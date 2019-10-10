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Номер извещения
ГП910292
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Горюче-смазочные материалы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
02.10.2019 14:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
Почтовый адрес
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
Контактный телефон
+7 846 228-95-01
Факс
+7 846 992-65-18
Адрес электронной почты
zakupki@samspace.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шиваева Анастасия Александровна
Место рассмотрения предложений
443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
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Нефрас
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2019 15:30 GMT +310.10.2019 15:3010.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910292Дата и время окончания срока приема заявок Нефрас443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Подведение итогов не позднее
28.10.2019 15:3028.10.2019 15:3028.10.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910292Подведение итогов не позднее Нефрас443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Нефрас
Начальная цена
7,06
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
19.20.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 200
Гидравлическое масло
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2019 15:30 GMT +310.10.2019 15:3010.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910292Дата и время окончания срока приема заявок Гидравлическое масло443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Подведение итогов не позднее
28.10.2019 15:3028.10.2019 15:3028.10.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910292Подведение итогов не позднее Гидравлическое масло443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Гидравлическое масло
Начальная цена
33,19
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
19.20.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 7034
Вазелин технический
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2019 15:30 GMT +310.10.2019 15:3010.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910292Дата и время окончания срока приема заявок Вазелин технический443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Подведение итогов не позднее
28.10.2019 15:3028.10.2019 15:3028.10.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910292Подведение итогов не позднее Вазелин технический443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Вазелин технический
Начальная цена
91,02
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
19.20.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 71.1
Масло для консервации
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2019 15:30 GMT +310.10.2019 15:3010.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910292Дата и время окончания срока приема заявок Масло для консервации443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Подведение итогов не позднее
28.10.2019 15:3028.10.2019 15:3028.10.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910292Подведение итогов не позднее Масло для консервации443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Масло для консервации
Начальная цена
19,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
19.20.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 360
Масло промывочное
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2019 15:30 GMT +310.10.2019 15:3010.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910292Дата и время окончания срока приема заявок Масло промывочное443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Подведение итогов не позднее
28.10.2019 15:3028.10.2019 15:3028.10.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910292Подведение итогов не позднее Масло промывочное443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Масло промывочное
Начальная цена
20,38
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
19.20.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 400
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