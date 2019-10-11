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Номер извещения
31908364575
Уникальный номер закупки
07СПРО-2019-10-02
Наименование закупки
Оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Московской обл. в пределах Сергиево-Посадской зоны деятельности регионального оператора
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 18:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141207, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ПУШКИНО, УЛ ГРИБОЕДОВА, ДОМ 7, ОФИС 508
Почтовый адрес
119180, г. Москва, ул. Малая Якиманка, 10, пом. 4.4, эт. 4
Контактный телефон
+7 499 455-17-43 доб. 180
Факс
Адрес электронной почты
omugaiskikh@regop.ru
Ф.И.О. контактного лица
Русеев Евгений Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.10.2019 12:00 GMT +311.10.2019 12:0011.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908364575Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходовМосква
Дата и время вскрытия заявок
11.10.2019 12:0011.10.2019 12:0011.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908364575Дата и время вскрытия заявок оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходовМосква
Подведение итогов не позднее
16.10.2019 23:5916.10.2019 23:5916.10.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908364575Подведение итогов не позднее оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходовМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов
Начальная цена
8 331 649 331,81
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
6 000 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РО
Все закупки и тендеры СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РО
Адрес местонахождения
141207, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ПУШКИНО, УЛ ГРИБОЕДОВА, ДОМ 7, ОФИС 508
119180, г. Москва, ул. Малая Якиманка, 10, пом. 4.4, эт. 4
49.41
49.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 16287513.16
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