республика Чувашия -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 195"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 1,5т по маршруту Мурманская область, Мурманск -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 196"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 1,5т по маршруту Курская область, Курск -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 197"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 1,5т по маршрутуКалининградская область, Калининград -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 198"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 1,5т по маршруту Астраханская область, Астрахань -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 199"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 1,5т по маршруту Архангельская область, Архангельск -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 200"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 1,5т по маршруту Амурская область, Благовещенск -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 201"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 1,5т по маршруту Хабаровский край -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 202"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 1,5т по маршруту Ставропольский край -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 203"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 1,5т по маршруту Приморский край -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 204"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 1,5т по маршруту Краснодарский край -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 205"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 1,5т по маршруту Камчатский край -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 206"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 1,5т по маршруту Республика Забайкальский край -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 207"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 1,5т по маршруту Республика Чувашия -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 208"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 1,5т по маршруту Республика Хакасия -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 209"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 1,5т по маршруту Республика Удмуртия -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 210"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 1,5т по маршруту Республика Татарстан -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 211"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 1,5т по маршруту Республика Мордовия -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 212"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 1,5т по маршруту Республика Мэри-Эл -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 213"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 1,5т по маршруту Республика Бурятия -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 214"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 1,5т по маршруту Республика Коми -СЕГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 215"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 20т по маршруту Ямало-Ненецкий АО, Салехард-г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 216"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 20т по маршруту Ханты-Мансийский АО-Югра, Ханты-Мансийск -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 217"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 20т по маршруту Тамбовская область, Тамбов -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 218"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 20т по маршруту Сахалинская область, Южно-Сахалинск -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 219"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 20т по маршруту Ростовская область, Ростов-на-Дону -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 220"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 20т по маршруту Псковская область, Псков -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 221"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 20т по маршруту Мурманская область, Мурманск -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 222"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 20т по маршруту Курская область, Курск -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 223"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 20т по маршрутуКалининградская область, Калининград -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 224"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 20т по маршруту Астраханская область, Астрахань -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 225"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 20т по маршруту Архангельская область, Архангельск -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 226"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 20т по маршруту Амурская область, Благовещенск -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 227"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 20т по маршруту Хабаровский край -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 228"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 20т по маршруту Ставропольский край -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 229"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 20т по маршруту Приморский край -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 230"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 20т по маршруту Краснодарский край -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 231"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 20т по маршруту Камчатский край -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 232"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 20т по маршруту Республика Забайкальский край -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 233"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 20т по маршруту Республика Чувашия -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 234"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 20т по маршруту Республика Хакасия -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 235"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 20т по маршруту Республика Удмуртия -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 236"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 20т по маршруту Республика Татарстан -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 237"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 20т по маршруту Республика Мордовия -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 238"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 20 т по маршруту Республика Мэри-Эл -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 239"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 20т по маршруту Республика Бурятия -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 240"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 20т по маршруту Республика Коми -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 241"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 10т по маршруту Ямало-Ненецкий АО, Салехард-г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 242"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 10т по маршруту Ханты-Мансийский АО-Югра, Ханты-Мансийск -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 243"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 10т по маршруту Тамбовская область, Тамбов -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 244"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 10т по маршруту Сахалинская область, Южно-Сахалинск -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 245"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 10т по маршруту Ростовская область, Ростов-на-Дону -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 246"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 10т по маршруту Псковская область, Псков -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 247"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 10т по маршруту Мурманская область, Мурманск -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 248"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 10т по маршруту Курская область, Курск -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 249"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 10т по маршрутуКалининградская область, Калининград -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 250"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 10т по маршруту Астраханская область, Астрахань -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 251"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 10т по маршруту Архангельская область, Архангельск -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 252"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 10т по маршруту Амурская область, Благовещенск -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 253"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 10т по маршруту Хабаровский край -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 254"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 10т по маршруту Ставропольский край -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 255"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 10т по маршруту Приморский край -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 256"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 10т по маршруту Краснодарский край -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 257"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 10т по маршруту Камчатский край -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 258"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 10т по маршруту Республика Забайкальский край -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 259"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 10т по маршруту Республика Чувашия -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 260"

    "перевозка МТР автомобильным транспортом г/п 10т по маршруту Республика Хакасия -г. Усть-Кут"

    Кол-во: 1

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